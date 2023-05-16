Жители барнаульской многоэтажки 10 лет не могут добиться ремонта протекающей крыши
Люди сталкиваются с потопами каждый раз после дождей и потеплений
16 мая 2023, 08:31, Антон Дегтярев
Жители пятиэтажного дома на ул. 6-й Нагорной, 11Б, уже 10 лет пытаются добиться капитального ремонта протекающей крыши. В дожди и в период весеннего потепления квартиры на последнем этаже буквально заливает водой, люди вынуждены постоянно заставлять комнаты тазами, обдирать обои и видеть новые разводы на потолке. Активисты обращались в суд, в управляющую компанию и в мэрию, но результатов это всё ещё не дало. Оспаривать решение и бегать по инстанциям жителям сложно – большая часть из них пенсионеры. Amic.ru поговорил с жильцами и выяснил, что происходит с домом и почему его не ремонтируют.
"Жить уже невозможно"
Уже 10 лет жители пятиэтажки на ул. 6-й Нагорной, 11Б, в Барнауле находятся в ожидании очередного потопа. Вода буквально льётся с крыши здания в квартиры, когда на улице идёт дождь или тает снег. И последствия такого затопления могут быть совсем разными. Вода может едва капать с потолка, а может и литься как из ведра.
Например, в прошлом году у Ольги после очередного потопа натяжной потолок "провис" почти до пола и пришлось его полностью менять, рассказывает девушка. После этого "наводнения" она также была вынуждена сорвать обои со стены и убрать люстру – чтобы не произошло короткого замыкания.
Одна из проживающих здесь пенсионерок, Татьяна Васильевна, рассказывает, что воду из квартиры она выносит буквально вёдрами. Другая старушка, Галина Васильевна, отмечает, что из-за постоянных подтоплений у неё давно нет света. У её соседки Валентины Петровны от воды тоже "шаром отвис" потолок, все ковры то и дело оказываются "замочены" в воде. У жительницы дома Марины Ильиничны "поползли обои". Недавно она сделала ремонт и теперь молится, чтобы очередной потоп не испортил её труд.
"Я молюсь, чтобы всё устояло. 10 лет мы сидели в ободранной квартире из-за потопов. На этаже потолок течёт во всех трёх квартирах. У соседки три стены начали бежать. В первом подъезде старые бабушка с дедушкой живут, у них постоянно вода с потолка стекает. Пытаемся чего-то добиться, но это трудно. Было бы здоровье – ходили бы больше. А мы все уже старые люди, пенсионеры", – поделилась женщина.
У жительницы дома Галины Васильевны болеет муж, она ухаживает за ним и постоянно борется со стекающей с потолка водой. Женщина подставляет тазики и убирает следы "потопа" после каждого дождя. Несколько раз Галина Васильевна ходила в управляющую компанию и в мэрию Барнаула, где просила исправить ситуацию, но эти походы ничего не принесли.
"На кухне всё бежит ручьём, обои отклеиваются. Бывало, что и рассада вся плавала, погибала. В этом году выпал небольшой снег, он тает и у меня уже всё течёт. Жалко квартиру, конечно. Но на ремонт денег ни у кого нет", – отметила женщина.
Причина потопов – в плохом состоянии крыши, рассказывают жители. Полноценного её ремонта не было никогда. С 1970 года крышу "чинили" только точечно, в определённых местах.
"В одном углу сделали – в другом побежало. В третьем углу сделали – в четвёртом побежало. Поэтому в течение 10 лет такая история была постоянно. Жить уже невозможно. Деньги собираются, но никто ничего не делает. Город говорит, что повлиять ни на что не может", – описала ситуацию Ольга.
По её словам, пенсионеры долгов перед УК не имеют и постоянно платят за капремонт, при этом размер "сбора" регулярно увеличивается.
Дом собираются ремонтировать?
Несколько раз жители пытались обращаться в управляющую компанию. Ранее дом относился к УК "Базис". И собственники квартир даже судились с ней в 2019 году. Сначала два жителя дома отсудили у управляющей компании сумму за ущерб, причинённый их имуществу. Затем люди попытались через суд заставить УК починить крышу. Суд встал на сторону жильцов, но потом управляющая компания подала апелляцию и выиграла. После этого, в 2020 году, для дома нашли новую УК под названием "Возрождение", но и она ремонтировать крышу пока не спешит.
"На претензии в письменном виде в прошлом году они не отреагировали, летом не сделали вообще ничего. Они говорят, денег на ремонт нет и неизвестно, когда они будут. Мы встали на очередь капитального ремонта в прошлом году, были в реестре. На данный момент по какой-то причине город снял с реестра наш дом. Буквально в феврале это произошло. Теперь мы не знаем, будут ремонтировать дом вообще или нет", – рассказала Ольга.
Крышу уже проверяли эксперты, которые заключили, что она нуждается в ремонте. Причём за обе экспертизы жители заплатили из своего кармана. Первую они провели по своему желанию, а вторую их обязал сделать суд.
Несколько раз жители пытались сами "залатать" дыры в крыше, рассказывает жительница дома Анна Васильевна. Они нанимали рабочих, которые устранили течь, но лишь на короткое время – вскоре крыша снова начинала протекать.
УК также делала точечный ремонт крыши, и он снова кардинально ситуацию не изменил и устранил проблему всего на год. В управляющей компании "Возрождение" amic.ru рассказали, что последние такие работы были недавно – в 2022 году. Однако латочный ремонт нужного результата в любом случае не даст, подчёркивают в управляющей компании. Дому требуется капитальный ремонт, и в УК заверяют журналистов, что очень хотят его сделать. Однако управляющая компания сама провести работы не может – их стоимость около 12 млн рублей, и таких денег у УК нет. Решение должен принять комитет по ЖКХ Барнаула, отмечают в УК "Возрождение".
Сейчас в плане капремонта дом стоит. Крышу должны отремонтировать в промежутке с 2026 по 2028 год, рассказали в УК. Управляющая компания пыталась добиться того, чтобы крышу отремонтировали раньше – в 2024 году, но сделать этого не получилось, прояснила представитель "Возрождения".
"В связи с тем, что крыша аварийная, было принято решение перенести сроки капитального ремонта. Мы повысили тариф и надеялись, что в программу дом включат. Но нам пришёл ответ, что средств всё ещё недостаточно, чтобы крышу отремонтировать в 2024 году. Поэтому предложили ещё раз увеличить взнос на капремонт. Но никто не даёт нам гарантий, что в случае повышения тарифа мы попадём в программу 2024 года. В наших интересах быстрее "откапиталить" этот дом. Если бы была хоть малейшая гарантия попасть в программу 2024 года при повышении тарифа, интерес у людей бы появился, но нам никто этого не обещает. От нас сейчас мало что зависит", – отметили в УК.
По словам представителя УК, повышать тариф в доме без каких-либо гарантий они не хотят, потому что жители снова подумают, что их обманут. В УК отмечают, что люди готовы "вложиться", только если это действительно приблизит работы.
Крышу же в УК прямо называют аварийной – это показала экспертиза, которую компания провела больше года назад. В "Возрождении" отмечают, что мягкую крышу в доме надо заменить на шатровую, и тогда жителей, наконец, перестанет топить. Однако этого, судя по всему, придётся подождать ещё не один год. Сейчас всё зависит от городской администрации и её решений, пояснили в УК. Amic.ru также отправил запрос в мэрию и будет ждать ответа на него.
08:40:22 16-05-2023
Точечный ремонт обязана сделать УК, а на новую крышу деньги выделяют по федпрограмме, а вот получение их зависит тоже от УК.
09:58:55 16-05-2023
Гость (08:40:22 16-05-2023) Точечный ремонт обязана сделать УК, а на новую крышу деньги ... Какой умный. Явно, далек от всего этого. Точечный ремонт делается за счет тек.сод.жилья. Если собираемость плохая, то откуда деньги? Новая крыша (шатровая) стоит 15-16млн.рублей. Сколько накоплено в Фонде кап.ремонта? Если учесть, что там пенсионеры, у них скидка или они вообще туда не платят. Государство выделяет только какой-то процент.
11:04:37 16-05-2023
Гость (09:58:55 16-05-2023) Какой умный. Явно, далек от всего этого. Точечный ремонт дел... Это ты далек от всего этого, а ещё пытаешься свои пять копеек вставить, я сама крыла крышу в своем многоквартирном доме, поэтому засунь свое недалёкое мнение в зад. Точечный ремонт я и написала, что делает УК и да, это текущее содержание, ты переписываешь тоже самое, а вот на новую крышу деньги идут с федеральной программы капитального ремонта, тех денег что скопили жильцы на кап.ремонт за столь короткий срок не хватит на замену крыши, только скопленный процент играет роль, а он гораздо ниже чем добавляет государство. Молчи уже,если нечего не знаешь, нашим соседним домам покрыли крыши и сделали кап ремонт ну не как не за собранные деньги жильцами малоквартирные домов.
11:41:47 16-05-2023
Гость (11:04:37 16-05-2023) Это ты далек от всего этого, а ещё пытаешься свои пять копее... А я что-то другое написала? Вы повторили мои слова. Или так хотелось высказаться, что не поняли смысл?
12:59:18 16-05-2023
Гость (11:41:47 16-05-2023) А я что-то другое написала? Вы повторили мои слова. Или так ... Пипец, у вас клиника, вы первый ответили мне и переписали мои слова, читайте ленту, а я вам подробно объяснила, что вы переписали мое мнение, а теперь вы мне пишите, что я повторила ваши слова, что с мозгом то у вас.
11:12:40 16-05-2023
Гость (09:58:55 16-05-2023) Какой умный. Явно, далек от всего этого. Точечный ремонт дел... И я вообще прошла все круги ада с этой крышей, через УК мы не добились нечего, поэтому собрали деньги и покрыли сами новую крышу, денег с кап. ремонта нам хватило только на пластиковые окна в подъезде 10 лет назад это было 24 тыс.
16:36:35 16-05-2023
Гость (11:12:40 16-05-2023) И я вообще прошла все круги ада с этой крышей, через УК мы н... ничего!!!!! НИЧЕГО!!! запомните уже!! правильно писать НИЧЕГО
19:01:13 16-05-2023
Гость (16:36:35 16-05-2023) ничего!!!!! НИЧЕГО!!! запомните уже!! правильно писать НИЧЕГ... Специально для вас я буду писать раздельно))), мне нравиться как вы реагируете.)))
10:41:58 16-05-2023
Если учесть, что там пенсионеры, у них скидка или они вообще туда не платят. - Вы далеки от закона. Они все платят, в каждой квитанции есть и деньги уходят к капитальщикам. А на региональном уровне соц. защита возмещает им. Так что все деньги нормально поступают. В доме плохо с управлением. нет хорошего домкома - пишется заявление и капитальщики делают ремонт в долг, либо открывается накопительный фонд где можно собрать денег - отремонтировать и после выставить в оплату КР. Процедура долгая, с полгода. Но просто людям проще просто везде жаловаться чем действовать.
11:07:02 16-05-2023
...открывается накопительный фонд где можно собрать денег - отремонтировать... Да-да, собрать деньги и отремонтировать :)
11:28:47 16-05-2023
Да-да, собрать деньги и отремонтировать :) = дочитывать не судьба? и подать на возмещение в кап.ремонт.
11:39:31 16-05-2023
Гость (11:28:47 16-05-2023) Да-да, собрать деньги и отремонтировать :) = дочитывать не с... Я дочитала. Вопрос в другом: ОТКУДА пенсионеры возьмут деньги, чтобы им ПОТОМ их вернули?
12:18:55 16-05-2023
ОТКУДА пенсионеры возьмут деньги, чтобы им ПОТОМ их вернули? - про аванс то же в курсе. если по плану дом стоит на кап ремонт на 2040 год., его сделали в 2023, значит не будут делать в 2040
12:51:15 16-05-2023
Кто собственник этого дома- жильци? Почему ремонт крыши за счет бюджета? А тем кто живет в частном доме можно ремонт делать за счет бюджета?
13:15:13 16-05-2023
А тем кто живет в частном доме можно ремонт делать за счет бюджета? - А Вы каждый месяц платите выплаты капремонту? нет. досвидос.
13:17:34 16-05-2023
Вот у нас малообразованное население, ходят бьют ноги, но не там, в данном случае, если очередь на кап.ремонт крыши не подошла, то надо писать жалобу в жилищную инспекцию на УК, они обязаны устранить все протечки, и тут начнет бегать УК либо продвигать вперёд капремонт крыши, либо проводить точечный ремонт, наша УК кроет крыши и делает капремонты домов на федеральные деньги, встают на очередь и доказывают срочную необходимость.