В Барнауле появится новый "лимитированный" проездной для пенсионеров

Он будет рассчитан на 20 поездок

04 апреля 2024, 07:40, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле предлагают ввести новый "Пенсионный лимитированный" проездной на 20 поездок за 360 рублей, сообщает мэрия.

Начать продажу таких билетов могут уже с 1 мая вместе с другими обновленными тарифами для электротранспорта:

﻿﻿по проездному "Для граждан" – 27 рублей за поездку;

﻿﻿по "Единому проездному" – 27 рублей;

﻿﻿по "Электронному кошельку" – 29 рублей;

﻿﻿по "Курьерскому проездному" – 30 рублей;

по проездным для школьников, студентов и пенсионеров – 11-18 рублей.

Ранее сообщили, что в Барнауле подорожает проезд до 35 рублей.