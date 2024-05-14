Как пройдет акция "Ночь музеев" в Барнауле и Алтайском крае в 2024 году?

Акция "Ночь музеев" состоится по всей России 18 мая

14 мая 2024, 13:25, ИА Амител

Пресс-конференция по проведению "Ночи музеев – 2024"/ Фото: amic.ru

Всероссийская "Ночь музеев" состоится в Алтайском крае и Барнауле 18 мая. В этом году в Барнауле в ней поучаствует 48 музеев, а в районах края – еще 54 музея. Среди барнаульских участников будет и трое новичков. О том, как пройдет "Ночь музеев – 2024", рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и представители главных музеев края на пресс-конференции 13 мая.

Какая тема "Ночи музеев" в этом году?

В этом году акция будет посвящена Международному дню музеев, 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году семьи, Десятилетию детства, 70-летию с начала освоения целинных и залежных земель, 150-летию со дня рождения Николая Рериха. Тема акции в 2024 году звучит как "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".

Где будет открытие "Ночи музеев"?

Торжественное открытие "Ночи музеев" состоится 18 мая в 18 часов в парке "Центральный". Там же будут ждать представители разных музеев с табличками. Они не только сопроводят группы желающих в тот или иной музей, но и проведут для барнаульцев пешеходные экскурсии, пояснила Елена Безрукова.

Кто станет участником "Ночи музеев"?

18 мая с 19 часов до 2 часов ночи 19 мая свои двери откроют 102 музея. Из них 48 – в Барнауле (34 – государственные, городские, ведомственные, частные музеи и галереи и 14 – школьные музеи) и 54 – в городах и селах края. На входе всех площадок будет знак "Официальный участник акции" с номером учреждения по списку.

"Когда вы видите такую наклейку, то понимаете, что это тот самый музей-участник, который официально закреплен в списке. Сегодня есть организации, которые объявляют, что они участники "Ночи музеев", делают это и то. На самом деле нет. Есть список тех, кто позаботился о своем официальном участии в акции", – рассказала заместитель директора по научно-просветительской работе Художественного музея Татьяна Бондаренко.

В Барнауле участников будет 48. Среди них Краеведческий и Художественный музеи, ГМИЛИКА, музеи "Город", "Турина Гора", "Мир времени", "Горная аптека", галерея "Универсум" в АлтГУ, другие музеи в этом и других университетах и так далее. Площадками станут и несколько парков: "Центральный", "Изумрудный" и "Лесная сказка" (зоопарк).

Пресс-конференция по проведению "Ночи музеев – 2024" / Фото: amic.ru

Что будет в Краеведческом музее?

Площадки Краеведческого музея будут работать по всему краю. В Барнауле Краеведческий музей проведет мероприятия в трех местах – на ул. Ползунова, 46, на ул. Ползунова, 39 и на пр. Красноармейском, 28. Открытие акции в музее состоится на первой площадке, там в 19:05 выступит детская цирковая студия "Арлекино", в 19:30 программу продолжит трайбл-группа "Аюна", а в 20:30 запланирован "Пушкинский бал" от студии старинного танца "Северная сторона".

На второй и третьей площадках все мероприятия будут связаны со сказкой Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Ее выбрали, потому что сейчас в музее действует выставка "Про цветы", рассказала заведующая отделом развития музея Ольга Филиппова.

"Помимо чтения сказки, где актерами будут сотрудники нашего музея, можно будет встретить в выставочном зале купца Степана Емельяновича, его младшую дочку Настеньку и чудовище. Вы сможете увидеть в нестандартном формате сотрудников музея, которые готовы на подобные активности. Тему цветов мы продолжим в мастер-классах, шесть квестов будет на Красноармейском, 28. Квесты будут как для взрослых, так и для детей", – пояснила Ольга Филиппова.

Одним из самых интересных событий "Музейной ночи" Филиппова назвала "Магический салон мадмуазель Элоизы" (на Красноармейском, 28). Мероприятие будет идти с 20:00 до 20:30, а потом и с 23:00 до 23:40 часов. На нем планируется гадание на цветочном оракуле. Пришедшие узнают, как передавать послание на языке цветов.

На Красноармейском, 28, откроется экшн-площадка Музея военной истории – с 20:10 до 20:40. Здесь пришедшие смогут увидеть работу беспилотных систем, сыграть в страйкбол. Также симуляционный центр АГМУ проведет мастер-класс "Научись спасать жизнь", где расскажут, как оказывать первую помощь.

С 19:10 до 01:30 на Ползунова, 39, будет акция "Семейная фотография". Жители смогут принести семейные фото, из них сделают мини-выставку.

На Красноармейском, 28, запланировано три театрализованные экскурсии, и все они связаны с купеческой темой. Так, с 20:40 до 21:10 состоится экскурсия "Сласти и лакомства в торговой лавке Зубовых", с 21:30 до 22 часов – экскурсия "Бизнес по-купечески", а с 22:30 до 23:15 – экскурсия "Пряное золото".

Намечено и много других мероприятий, ознакомиться с ними можно в программе.

Ольга Филипова/ Фото: amic.ru

Что будет в Художественном музее?

У Художественного музея будет две площадки – на ул. Советской, 28, и на ул. Максима Горького, 16.

На первой главной обозначили тему стрит-арта. С 19 до 21 часа там состоится перформанс от художницы Насти Petra, а также акция "Почувствуй себя стрит-арт-художником!". С 20 до 21 часа будет концерт кавер-группы ENJOY.

"Каждый сможет себя почувствовать художником, расписать, посмотреть, как это делает художник, у которого уже есть опыт", – отметила Татьяна Бондаренко.

На второй площадке будет сразу несколько выставок. В музейном дворике с 19:15 до 20:15 состоится фольклорный праздник "Зеленые святки". А с 23 часов до полуночи пройдут театральные этюды "Чартков, штрихи к портрету..." к повести Гоголя "Портрет". Кроме того, с 00:30 до 02:00 будет чтение авторских рассказов Константина Борнемана "Истории города Б.".

В музее покажут коллекции, "связанные с династийными вещами барнаульцев", подготовят программу, относящуюся к династии Суриковых-Кончаловских, и так далее. Будут и мастер-классы – например, по росписи магнита (с 20 часов до 21:30) или по плетению кукол от мастерской "Соловушка". Изделия, созданные на мастер-классах, можно будет унести с собой.

"Ночь музеев" / Фото: amic.ru

Что будет в музее ГМИЛИКА?

Открытие "Ночи музеев" в ГМИЛИКА начнется с демонстрации коллекций одежды по произведениям Николая Рериха "Знамена света" и по мотивам русского народного костюма "И в пир, и в мир, и в добрые люди" от школы моды "Светлана".

В 19:20 здесь состоится историческая реконструкция "Бал в горном городе" с участием студентов АГИК. В это же время пройдет показ документального фильма о пребывании Рерихов на Алтае.

На площадке запланировано пять квестов, викторины и 12 мастер-классов – например, по изготовлению русской традиционной куклы "Пеленашка" (в 19:20), броши "Цветок" в технике мокрого валяния (в 20 часов) или русской традиционной куклы "Мамушка-нянюшка" (в 23 часа).

В 20:45 пройдет и акция по закладке капсулы с землей, которую взяли возле часовни преподобного Сергия Радонежского, построенной по проекту Николая Рериха, сообщил директор ГМИЛИКА Игорь Коротков.

Кроме того, в музее будет много концертных программ. Будет работать и экологическая площадка, которая организована совместно с Тигирекским природным заповедником, национальным парком "Салаир" и Алтайским экологическим центром. Откроются и площадки приюта "Ласка" и группы помощи "Бездомыши".

Можно будет посмотреть выставку "Зов Азии", портретную живопись из фонда музея, а также авторские работы Любови Березиковой в технике вышивки бисера по гобелену. Для фотографий в музее организуют многочисленные фотозоны.

В плане мероприятий стоит и выставка "Ковчег будущего". Коротков отметил, что ее будут проводить в музее "Город", но относится она именно к ГМИЛИКА.

"В этот день по согласованию с Государственным музеем Востока, который является обладателем этой коллекции, вход будет осуществлен дозированно. Это связано как с безопасностью картин, так и с соблюдением режима температуры и влажности. Всем желающим не попасть. На выставку надо будет покупать отдельный билет. Лучше не совмещать эту выставку с "Ночью музеев", лучше прийти потом, выставка проработает еще месяц. Галопом по Европам я никому не советую – тем более в "Ночь музеев", когда столько классных программ. Однако для тех, кто хочет это сделать именно 18 мая, мы подготовили аудиогид, с аудиокомментариями к картинам", – отметил он.

Игорь Коротков (справа)/ Фото: amic.ru

Какие музеи впервые поучаствуют в акции?

В этом году впервые в акции поучаствуют три музея: выставочная площадка Дома архитекторов, выставочные залы Алтайского государственного Дома народного творчества и выставочная площадка ВТБ в парке "Центральный".

Где посмотреть полную программу?

Полная программа "Ночи музеев" масштабная и занимает несколько страниц. Ознакомиться с ней можно на сайте Министерства культуры Алтайского края (в разделе "Мероприятия"), в группе "Ночь музеев. Алтайский край" во "ВКонтакте" и на сайтах каждого из участников акции. С барнаульской программой можно ознакомиться по ссылке.

Надо ли покупать билеты и сколько они стоят?

С 2014 года в Барнауле отменили единый входной билет. Сейчас билеты надо покупать в следующие музеи:

Краеведческий;

Художественный;

ГМИЛИКА;

"Город";

Галерея "Универсум" в АлтГУ;

"Горная аптека";

Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Ю. Деточкина;

"Мир камня";

"Мир времени";

Музей археологии и этнографии АГУ;

Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги;

Клуб-музей частных коллекций;

Музей природы института биологии и биотехнологии АГУ;

Выставочная площадка барнаульского зоопарка "Лесная сказка".

Для этих музеев установлена одинаковая цена билетов: для всех категорий посетителей – 150 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 50 рублей, а для детей до 6 лет – бесплатно. В государственные музеи и музей "Город" купить билет можно будет онлайн и по "Пушкинской карте". Во все остальные вход будет бесплатным.

"Ночь музеев"/ Фото: amic.ru

Купить билет уже можно?

Да. Продажа билетов стартовала 4 мая 2024 года. И организаторы акции призывают покупать билеты заранее.

"Пока ни одного билета не куплено. А хотелось бы людей к этой теме обратить. Потому что очень много времени обычно тратится на стояние у кассы. Можно онлайн купить билет заранее, в том числе по "Пушкинской карте". Когда на месте по "Пушкинской карте" покупают, все зависает. Поэтому какими-то красными буквами можно написать: "Покупайте билеты заранее", – отметила Татьяна Бондаренко.

Будут ли перекрывать какие-то дороги?

Несколько участков дорог в Барнауле перекроют, отметила Елена Безрукова.

"Мы понимаем, что участок улицы Ползунова у Краеведческого музея и напротив "Горной аптеки" превратится в пешеходную зону. Участок на Льва Толстого напротив музея "Город" тоже перекроют. На период "Музейной ночи" там будет ограничено движение транспорта. Постановление город готовит", – отметила Безрукова.

Продлят ли работу транспорта?

Работу нескольких маршрутов в городе также продлят. Пока власти определяют, какие это маршруты, сказала Елена Безрукова. Они станут известны к 18 мая. Татьяна Бондаренко отметила, что при построении маршрута нужно будет "учитывать, как вернуться домой".

Елена Безрукова отметила, что в ближайшее время власти разместят информацию по движению транспорта и по перекрытию дорог в "Ночь музеев".

"Ночь музеев" / Фото: amic.ru

Будут ли усиливать безопасность?

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отметила, что безопасность 18 мая обязательно будет усилена. Органы правопорядка возьмут на контроль все официальные точки "Ночи музеев", сказала она.

"Для этого направили полный список участников в Главное управление органов внутренних дел. И, помимо обычной охраны общественного порядка, в местах массового скопления людей они усиливают режим патрулирования", – отметила глава Минкульта.

Дети после 23 часов должны ходить по улице только в сопровождении взрослых, напомнила Татьяна Бондаренко.