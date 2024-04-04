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В Барнауле появится новый "лимитированный" проездной для пенсионеров

Он будет рассчитан на 20 поездок

04 апреля 2024, 07:40, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле предлагают ввести новый "Пенсионный лимитированный" проездной на 20 поездок за 360 рублей, сообщает мэрия.

Начать продажу таких билетов могут уже с 1 мая вместе с другими обновленными тарифами для электротранспорта:

  • ﻿﻿по проездному "Для граждан" – 27 рублей за поездку;
  • ﻿﻿по "Единому проездному" – 27 рублей;
  • ﻿﻿по "Электронному кошельку" – 29 рублей;
  • ﻿﻿по "Курьерскому проездному" – 30 рублей;
  • по проездным для школьников, студентов и пенсионеров – 11-18 рублей.

Ранее сообщили, что в Барнауле подорожает проезд до 35 рублей.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 25

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Гость

07:47:50 04-04-2024

Лимитчики; человек, получивший лимитную прописку в связи с потребностью предприятий в работниках определённых профессий.

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Гость

08:05:18 04-04-2024

Лимитный=ограниченный

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Ева

08:19:32 04-04-2024

И еще бы внести ограничение по времени с 10-16 , а то в час пик едут с рассадой, на пивзавод бутылки сдавать , просто так катаются . Встречались такие индивиды и не раз !

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Гость

08:26:22 04-04-2024

Ева (08:19:32 04-04-2024) И еще бы внести ограничение по времени с 10-16 , а то в час ... Вы случайно не член известной партии, органичение ввести хотите? Доживите сначала до их возраста, потом с предложениями по оптимизации жизни пенсионеров выступайте.

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Ева

09:29:23 04-04-2024

Гость (08:26:22 04-04-2024) Вы случайно не член известной партии, органичение ввести хот... Случайно нет , я обычный пассажир общественного транспорта , и вижу что происходит , и всегда хочется им задать вопрос куда вы едите в час пик ? Почему нельзя уехать чуть позже . Люди едут на работу и учебу к определенному времени .

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Гость

12:17:29 04-04-2024

Ева (09:29:23 04-04-2024) Случайно нет , я обычный пассажир общественного транспорта ... У меня знакомая пенсионерка каждый день ездит к внуку, чтобы дочка могла пойти на работу. Так что не Вам судить пенсионеров!

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Гость

12:19:29 04-04-2024

Ева (09:29:23 04-04-2024) Случайно нет , я обычный пассажир общественного транспорта ... А пенсы едут, то с внуками посидеть, то купить продукты на 10 руб дешевле из-за нищенской пенсии и тд и тп. Так что не суди.

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Гость

12:28:39 04-04-2024

Ева (09:29:23 04-04-2024) Случайно нет , я обычный пассажир общественного транспорта ... есть работающие пенсионеры, есть прием в больнице по времени, есть те кто едут к детям с внуками сидеть, пока первые на работе, есть на вокзалы на поезда/электрички, есть да те кто на сады едет, что бы успеть поработать. Вам какое дело? Чем ваша работа/учёба вдруг стала выше по значимости чем занятия пенсионера?

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Гость

20:22:49 04-04-2024

Ева (09:29:23 04-04-2024) Случайно нет , я обычный пассажир общественного транспорта ... Тебя не спросили чувак. (Чувак -см.словарь Даля)

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Гость

08:45:10 04-04-2024

Ева (08:19:32 04-04-2024) И еще бы внести ограничение по времени с 10-16 , а то в час ... Тебе надо на Луговую или на Суворова съездить провериться

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Ева

09:30:17 04-04-2024

Гость (08:45:10 04-04-2024) Тебе надо на Луговую или на Суворова съездить провериться... Я вижу ты сам от туда . Весна ,сезон ,обострение

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Гость

08:56:19 04-04-2024

какой умник это предложил. Отстаньте от пенсионеров. Итак пенсия только чтоб еле существовать.

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Гость

09:50:18 04-04-2024

Гость (08:56:19 04-04-2024) какой умник это предложил. Отстаньте от пенсионеров. Итак пе... Льготный на месяц для пенсионеров стоит столько же - 360 р в месяц. Что у тебя не так?

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Гость

10:02:05 04-04-2024

Гость (09:50:18 04-04-2024) Льготный на месяц для пенсионеров стоит столько же - 360 р в... Не на месяц,а 20 поездок.10 раз туда и обратно.

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Гость

10:18:34 04-04-2024

Гость (10:02:05 04-04-2024) Не на месяц,а 20 поездок.10 раз туда и обратно.... На льготных безлимит на поездки. Ограничено только концом месяца.

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Гость

20:21:33 04-04-2024

Гость (10:18:34 04-04-2024) На льготных безлимит на поездки. Ограничено только концом ме... Встань с дивана иксперд. С 1 мая льготные пенсам на 20, 40 и безлимит. Цена 360,720 и 1000 руб соответственно.

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Гость

11:00:04 04-04-2024

Гость (08:56:19 04-04-2024) какой умник это предложил. Отстаньте от пенсионеров. Итак пе... ПРАВЫ! За пенсионеров и БЮДЖЕТНИКОВ обидно!

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Гость

10:24:53 04-04-2024

А в Новосибирске пенсионеры неограниченно ездят за 200₽

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Гость

11:51:32 04-04-2024

Неясно, а старые льготные проездные для пенсионеров можно выкидывать или как?

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Гость

11:57:55 04-04-2024

А в Кузбассе бесплатно!

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Бомж

12:42:15 04-04-2024

Какие вы жадные!!! Пятачок на общак (антошке грев) пожалели!!!

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Галина

12:51:19 04-04-2024

И в Питере тоже

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гость

15:13:29 04-04-2024

А в населенных пунктах, где нет транспорта - нет проездных

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Ирина

16:24:52 05-04-2024

Я пенсионер, 70+. Утром еду на работу, вечером, в час пик, - с работы.

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Тамара

22:55:37 05-04-2024

Гость (11:51:32 04-04-2024) Неясно, а старые льготные проездные для пенсионеров можно вы... За 360 руб. Проездной для ветеранов труда, а не для всех пенсионеров!

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