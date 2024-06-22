Губернатор Томенко поучаствовал в акции "Свеча памяти"

Мероприятие прошло на Мемориале Славы

22 июня 2024, 09:33, ИА Амител

Акция "Свеча памяти" в Барнауле / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ночь на 22 июня поучаствовал в акции "Свеча памяти", приуроченной к началу ВОВ.

По словам губернатора, эта дата – еще один повод вспомнить героев и подвиг Алтайского края и всей страны в Великую Отечественную войну, а также провести для юных жителей региона мероприятия, "наполненные духом патриотизма и искренней любви к Родине, к своему дому".

Акция прошла на Мемориале Славы в Барнауле. Помимо Виктора Томенко, в мероприятии поучаствовали и другие представители органов власти – например, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

Акция "Свеча памяти" в Барнауле / Фото: t.me/tomenko_22

Виктор Томенко также отметил, что на сегодня в крае насчитывается около тысячи памятников военной истории, и власти ежегодно выделяют деньги на их ремонт и благоустройство прилегающих к ним территорий.

В этом году планируют привести в порядок более 70 мест, за счет чего "количество приведенных в порядок территорий памятников военной истории в крае в рамках госпрограмм за последние несколько лет достигнет 500".