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Барнаульский священник рассказал, чем может обернуться призыв духа Сталина

Микушин отметил, что такой "спиритический сеанс" – это не только оскорбление чувств верующих, но и угроза национальной безопасности

16 мая 2024, 13:01, ИА Амител

Портрет Иосифа Сталина в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru
Портрет Иосифа Сталина в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru

Священник барнаульской часовни святой Татианы Александр Микушин заявил, что крупнейшая катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла после "театрализованного представления" в Институте атомной энергии имени Игоря Васильевича Курчатова. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, 18 мая алтайское отделение партии "Коммунисты России" проведет в "Сталин-центре" спиритический сеанс, на котором в форме театрализованного представления вызовут дух "вождя народов" Иосифа Сталина.

Микушин отметил, что за несколько дней до катастрофы советские ученые показали "антирелигиозное и антипасхальное представление".

При этом, подчеркнул Микушин, театрализованное представление вызова духа Сталина тоже решили провести в пасхальный период, как и в случае с советскими учеными.

Священник отметил, что такой "спиритический сеанс" – это "не только оскорбление чувств верующих", но и "угроза национальной безопасности".

Ранее Микушин назвал чернокнижниками алтайских коммунистов, решивших вызвать дух Сталина.

Алтайский министр культуры опровергла связь "Музейной ночи" с призывом духа Сталина

Отделение "Коммунистов России" в Алтайском крае намерено призвать дух Сталина в день "Музейной ночи" 18 мая
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Барнаул религия скандалы ночь музеев
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Комментарии 17

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Сергей

13:08:14 16-05-2024

А что так засуетились то, страшно? Ничего он с вами один не сделает, хотя надо бы....😂😂😂😂😂

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Гость

14:50:05 16-05-2024

Сергей (13:08:14 16-05-2024) А что так засуетились то, страшно? Ничего он с вами один не ... Ничего он с вами один не сделает ------ А если ОН с собой Берию захватит?)))

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Гость

13:12:26 16-05-2024

Вот что в мозгах у людей? Весеннее обострение? Дух Ленина ещё пусть вызовут. Дух Брежнева и т.д. Шизанулись конкретно.

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Светлана

23:06:03 16-05-2024

Гость (13:12:26 16-05-2024) Вот что в мозгах у людей? Весеннее обострение? Дух Ленина ещ... Помню, дух Пушкина вызывали в детстве))

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Гость

13:23:16 16-05-2024

Интересно, он сам-то верит, в то, что предрекает???

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Гость

13:25:16 16-05-2024

При чем тут чувства верующих? Кто их туда вообще звал?

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Гость

13:41:01 16-05-2024

И что так оскорбило товарища священника? Понарошечный спиритический сеанс или товарищ Сталин? Может, снова Булгакова запретить на всякий случай? Тоже, понимаешь, угроза национальной безопасности...

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Гость

14:33:02 16-05-2024

Ох как комуняки то в коментах возбудились!

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Гость

14:58:51 16-05-2024

Гость (14:33:02 16-05-2024) Ох как комуняки то в коментах возбудились! ... Тебя-то либераста это как взволновало?

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Гость

14:58:44 16-05-2024

А мне нравится наш священник. Он такой модный, современный, медийный. Короче человек! А то эти праведники вроде Игнатия Лапкина уже всю любовь к жизни отбили. То не делай, так не думай...

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Ирина

10:20:18 18-05-2024

Гость (14:58:44 16-05-2024) А мне нравится наш священник. Он такой модный, современный,... Ну так тогда ивлееву и им подобных смотри и слушай ,они тоже "модные,современные и медийные"

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Кхм...

15:36:01 16-05-2024

Ну, Микушин тоже хватил: "национальная катастрофа"...

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Дмитрий

16:34:10 16-05-2024

Христиане же не верят в "эту лабуду"? Какой, нахрен, дух???

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Гость

17:04:56 16-05-2024

- "Священник отметил, что такой "спиритический сеанс" – это "не только оскорбление чувств верующих", но и "угроза национальной безопасности" ===== Сколько этот священник проводит спиритических сеансов, когда по платным запискам передает "приветы" усопшим? Это называется оскорбление чувств Бога.

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Никита

17:15:19 16-05-2024

Если Сталин-Берия... То толпы чиновников сами пешочком рванут на Колыму!!!

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Гость

18:03:12 16-05-2024

Тупость мракобесов зашкаливает.

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Гость

19:43:38 16-05-2024

Сталин И.В. тоже в своё время духовную семинарию кончал.Но потом стал на путь идеи развития всеобщей гармонии не на небе,но на Земле.На небе-то оно,ещё бабушка надвое сказала.А на Земле тут без насилия не обходится.В воде брода нет.Иконы и свечечки ничего не значат.Но пока существует эксплуатация человека человеком,пока существуют жирные обожравшиеся буржуи,которым всё мало и которые в большинстве скопились в США удачи.нам,землянам, не видать.

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