В Алтайском крае хотят создать комитет для защиты автобизнеса
Алтайский автобизнес как никогда нуждается в объединении, говорят представители отрасли
19 июня 2025, 10:14, ИА Амител
В Алтайском крае хотят создать профильный комитет, который встанет на защиту автобизнеса. Такое решение приняли на деловой встрече представителей отрасли. Дискуссию провели в рамках автопробега "Москва – Алтай" под эгидой объединения "Опора России". От кого нужно защищаться автомобильному бизнесу, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Почему алтайскому автобизнесу срочно нужно объединиться, объяснила организатор встречи – представитель федеральной "Опоры России" по направлению автобизнеса Ольга Селезнева.
"42 бренда ушли, громко хлопнув дверьми, отключили всю техническую документацию. Китайцы пришли, но ничего не дают. Приглашают нас, и кормят, и поят, и катают по всем своим заводам, но не дают технической информации. Мы сегодня, по большей части, не знаем, как ремонтировать китайские автомобили. В открытом доступе ни для колледжей, ни для вузов нет документации, как сегодня должен работать молодой специалист, неважно, с какой маркой автомобиля, сегодня ее нет! Отраслевое сообщество должно об этом заявить", – посетовала она.
В списке целей, которых могут добиться объединившиеся алтайские дилеры, производители, СТО, – борьба с потребительским терроризмом и выстраивание конкурентного рынка. И обеление сектора рынка: по подсчетам "Опоры России" 5% занимают крупные дилеры, они работают "особняком", 45% – легальные сервисы, остальное – теневой сегмент. Ольга Селезнева назвала причины и следствия сложившейся ситуации.
"Для того чтобы сегодня выйти нам всем из тени, поддержать добросовестный бизнес, надо сделать у уважаемого человека рабочей профессии 150-200 тысяч зарплату, чтобы он пошел к нам. Во-первых, нужно сделать нормо-час не меньше трех тысяч. А для того чтобы сделать такой нормо-час, не должно быть у клиента выбора – за 500 рублей масло менять либо за полторы тысячи. Во-вторых, сегодня надо региону собраться и сказать: "Ребят, а сколько у нас автомобилей? Сколько нам сегодня нужно автосервисов, для того чтобы эти люди добросовестно работали?" Сегодня два вида деятельности, которые открывают "за здрасте", – это сервисы и салоны красоты. И там, и там непонятно что. А ведь это равноценная ответственность медицинскому обслуживанию, потому что незакрученная гайка на колесе – это фактически без пяти минут смерть, ДТП", – пояснила она.
Объединять усилия в отрасли выразили готовность компании МАКК, Ivanor, сеть автосервисов REAKTOR, ставшие участниками дискуссии. В частности, выразили готовность бороться с автоподставщиками.
10:23:04 19-06-2025
детям и родственникам работка нужна. с белой зп и соцпакетом.
посмотрели на маскаву, там комитетов и профилей как экскрементов за баней
10:29:23 19-06-2025
Гость (10:23:04 19-06-2025) детям и родственникам работка нужна. с белой зп и соцпакетом... кстати - в рамках оптимизации минздрав можно распустить (все проблемы в здравоохранении решены надолго) и таки сделать МинАвтоБизнесЗащиту.
10:24:27 19-06-2025
или сделают нормальную *оповозку, или инопланетяне дадут технологию летучих торелог.
второй вариант реальнее
10:42:54 19-06-2025
150-200 тысяч? С учётом того, что "Мы сегодня, по большей части, не знаем, как ремонтировать китайские автомобили." - вам достаточно МРОТа. Да и этот ваш девиз - это лучшая реклама китайских автомобилей. Одноразовая дрыгалка до первой поломки. Машины Чуан Кай Си - купил и (к)оси.
10:53:07 19-06-2025
- (10:42:54 19-06-2025) 150-200 тысяч? С учётом того, что "Мы сегодня, по большей ча... помнится, хотели сделать у нас имнженерный центр по обратному инжинирингу. была заявка на инженегров с специализацией по высоконагруженному материаловедению, сильноточке и ЧПУ.
штой-то не слыхать движа...
10:44:00 19-06-2025
Просто смешно, комитет поможет автобизнесу)))
А вам кто мешает объединиться?
Объединяйтесь и работайте на безвозмездной основе или сами платите своим комитетчикам, раз они вам так нужны!
И почему это не должно быть выбора за сколько менять масло? Монополизацией попахивает
10:54:48 19-06-2025
"не должно быть у клиента выбора – за 500 рублей масло менять либо за полторы тысячи", это как так ? Выбор всегда должен быть ....
11:00:30 19-06-2025
ППШариков (10:54:48 19-06-2025) "не должно быть у клиента выбора – за 500 рублей масло менят... менять - или не менять.
выбор.
16:42:56 19-06-2025
ППШариков (10:54:48 19-06-2025) "не должно быть у клиента выбора – за 500 рублей масло менят... Прямо много плюсов. Я масло меняю либо на эстакаде в кооперативном гараже либо в своем боксе на яме. Они сейчас додумаются, чтоб и масло и фильтра продавали, только если машина в сервис заехала... Клоуны...
11:07:19 19-06-2025
" - ...Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, потом в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову!"
11:17:04 19-06-2025
Кхм... (11:07:19 19-06-2025) " - ...Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, п... КГ/АМ
просрали все полимеры.
развалили все до чего дотянулись.
для ракет берут микросхемы из стирмашин.
11:11:54 19-06-2025
Сколько нам сегодня нужно автосервисов (салонов красоты, медицины, ..), для того чтобы эти люди добросовестно работали? - всё просто - плАновая экономика без разного рода прокладок, комитетов, ..
Сравните экономику СССР и сегодня - в своё время кормили не только себя, но и половину мира. По сей день сша не может повторить совковые космические (и не только) технологии (по сей день покупают двигатели - см.в интернете)..
11:36:36 19-06-2025
dok_СФ (11:11:54 19-06-2025) Сколько нам сегодня нужно автосервисов (салонов красоты, мед... Я вот одного не пойму: вы из "тёрщиков", что ли? Это в советское время такая особая группа граждан была, которая обожала стоять в плотных очередях за молодыми женщинами...
13:12:46 19-06-2025
Кхм... (11:36:36 19-06-2025) Я вот одного не пойму: вы из "тёрщиков", что ли? Это в совет... Интересно, в каком кине вас очередями напугали? Сейчас Вы не замечаете очередей? ( Практически в любой сервис, салон ( о минздраве вообще молчок) надо записываться не за 1 час! В крупных торговых сетях (напр-р Лента) нет очереди на кассах? Да в селах нет очередей, т.к. там любой сервис на сегодня отсутствует, даже простое сельпо.. или что-то не так?
16:24:13 19-06-2025
dok_СФ (13:12:46 19-06-2025) Интересно, в каком кине вас очередями напугали? Сейчас Вы не... И поэтому вы предлагаете сделать "плановую экономику как в СССР", чтобы очередь не в 1 час была, а в полгода? Вы нездоровы.
12:12:36 20-06-2025
Кхм... (16:24:13 19-06-2025) И поэтому вы предлагаете сделать "плановую экономику как в С... "плановую экономику как в СССР" - это Ваша идея и не надо навязывать подобные вещи, добавлю - какие очереди в школу, детсады, суды.. Почему очевидное не видим, на совок грязью поливаем, почему к ВВП более миллиона вопросов, почему на местах не слышат - Кхм очевидность?
11:15:15 19-06-2025
Все "китайские технологии" - это хорошо забытые западные технологии. Не проще ли обратиться к первоисточнику, начиная со скамьи АГПИ. И комитеты там же при университете, может и стрельнет еще НАШ Кулибин. Мы далеко в заду планеты всей, так уж играйте на опережение.
11:19:44 19-06-2025
В ГосОборонЗаказе нормирована прибыль компаний, которые в этом заказе участвуют.
Просто перенесите эти правила на частные автосалоны и обяжите их делать наценку не более 5%.
Всё.
К примеру пусть эти автоторговцы каждому покупателю выдают расчёт конечной стоимости, а именно от цены автомобиля в Китае с прозрачными цифрами накрутки на всех участках от таможни до салона.
Пусть пишут что "коврики резиновые четыре штуки - 200 000р", и "торговая наценка автосалона столько то".
Покупатель должен знать за что он платит деньги.
14:10:29 19-06-2025
Если , как Вы пишите слесарь должен получать зп 200 тыс , то тогда водитель 500 тысяч ? Собрались горе эксперты и понять не могут ,что проблема не в уровне зп , а в уровне подготовки специалистов , а они у Вас не могут гаечный ключ от молотка отличить. Не норма час надо поднимать , а скорость устранения поломки и аппетиты владельца сервиса ( это относится именно к сетям ).
16:30:59 19-06-2025
Дмитрий (14:10:29 19-06-2025) Если , как Вы пишите слесарь должен получать зп 200 тыс , то... В Германии на заводах интересная методика расчёта заработной платы специалистов, которые работают не на сдельщине. Слесари, электрики, системные администраторы... "Почасовики", которые на окладе. Так вот. Если вверенное им оборудование НЕ РАБОТАЕТ, им перестаёт начисляться заработная плата до той минуты, пока поломка не будет устранена. В остальное время - плановый обход и залипание в интернете.