Как сменить управляющую компанию и на что имеют право жители многоквартирного дома?

Узнали, как повлиять на управляющую компанию, если она плохо работает, можно ли ее сменить и как создать ТСЖ

11 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

В доме протекает крыша /Фото из архива amic.ru

В 2023 году было немало конфликтов между жителями многоквартирных домов и управляющими компаниями. Часто они заходили так далеко, что собственники отказывались от УК или, наоборот, управляющая компания перестала обслуживать здание. При этом многие толком не знают, как повлиять на управляющую компанию, как отказаться от нее, как создать свое ТСЖ и что сделать, если УК вдруг "покинула" жителей. Обо всем этом amic.ru спросил в мэрии краевой столицы.

Как жители дома могут повлиять на работу управляющей компании?

Собственники многоквартирного дома имеют право контролировать работу управляющей компании.

Чтобы эффективно взаимодействовать с УК, жителям нужно провести общее собрание, на котором выбрать совет дома. Он получит полномочия и сможет контролировать оказание услуг со стороны управляющей компании, в том числе и то, как она выполняет работы по управлению, содержанию и ремонту дома. Также совет проследит за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам.

Если работа управляющей компании вызывает нарекания и она не реагирует на обращения жильцов, собственники могут обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула (по адресу ул. Гоголя, 48) или в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края (по адресу проспект Ленина, 7) для принятия мер.

Управляющая компания работает плохо. Как ее сменить?

Решение о смене управляющей компании должны принимать все жильцы дома. Для этого нужно организовать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, пояснили в администрации города (порядок проведения собрания установлен статьями 45-48 Жилищного кодекса РФ).

За решение о смене управляющей компании должны проголосовать 50% +1 голос от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

Если вы набрали необходимое количество голосов, то уже выбранная вами новая управляющая компания направляет заявление, подлинники решений и протокола общего собрания в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края (находится по адресу: проспект Ленина, 7) для включения дома в региональный реестр лицензий.

Также управляющая организация и собственники помещений в доме заключают договор управления домом. Копия такого договора с приложением списка собственников, подписавших договор, предоставляется в инспекцию.

А если управляющая компания сама не хочет работать с домом. Как быть его жильцам?

В большинстве случаев УК расторгает договор по обслуживанию дома, когда собственники помещений нарушают обязанности по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассказали в администрации города.

Если управляющая компания расторгла договор, то дом исключают из реестра лицензий Алтайского края. Собственники в таком случае сами выбирают управляющую компанию или другой способ управления домом.

Если собственники не могут прийти к общему решению, тогда органы местного самоуправления назначают дому временную УК и проводят открытый конкурс по отбору управляющей организации.

"Также такая управляющая организация назначается, если собственники не смогли реализовать выбранный способ управления домом. Например, не принимаются меры по обслуживанию и ремонту общего имущества в доме при выборе непосредственного способа управления домом", – дополнили в мэрии.

Согласно ч. 7 ст. 161 Жилищного кодекса, любой житель может обратиться в суд и потребовать от властей выбрать управляющую компанию. Для того чтобы власти помогли выбрать УК или назначили ее, жители могут обратиться в администрацию своего района либо в комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула (по адресу ул. Гоголя, 48).

Не хотим больше работать с управляющими компаниями. Как создать ТСЖ?

Да, в последнее время собственники многоквартирных домов часто не хотят находиться "под крылом" управляющих компаний, а создают свое товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Чтобы это сделать, опять нужно провести общее собрание. За создание ТСЖ также необходимо собрать 50%+1 голос от общего числа собственников помещений в доме. Кроме того, на собрании нужно принять устав ТСЖ.

Протокол общего собрания должны подписать все собственники, которые проголосовали за создание ТСЖ и утверждение его устава.

После государственной регистрации ТСЖ товариществу нужно отправить в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края (адрес: проспект Ленина, 7) информацию о выборе способа управления домом и уведомление о начале управления многоквартирным домом.

В администрации города еще раз подчеркивают: число создавших товарищество членов ТСЖ должно превышать пятьдесят процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

На что вообще имеют право жители многоквартирного дома?

Жители многоквартирного дома имеют право на благоприятные и безопасные условия проживания в доме, на надлежащее содержание общего имущества здания, на предоставление коммунальных услуг, на постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, которое входит в состав общего имущества собственников, а также к предоставлению коммунальных услуг.

Согласно ч. 1 ст. 44 ЖК РФ общее собрание собственников является органом управления домом. На нем принимаются решения о текущем ремонте здания, о благоустройстве придомовой территории, о выборе способа формирования фонда капремонта, об утверждении платы за содержание дома и другие решения. Полный перечень вопросов, которым занимается общее собрание дома, указан в ч. 2 ст. 44 ЖК РФ.