Как прошла первая после каникул сессия алтайских депутатов? Фоторепортаж

Народные избранники вновь собрались в парламентском центре спустя три месяца

29 августа 2024, 16:10, ИА Амител

32-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 августа в Барнауле прошла 32-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Депутаты вышли почти с трехмесячных летних каникул и сразу ворвались в рабочий ритм.

Так, в список охотничьих ресурсов в Алтайском крае включили еще одну птицу – большого баклана. Поводом для расширения списка стали обращения охотников из-за прожорливости птицы и ее вредного помета. Также депутаты официально разрешили продажу алкогольной продукции на летних верандах кафе.

Еще в Устав Алтайского края добавили основание, по которому губернатора региона ждет отставка при признании его иностранным агентом. Депутаты одобрили эту поправку.

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания разработали предложение, как сделать использование материнского капитала для нужд детей-инвалидов более доступным.

Кроме этого, в Алтайском крае ввели новую льготу для многодетных семей – бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Не платить за билет можно будет только во время учебного года. А еще депутаты сделали бесплатным посещение музеев, парков и выставок.