Как ремонтируют Молодежный театр Алтая и когда закончатся работы?

Работы в Молодежном театре Алтая начались в середине июня

25 июля 2024, 09:31, Антон Дегтярев

Ремонт Молодежного театра Алтая / Фото: amic.ru

С середины июня в Барнауле ремонтируют фасад Молодежного театра Алтая имени Золотухина на площади Октября. Реставрация закончится к 1 сентября. Кроме того, внутри здания также идут косметические работы. Об этом amic.ru рассказал руководитель литературно-драматургической части театра Станислав Хазиев.

Как ремонтируют фасад театра?

По его словам, театр уже давно требовал ремонта. Здание сдали в эксплуатацию более 10 лет назад, и за это время фасад повредился. Работы начались в июне – перед тем как театр ушел в отпуск. Руководство МТА специально выбрало для реконструкции время, когда труппа отдыхает и люди не посещают учреждение, сказал Хазиев.

"У нас большие перепады температур: от -40 до +40. Понятное дело, что местами где-то что-то отвалилось. Например, когда снег или наледь зимой счищают, тракторы могут крыльцо задеть. Поэтому сейчас там шпаклюют, грунтуют, а потом красят. Мы ремонтируем фасад здания, по бокам мы поменяли асфальт. На крыльце тоже несколько плиток отвалилось, это уже подлатали", – отметил руководитель литературно-драматургической части театра.

Он отметил, что работы в Молодежном театре – плановые. Так как здание – памятник культуры регионального значения, они согласовывались заранее.

Косметические работы внутри театра

Кроме того, сейчас идет и косметический ремонт зрительской зоны внутри театра, рассказал Хазиев. Его тоже начали в середине июня и будут проводить до конца лета.

"Мы обязательно каждое лето делаем косметический ремонт зрительской зоны – это фойе и зрительный зал. Там все подкрашивается, ремонтируется, ведь в течение года тоже разные ситуации происходят. За сиденьями надо следить, чтобы там ничего не отвалилось и не отломалось. Также ремонтируются ложи, колонны, лепнина, работ много", – прокомментировал Станислав Хазиев.

К 1 сентября рабочие планируют завершить реконструкцию, так как с сентября театр открывает сезон. Две премьеры будет у МТА в сентябре и октябре. Уже 1 сентября после первого звонка состоится показ спектакля для первоклассников. А с 1 августа в театре начнутся репетиции. И ремонтные работы на них не повлияют, заверил Хазиев.

Напомним, что ранее власти Барнаула дважды пытались найти подрядчика, которые отремонтирует выставочный зал музея "Город" на проспекте Ленина, 111, за 17,4 млн рублей. Мэрия хотела, чтобы компания – победитель аукциона завершила работы до 15 августа 2024 года. Планировалось, что в музее отремонтируют выставочные залы и кабинеты, установят освещение подвальных помещений и лестничных клеток, обновят системы водоснабжения, канализации, тепловентиляции в подвале, сети электроснабжения и так далее. Однако оба раза заявки на закупку никто не подал, и лот сорвался.