Барнаульский священник рассказал, чем может обернуться призыв духа Сталина

Микушин отметил, что такой "спиритический сеанс" – это не только оскорбление чувств верующих, но и угроза национальной безопасности

16 мая 2024, 13:01, ИА Амител

Портрет Иосифа Сталина в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru

Священник барнаульской часовни святой Татианы Александр Микушин заявил, что крупнейшая катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла после "театрализованного представления" в Институте атомной энергии имени Игоря Васильевича Курчатова. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, 18 мая алтайское отделение партии "Коммунисты России" проведет в "Сталин-центре" спиритический сеанс, на котором в форме театрализованного представления вызовут дух "вождя народов" Иосифа Сталина.

Микушин отметил, что за несколько дней до катастрофы советские ученые показали "антирелигиозное и антипасхальное представление".

При этом, подчеркнул Микушин, театрализованное представление вызова духа Сталина тоже решили провести в пасхальный период, как и в случае с советскими учеными.

Священник отметил, что такой "спиритический сеанс" – это "не только оскорбление чувств верующих", но и "угроза национальной безопасности".

Ранее Микушин назвал чернокнижниками алтайских коммунистов, решивших вызвать дух Сталина.