В Алтайском крае хотят создать комитет для защиты автобизнеса

Алтайский автобизнес как никогда нуждается в объединении, говорят представители отрасли

19 июня 2025, 10:14, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае хотят создать профильный комитет, который встанет на защиту автобизнеса. Такое решение приняли на деловой встрече представителей отрасли. Дискуссию провели в рамках автопробега "Москва – Алтай" под эгидой объединения "Опора России". От кого нужно защищаться автомобильному бизнесу, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему алтайскому автобизнесу срочно нужно объединиться, объяснила организатор встречи – представитель федеральной "Опоры России" по направлению автобизнеса Ольга Селезнева.

"42 бренда ушли, громко хлопнув дверьми, отключили всю техническую документацию. Китайцы пришли, но ничего не дают. Приглашают нас, и кормят, и поят, и катают по всем своим заводам, но не дают технической информации. Мы сегодня, по большей части, не знаем, как ремонтировать китайские автомобили. В открытом доступе ни для колледжей, ни для вузов нет документации, как сегодня должен работать молодой специалист, неважно, с какой маркой автомобиля, сегодня ее нет! Отраслевое сообщество должно об этом заявить", – посетовала она.

В списке целей, которых могут добиться объединившиеся алтайские дилеры, производители, СТО, – борьба с потребительским терроризмом и выстраивание конкурентного рынка. И обеление сектора рынка: по подсчетам "Опоры России" 5% занимают крупные дилеры, они работают "особняком", 45% – легальные сервисы, остальное – теневой сегмент. Ольга Селезнева назвала причины и следствия сложившейся ситуации.

"Для того чтобы сегодня выйти нам всем из тени, поддержать добросовестный бизнес, надо сделать у уважаемого человека рабочей профессии 150-200 тысяч зарплату, чтобы он пошел к нам. Во-первых, нужно сделать нормо-час не меньше трех тысяч. А для того чтобы сделать такой нормо-час, не должно быть у клиента выбора – за 500 рублей масло менять либо за полторы тысячи. Во-вторых, сегодня надо региону собраться и сказать: "Ребят, а сколько у нас автомобилей? Сколько нам сегодня нужно автосервисов, для того чтобы эти люди добросовестно работали?" Сегодня два вида деятельности, которые открывают "за здрасте", – это сервисы и салоны красоты. И там, и там непонятно что. А ведь это равноценная ответственность медицинскому обслуживанию, потому что незакрученная гайка на колесе – это фактически без пяти минут смерть, ДТП", – пояснила она.

Объединять усилия в отрасли выразили готовность компании МАКК, Ivanor, сеть автосервисов REAKTOR, ставшие участниками дискуссии. В частности, выразили готовность бороться с автоподставщиками.