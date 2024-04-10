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Как сэкономить на проезде в общественном транспорте Барнаула с 1 мая

Самый выгодный вариант – выбрать подходящий для себя тариф

10 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Инфографика: t.me/gorod_22

В Барнауле с 1 мая в общественном транспорте повысят стоимость проезда. Вся информация по предстоящим изменениям подробно указана в карточках, сообщает Telegram-канал "Город".

Напомним, стоимость проезда на регулируемых маршрутах вырастет до 35 рублей – для всех видов транспорта. Кроме того, городские власти проработали тарифную линейку с использованием электронных средств платежа.

"По социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально – на 2 рубля, до 11-18 рублей", – сообщили в мэрии.

Ранее amic.ru рассказал, почему в Барнауле решили повысить тариф и к каким изменениям это приведет.

Барнаул общественный транспорт инфографика

Комментарии 16

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Гость

13:03:08 10-04-2024

Сэкономить на проезде с 1 мая в Алтайском крае не получится.

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Гость

13:04:12 10-04-2024

В половине транспорта эти все скидки не действуют. Электронные проездные даже приложить не к чему.

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Гость

13:23:09 10-04-2024

Велосипед и пешком.

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Чучмек

13:55:41 10-04-2024

Докатились, что проезд в Барнауле стал дороже, чем в столице

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Гость

14:41:39 10-04-2024

Ездить не оплачивая проезд. В обязанности кондуктора входит продажа билетов. В обязанности водителя трамвая, автобуса управление транспортным средством. Ни первый ни второй не имеют права требовать оплаты за проезд. Контролеры не имеют права штрафовать. С ними вообще можно не общаться.

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ДМВ

15:25:35 10-04-2024

Еду, значит, я в автобусе. Кондуктор посмотрел на меня, как будто у меня билета нет. Я же посмотрел на него, как- будто он у меня есть

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Гость

16:11:33 10-04-2024

Бежать за автобусом.

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Гость

16:15:44 10-04-2024

Гость (16:11:33 10-04-2024) Бежать за автобусом.... Проезд не забудь оплатить, а потом беги.

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Гость

16:34:59 10-04-2024

Гость (16:15:44 10-04-2024) Проезд не забудь оплатить, а потом беги.... Зря вы подали такую идею нашим чиновникам.

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Гость

17:12:37 10-04-2024

Гость (16:11:33 10-04-2024) Бежать за автобусом.... Есть же самокаты, обычные, не электро. Как-то видел, девушка на таком на Ленинском оставила позади наш автобус. Я даже слегка позавидовал.

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Гость

17:30:06 10-04-2024

Гость (17:12:37 10-04-2024) Есть же самокаты, обычные, не электро. Как-то видел, девушка... это что. меня как то ребенок на 3-х колесном велосипеде обогнал. я от досады чуть заправочный шланг не уронил.

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Гость

10:51:23 11-04-2024

Гость (16:11:33 10-04-2024) Бежать за автобусом.... Нужно за такси. Больше сэкономите...

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Пассажирка

17:08:37 10-04-2024

никак. езжу на 33 с конечной почти до конечной. на всех машинах маршрута валидаторы конечно есть, но еще бумажка с номером телефона, для оплаты переводом. а вот офигевший водитель 840 валидатор прячет и практически требует оплаты налом/переводом

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александр

18:55:27 10-04-2024

Транспорт работает всё хуже и хуже, а оплата всё дороже и дороже. Кому нужна такая не выборная власть. Нужно вернуть прямые выборы мэра и выбирать года на 2-3, чтобы иметь возможность проворовавшихся быстро выгонять.

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Гость

06:36:41 11-04-2024

Надо немного потерпеть

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Владимир

10:28:07 11-04-2024

А куда деваться, они ведь подняли зп кондуктора в два раза, надо это компенсировать с граждан. По другому власть работать не умеют, надо же думать иногда.

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