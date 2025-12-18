Как в Алтайском крае готовят гуманитарных специалистов для работы с цифровыми технологиями

Наиболее популярные направления – "Лингвистика", "Клиническая психология", "Реклама и связи с общественностью" и "Медиакоммуникации"

В последние пару лет в России растет спрос на специалистов, которые могут эффективно сочетать гуманитарные знания с цифровыми технологиями. Это обусловлено увеличивающимся дефицитом квалифицированных тренеров по искусственному интеллекту, пишет finmarket.ru. А также потребностью в современных технологиях в дизайне, психологии, лингвистике и медиакоммуникациях. Работа для таких специалистов есть не только в крупных мегаполисах, но и в регионах, таких как Алтайский край, где бизнес и производство активно внедряют цифровые решения. И алтайские вузы уже перестраивают свои программы под новые запросы экономики. Одним из первых тренд поддержали в Институте гуманитарных наук Алтайского государственного университета (АлтГУ).

Новая образовательная модель

«То, что сегодня происходит на рынке труда, – это запрос на нового профессионала. В креативной экономике нужны не просто исполнители, а люди с глубокой экспертизой, способные создавать ценность и управлять смыслами», – пояснила директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович.

И добавила, что этот вызов стал главным ориентиром. Институт сегодня работает как единая образовательная экосистема, где готовят специалистов для всех ключевых направлений – от дизайна до педагогов. В основе философии нового образовательного подхода две неразделимые основы.

«Первая – это прочный фундамент классического гуманитарного знания, которое формирует мышление и широту взгляда. Вторая – острый, практически прикладной фокус на гибких навыках, творчестве и цифровых компетенциях. Наша задача – научить не просто адаптироваться к переменам, а чувствовать их заранее и самим формировать будущие тренды», – пояснила Нехвядович.

Институт гуманитарных наук создали в 2020 году. Сейчас здесь учатся свыше десяти тысяч студентов более чем по 50 направлениям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры очной, вечерней и заочной форм обучения. Это филологи и лингвисты, будущие дизайнеры и искусствоведы, психологи и социологи, специалисты по рекламе и создатели цифрового контента.

Институт, отвечая на запрос экономики, внедрил программы, включающие синтез гуманитарного знания, творческих дисциплин и актуальных цифровых навыков.

Растет и количество бюджетных мест – в 2025 году в институт зачислили порядка 900 человек бесплатно. Лидером по этому показателю стала программа "Прикладная информатика в дизайне" (65 мест на очном и 12 на заочном). На направления "Социология" и "Социальная работа" зачислили по 25 бюджетников на очную форму. На "Искусство костюма и текстиля" и "Психология" приняли по 23 студента.

Наиболее популярные направления образования

В АлтГУ также рассказали, какие программы сегодня наиболее популярны у молодежи. В бакалавриате это "Лингвистика", "Клиническая психология", "Реклама и связи с общественностью". Еще одно востребованное направление – "Медиакоммуникации", которое действует на базе образовательной экосистемы. В вузе подчеркивают важность отработки практических навыков. Для этого здесь создали медиакомьюнити МедиаHub ("МедиаХаб"). Это пространство, включающее несколько студий нового поколения, современной техники для фото- и видеосъемки, системы для записи подкастов и многое другое. В сентябре 2023 года медиакомьюнити получило статус региональной площадки "Студенческого медиацентра Минобрнауки России".

Продолжая развитие этого образовательного направления, в 2026 году АлтГУ откроет магистерскую программу по рекламе и связям с общественностью с профилем "Школа стратегических коммуникаций". Задача – подготовить не просто исполнителей, а архитекторов общественного мнения, способных выстраивать целостную коммуникационную политику. Это будут специалисты, которые не теряются в кризисных ситуациях, а умеют грамотно отвечать на вызовы рынка. Их научат подбирать эффективные инструменты продвижения в цифровой среде. И использовать все рекламные и пиар-технологии для работы на диджитал-площадках. Алтайскому краю, как и всей стране, требуются специалисты, которые умеют прогнозировать риски, понимать тонкости коммуникаций, в том числе на динамичных азиатских рынках, подчеркнули в вузе.

Что же касается магистратуры, то больше всего абитуриентов поступают на бюджет направления "Прикладная информатика" с профилем "Цифровой дизайн". А также на педагогические программы с актуальным уклоном в предпринимательство, "Психология", "Филология", "Лингвистика" и "Социология".