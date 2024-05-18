В Барнауле состоялось открытие "Ночи музеев"

Торжественная церемония проходит в парке "Центральный"

18 мая 2024, 18:30, ИА Амител

Церемония открытия "Ночи музеев" в парке "Центральном" / Фото: Мария Яцутко / amic.ru

В барнаульском парке "Центральный" вечером 18 мая началась церемония открытия главного культурного мероприятия этой весны – "Ночи музеев".

В парке собрались сотни горожан, которые по случаю акции смотрят выступления танцоров, музыкантов и прочих творческих коллективов.

Программы учреждений культуры продлятся с 19:00 до 02:00. О главных событиях вечера и предстоящей ночи можете почитать в нашем материале.

Общественный транспорт при этом так же будет работать до самого окончания культурной акции. Так что уехать домой получится у всех желающих.