Для создания проекта реставрации "Дома Полякова" в Барнауле снова ищут подрядчика

Год назад на разработку проекта реставрации "Дома Полякова" в Барнауле уже пытались найти подрядчика, однако тогда заявку никто не подал

16 июля 2024, 12:26, ИА Амител

Дом Полякова в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края снова ищут подрядчика, который создаст проектную документацию реставрации и приспособления для современного использования исторического здания "Дом Полякова" на ул. Гоголя, 44, в Барнауле. За это чиновники готовы заплатить почти 2 млн рублей из краевого бюджета. В прошлый раз власти выкладывали такой лот еще в июле 2023 года, однако тогда никого найти не удалось. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Закупка появилась на портале 16 июля 2024 года, желающие смогут подавать заявки до 24 июля. Итоги подведут 26 июля.

Подрядчик приступит к работам с момента подписания контракта, работа должна быть закончена не позднее чем через 111 календарных дней. 45 дней он потратит на разработку проектной и рабочей документации, 21 день – на проведение историко-культурной экспертизы и еще 45 дней – на проведение госэкспертизы. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

На первом этапе компания-победитель соберет исходно-разрешительную документацию, при необходимости выполнит инженерные изыскания, разработает проектную документацию, проведет историко-культурную экспертизу, получит положительное заключение и согласует все с заказчиком. На втором этапе он будет сопровождать проект при прохождении госэкспертизы до получения положительного заключения.

При реконструкции подрядчик должен предусмотреть экономичное использование внутреннего объема и площадей, рационально разместить внутреннее инженерно-техническое оборудование, способствовать обеспечению технологических процессов и вести работы в соответствии с санитарными, противопожарными и строительными нормами. Еще он будет обязан разработать архитектурные решения интерьеров. Также подрядчик будет обязан предусмотреть благоустройство территории с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения объекта. На свободных от застройки участках и покрытиях он предусмотрит устройство газонов.

Двухэтажное здание с кирпичными стенами было построено в 1913 году. Оно находится прямо за Торговым домом купца Полякова, который сейчас является магазином "Красный". Дом построили по инициативе барнаульского купца первой гильдии Ивана Полякова – владельца крупнейшего шубного производством в Томской губернии. Жилой дом Полякова соединялся с торговым зданием воротами, которые стояли на въезде в усадьбу. Здание пережило пожар 1917 года. На данный момент в "Доме Полякова" находится Дом народов Алтайского края и библиотека. В последний раз здание капитально ремонтировали в 1998-1999 годах.

Напомним, что в прошлый раз закупку на создание проектной документации реставрации "Дома Полякова" власти пытались провести в 2023 году. Тогда цена у закупки была выше – 2,2 млн рублей. Однако на лот так никто и не заявился, поэтому торги признали несостоявшимися.