Жители барнаульской многоэтажки 10 лет не могут добиться ремонта протекающей крыши

Люди сталкиваются с потопами каждый раз после дождей и потеплений

16 мая 2023, 08:31, Антон Дегтярев

Протекающая крыша в доме на ул. 6-й Нагорной, 11Б / Фото: Екатерина Смолихина

Жители пятиэтажного дома на ул. 6-й Нагорной, 11Б, уже 10 лет пытаются добиться капитального ремонта протекающей крыши. В дожди и в период весеннего потепления квартиры на последнем этаже буквально заливает водой, люди вынуждены постоянно заставлять комнаты тазами, обдирать обои и видеть новые разводы на потолке. Активисты обращались в суд, в управляющую компанию и в мэрию, но результатов это всё ещё не дало. Оспаривать решение и бегать по инстанциям жителям сложно – большая часть из них пенсионеры. Amic.ru поговорил с жильцами и выяснил, что происходит с домом и почему его не ремонтируют.

"Жить уже невозможно"

Уже 10 лет жители пятиэтажки на ул. 6-й Нагорной, 11Б, в Барнауле находятся в ожидании очередного потопа. Вода буквально льётся с крыши здания в квартиры, когда на улице идёт дождь или тает снег. И последствия такого затопления могут быть совсем разными. Вода может едва капать с потолка, а может и литься как из ведра.

Например, в прошлом году у Ольги после очередного потопа натяжной потолок "провис" почти до пола и пришлось его полностью менять, рассказывает девушка. После этого "наводнения" она также была вынуждена сорвать обои со стены и убрать люстру – чтобы не произошло короткого замыкания.





































Протекающая крыша в доме на ул. 6-й Нагорной, 11Б / Фото: Екатерина Смолихина

Одна из проживающих здесь пенсионерок, Татьяна Васильевна, рассказывает, что воду из квартиры она выносит буквально вёдрами. Другая старушка, Галина Васильевна, отмечает, что из-за постоянных подтоплений у неё давно нет света. У её соседки Валентины Петровны от воды тоже "шаром отвис" потолок, все ковры то и дело оказываются "замочены" в воде. У жительницы дома Марины Ильиничны "поползли обои". Недавно она сделала ремонт и теперь молится, чтобы очередной потоп не испортил её труд.

"Я молюсь, чтобы всё устояло. 10 лет мы сидели в ободранной квартире из-за потопов. На этаже потолок течёт во всех трёх квартирах. У соседки три стены начали бежать. В первом подъезде старые бабушка с дедушкой живут, у них постоянно вода с потолка стекает. Пытаемся чего-то добиться, но это трудно. Было бы здоровье – ходили бы больше. А мы все уже старые люди, пенсионеры", – поделилась женщина.

У жительницы дома Галины Васильевны болеет муж, она ухаживает за ним и постоянно борется со стекающей с потолка водой. Женщина подставляет тазики и убирает следы "потопа" после каждого дождя. Несколько раз Галина Васильевна ходила в управляющую компанию и в мэрию Барнаула, где просила исправить ситуацию, но эти походы ничего не принесли.

"На кухне всё бежит ручьём, обои отклеиваются. Бывало, что и рассада вся плавала, погибала. В этом году выпал небольшой снег, он тает и у меня уже всё течёт. Жалко квартиру, конечно. Но на ремонт денег ни у кого нет", – отметила женщина.

































































Протекающая крыша в доме на ул. 6-й Нагорной, 11Б / Фото: Екатерина Смолихина

Причина потопов – в плохом состоянии крыши, рассказывают жители. Полноценного её ремонта не было никогда. С 1970 года крышу "чинили" только точечно, в определённых местах.

"В одном углу сделали – в другом побежало. В третьем углу сделали – в четвёртом побежало. Поэтому в течение 10 лет такая история была постоянно. Жить уже невозможно. Деньги собираются, но никто ничего не делает. Город говорит, что повлиять ни на что не может", – описала ситуацию Ольга.

По её словам, пенсионеры долгов перед УК не имеют и постоянно платят за капремонт, при этом размер "сбора" регулярно увеличивается.

Дом собираются ремонтировать?

Несколько раз жители пытались обращаться в управляющую компанию. Ранее дом относился к УК "Базис". И собственники квартир даже судились с ней в 2019 году. Сначала два жителя дома отсудили у управляющей компании сумму за ущерб, причинённый их имуществу. Затем люди попытались через суд заставить УК починить крышу. Суд встал на сторону жильцов, но потом управляющая компания подала апелляцию и выиграла. После этого, в 2020 году, для дома нашли новую УК под названием "Возрождение", но и она ремонтировать крышу пока не спешит.

"На претензии в письменном виде в прошлом году они не отреагировали, летом не сделали вообще ничего. Они говорят, денег на ремонт нет и неизвестно, когда они будут. Мы встали на очередь капитального ремонта в прошлом году, были в реестре. На данный момент по какой-то причине город снял с реестра наш дом. Буквально в феврале это произошло. Теперь мы не знаем, будут ремонтировать дом вообще или нет", – рассказала Ольга.

Крышу уже проверяли эксперты, которые заключили, что она нуждается в ремонте. Причём за обе экспертизы жители заплатили из своего кармана. Первую они провели по своему желанию, а вторую их обязал сделать суд.

























































Протекающая крыша в доме на ул. 6-й Нагорной, 11Б / Фото: Екатерина Смолихина

Несколько раз жители пытались сами "залатать" дыры в крыше, рассказывает жительница дома Анна Васильевна. Они нанимали рабочих, которые устранили течь, но лишь на короткое время – вскоре крыша снова начинала протекать.

УК также делала точечный ремонт крыши, и он снова кардинально ситуацию не изменил и устранил проблему всего на год. В управляющей компании "Возрождение" amic.ru рассказали, что последние такие работы были недавно – в 2022 году. Однако латочный ремонт нужного результата в любом случае не даст, подчёркивают в управляющей компании. Дому требуется капитальный ремонт, и в УК заверяют журналистов, что очень хотят его сделать. Однако управляющая компания сама провести работы не может – их стоимость около 12 млн рублей, и таких денег у УК нет. Решение должен принять комитет по ЖКХ Барнаула, отмечают в УК "Возрождение".

Сейчас в плане капремонта дом стоит. Крышу должны отремонтировать в промежутке с 2026 по 2028 год, рассказали в УК. Управляющая компания пыталась добиться того, чтобы крышу отремонтировали раньше – в 2024 году, но сделать этого не получилось, прояснила представитель "Возрождения".

"В связи с тем, что крыша аварийная, было принято решение перенести сроки капитального ремонта. Мы повысили тариф и надеялись, что в программу дом включат. Но нам пришёл ответ, что средств всё ещё недостаточно, чтобы крышу отремонтировать в 2024 году. Поэтому предложили ещё раз увеличить взнос на капремонт. Но никто не даёт нам гарантий, что в случае повышения тарифа мы попадём в программу 2024 года. В наших интересах быстрее "откапиталить" этот дом. Если бы была хоть малейшая гарантия попасть в программу 2024 года при повышении тарифа, интерес у людей бы появился, но нам никто этого не обещает. От нас сейчас мало что зависит", – отметили в УК.

По словам представителя УК, повышать тариф в доме без каких-либо гарантий они не хотят, потому что жители снова подумают, что их обманут. В УК отмечают, что люди готовы "вложиться", только если это действительно приблизит работы.

Крышу же в УК прямо называют аварийной – это показала экспертиза, которую компания провела больше года назад. В "Возрождении" отмечают, что мягкую крышу в доме надо заменить на шатровую, и тогда жителей, наконец, перестанет топить. Однако этого, судя по всему, придётся подождать ещё не один год. Сейчас всё зависит от городской администрации и её решений, пояснили в УК. Amic.ru также отправил запрос в мэрию и будет ждать ответа на него.