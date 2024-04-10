Как сэкономить на проезде в общественном транспорте Барнаула с 1 мая

Самый выгодный вариант – выбрать подходящий для себя тариф

10 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Инфографика: t.me/gorod_22

В Барнауле с 1 мая в общественном транспорте повысят стоимость проезда. Вся информация по предстоящим изменениям подробно указана в карточках, сообщает Telegram-канал "Город".

Напомним, стоимость проезда на регулируемых маршрутах вырастет до 35 рублей – для всех видов транспорта. Кроме того, городские власти проработали тарифную линейку с использованием электронных средств платежа.

"По социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально – на 2 рубля, до 11-18 рублей", – сообщили в мэрии.

Ранее amic.ru рассказал, почему в Барнауле решили повысить тариф и к каким изменениям это приведет.