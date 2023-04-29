Глава региона выступил с торжественной речью на "Цветении маральника"

29 апреля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко открыл летний турсезон в Алтайском крае. С торжественной речью политик выступил на фестивале "Цветение маральника", который проходит 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни", передаёт корреспондент amic.ru.

"Сотни тысяч гостей ежегодно к нам в край приезжают, сотни тысяч жителей Алтайского края приезжают в те места, где сегодня у нас такая красота – и природная, и рукотворная – путешествуют, узнают свою родину, радуются нашим достижениям, вспоминают историю и традиции и, конечно, задумываются о будущем. Алтай продолжает к себе манить, Алтай влюбляет в себя и заставляет вновь и вновь сюда возвращаться", – сказал глава региона.

"Всем, кто сегодня здесь собрался, я желаю, чтобы в этом туристическом сезоне были новые открытия, впечатления, эмоции, много-много счастливых встреч, событий, минут и часов. Дорогие друзья, выполню свою миссию. Наш яркий, счастливый летний туристический сезон в Алтайском крае объявляют открытым", – сказал губернатор.

Напомним, десятый, юбилейный фестиваль "Цветение маральника" закончится в 19:00 выступлением группы "Градусы". С полной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.