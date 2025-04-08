Неправильное хранение колес может испортить покрышки

08 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Как хранить шины / Фото из архива amic.ru

Автомобилисты уже начали "переобувать" свои машины, меняя зимнюю резину на летнюю. И один из важных вопросов – как правильно хранить шины. Производители рекомендуют ездить на одном комплекте покрышек не больше шести лет с даты изготовления. Но шины могут изнашиваться гораздо раньше. И не только из-за агрессивной езды или плохих дорог. Неправильное хранение тоже уменьшает срок службы покрышек. Как правильно хранить шины, чтобы продлить им жизнь, рассказали эксперты "Авито".

Чистка перед хранением

Тщательно вымойте колеса после шиномонтажа под высоким давлением, удалите с обода и внутренних полостей шины и диска всю грязь и прочие наслоения зимних химикатов. Следом высушите колеса, чтобы избежать коррозии.

"Удаление грязи, налипших реагентов предотвращает их разрушительное воздействие на материал шины и диска. Особенно это касается сохранности металлических шипов и – тем более – дисков: остатки соли от зимних реагентов на металле провоцируют появление коррозии. Коррозия – короткий путь к потере прочности, заложенных производителем характеристик и угроза безопасности на дороге, в конечном счете", – рассказывает Алексей Головин, руководитель бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в "Авито".

Чистые шины и диски дольше сохраняют эксплуатационные качества, а это значит, не придется раньше времени тратиться на новые.

Выбор места хранения

Перепады температур, прямые солнечные лучи, сухой воздух или, наоборот, высокая влажность разрушают резину, делая ее более хрупкой. Хранение в правильных условиях предотвращает старение и растрескивание резины, увеличивает срок службы шин.

Идеально – хранить в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте мест с перепадами температур или источниками температур высоких/низких. Например, хранить шины в гараже около радиатора / труб отопления (если таковые имеются) не стоит. Как и в холодных гаражах с плохой вентиляцией, в сыром подвале или на дачном участке под открытым небом. Кстати, застекленный балкон с закрытыми окнами, где температура летом на припеке может доходить градусов до 60-80, тоже не подойдет.

Расположение шин при хранении

Если шины в сборе с дисками, их лучше подвесить или уложить в стопку. Это поможет равномерно распределить нагрузку: диск внутри шины добавляет жесткости, нагрузка по всей поверхности колеса "растекается" ровнее. Благодаря этому колеса в сборе можно хранить стопкой друг на друге. Или подвешивать (если есть такая возможность), не опасаясь деформации каркаса покрышки тяжестью диска.

И наоборот: если хранить шины в сборе с дисками вертикально, долгое давление тяжелого диска на одну и ту же точку эластичной шины в конечном итоге приведет к деформации ее структуры. Так делать не надо.

Без дисков же шины следует хранить вертикально в ряд. Когда диск есть, он дает структурную поддержку, без которой растет риск деформации шины под собственным весом – особенно если хранить их в горизонтальном положении стопкой: постоянное давление шин друг на друга в таком случае со временем неизбежно приведет к деформации боковых стенок, от чего пострадает структурная прочность шины.

Чехлы и пакеты

Используйте специальные чехлы или полиэтиленовые пакеты, чтобы защитить шины от влаги и пыли. Однако убедитесь, что они не полностью герметичны – вентиляция, доступ воздуха нужны все равно. Чехол – это барьер для пыли и влаги, а вентиляция (особенно внутри полиэтиленового пакета) предотвращает скопление конденсата, который может вызвать коррозию.

Маркировка

Перед тем как убрать шины подальше до следующего сезона, пометьте каждую из них (например, "передняя левая", "задняя правая"). Так будет проще в следующем сезоне установить их на прежние позиции. Четкая маркировка помогает запомнить порядок установки шин на автомобиле, что важно для их равномерного износа.

Равномерный износ увеличивает ресурс шин и позитивно влияет на управляемость – машину никуда не "ведет", ничего не "тянет", каждая поездка комфортна и безопасна.