В Барнауле состоялось открытие "Ночи музеев"
Торжественная церемония проходит в парке "Центральный"
18 мая 2024, 18:30, ИА Амител
Церемония открытия "Ночи музеев" в парке "Центральном" / Фото: Мария Яцутко / amic.ru
В барнаульском парке "Центральный" вечером 18 мая началась церемония открытия главного культурного мероприятия этой весны – "Ночи музеев".
В парке собрались сотни горожан, которые по случаю акции смотрят выступления танцоров, музыкантов и прочих творческих коллективов.
Программы учреждений культуры продлятся с 19:00 до 02:00. О главных событиях вечера и предстоящей ночи можете почитать в нашем материале.
Общественный транспорт при этом так же будет работать до самого окончания культурной акции. Так что уехать домой получится у всех желающих.
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