Барнаульский священник рассказал, чем может обернуться призыв духа Сталина
Микушин отметил, что такой "спиритический сеанс" – это не только оскорбление чувств верующих, но и угроза национальной безопасности
16 мая 2024, 13:01, ИА Амител
Священник барнаульской часовни святой Татианы Александр Микушин заявил, что крупнейшая катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла после "театрализованного представления" в Институте атомной энергии имени Игоря Васильевича Курчатова. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".
Напомним, 18 мая алтайское отделение партии "Коммунисты России" проведет в "Сталин-центре" спиритический сеанс, на котором в форме театрализованного представления вызовут дух "вождя народов" Иосифа Сталина.
Микушин отметил, что за несколько дней до катастрофы советские ученые показали "антирелигиозное и антипасхальное представление".
При этом, подчеркнул Микушин, театрализованное представление вызова духа Сталина тоже решили провести в пасхальный период, как и в случае с советскими учеными.
Священник отметил, что такой "спиритический сеанс" – это "не только оскорбление чувств верующих", но и "угроза национальной безопасности".
Ранее Микушин назвал чернокнижниками алтайских коммунистов, решивших вызвать дух Сталина.
13:08:14 16-05-2024
А что так засуетились то, страшно? Ничего он с вами один не сделает, хотя надо бы....😂😂😂😂😂
14:50:05 16-05-2024
Сергей (13:08:14 16-05-2024) А что так засуетились то, страшно? Ничего он с вами один не ... Ничего он с вами один не сделает ------ А если ОН с собой Берию захватит?)))
13:12:26 16-05-2024
Вот что в мозгах у людей? Весеннее обострение? Дух Ленина ещё пусть вызовут. Дух Брежнева и т.д. Шизанулись конкретно.
23:06:03 16-05-2024
Гость (13:12:26 16-05-2024) Вот что в мозгах у людей? Весеннее обострение? Дух Ленина ещ... Помню, дух Пушкина вызывали в детстве))
13:23:16 16-05-2024
Интересно, он сам-то верит, в то, что предрекает???
13:25:16 16-05-2024
При чем тут чувства верующих? Кто их туда вообще звал?
13:41:01 16-05-2024
И что так оскорбило товарища священника? Понарошечный спиритический сеанс или товарищ Сталин? Может, снова Булгакова запретить на всякий случай? Тоже, понимаешь, угроза национальной безопасности...
14:33:02 16-05-2024
Ох как комуняки то в коментах возбудились!
14:58:51 16-05-2024
Гость (14:33:02 16-05-2024) Ох как комуняки то в коментах возбудились! ... Тебя-то либераста это как взволновало?
14:58:44 16-05-2024
А мне нравится наш священник. Он такой модный, современный, медийный. Короче человек! А то эти праведники вроде Игнатия Лапкина уже всю любовь к жизни отбили. То не делай, так не думай...
10:20:18 18-05-2024
Гость (14:58:44 16-05-2024) А мне нравится наш священник. Он такой модный, современный,... Ну так тогда ивлееву и им подобных смотри и слушай ,они тоже "модные,современные и медийные"
15:36:01 16-05-2024
Ну, Микушин тоже хватил: "национальная катастрофа"...
16:34:10 16-05-2024
Христиане же не верят в "эту лабуду"? Какой, нахрен, дух???
17:04:56 16-05-2024
- "Священник отметил, что такой "спиритический сеанс" – это "не только оскорбление чувств верующих", но и "угроза национальной безопасности" ===== Сколько этот священник проводит спиритических сеансов, когда по платным запискам передает "приветы" усопшим? Это называется оскорбление чувств Бога.
17:15:19 16-05-2024
Если Сталин-Берия... То толпы чиновников сами пешочком рванут на Колыму!!!
18:03:12 16-05-2024
Тупость мракобесов зашкаливает.
19:43:38 16-05-2024
Сталин И.В. тоже в своё время духовную семинарию кончал.Но потом стал на путь идеи развития всеобщей гармонии не на небе,но на Земле.На небе-то оно,ещё бабушка надвое сказала.А на Земле тут без насилия не обходится.В воде брода нет.Иконы и свечечки ничего не значат.Но пока существует эксплуатация человека человеком,пока существуют жирные обожравшиеся буржуи,которым всё мало и которые в большинстве скопились в США удачи.нам,землянам, не видать.