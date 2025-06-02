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Как власти Барнаула собираются благоустроить туристический центр города?

В ближайшее время в Барнауле намерены продлить набережную, сделать новую площадь и освоить остров Побочень

02 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Совещание в мэрии по поводу благоустройства центра Барнаула / Фото: barnaul.org
Совещание в мэрии по поводу благоустройства центра Барнаула / Фото: barnaul.org

В ближайшее время в Барнауле собираются продлить набережную Оби, реконструировать первую городскую электростанцию, освоить остров Побочень, сделать новую площадь для общегородских мероприятий рядом с Мало-Тобольской и так далее. Благоустройство центра города обсудили на совещании в мэрии, которое провел глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Что может появиться в городе?

На совещании напомнили о проектах, которые в ближайшее время планируется реализовать в центре Барнаула. Еще в 2024 году в городе разработали и утвердили проекты планировки территории в границах ул. Анатолия, пер. Некрасова, ул. Никитина, проспекта Комсомольского, ул. Ползунова, ул. Промышленной, акватории реки Оби в районе Ковша и туристического кластера. Строительные компании реализуют на этих площадках крупные проекты, которые включают в себя и благоустройство территорий, рассказали на совещании. Например, для единого архитектурного развития центра города ООО "Родные берега" предложило благоустроить набережную протоки Оби и реконструировать первую городскую электростанцию.

Также ООО "Селф", которое строит жилой комплекс на пл. Баварина, 8, сделает рядом с ним спортивные и детские площадки, зеленые зоны, а также продлит набережную реки Оби на территории вдоль ЖК. Компания проведет работы по террасированию, устройству уличного освещения, озеленению набережной и разместит на ней малые архитектурные формы. При этом участок будет открытым для всех барнаульцев.

Это не все планы. Для развития центральной части города и создания единого туристического пространства власти прорабатывают вопрос освоения острова Побочень, а также переноса трамвайного кольца с проспекта Социалистического и трамвайных путей с ул. Ползунова. Последнее позволит создать в исторической части Барнаула площадь для проведения общегородских мероприятий.

На совещании подчеркнули, что проект по созданию единого пространства в центре города позволит объединить территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, парка "Центральный", улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, а также набережной реки Оби с выходом к парку "Изумрудный".

Кроме того, Франк напомнил, что в последние годы в центральной части города уже реализованы проекты, в том числе по увеличению общественных пространств и зеленых уголков. Среди них – благоустройство сквера по улице Приречной с установкой памятного знака художнику Николаю Рериху.

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

"Необходимо вести эту работу публично"

Глава города Вячеслав Франк предложил всем участникам совещания войти в состав рабочей группы по развитию центральной части города.

"Нам необходимо вести эту работу публично, с привлечением всех заинтересованных сторон, учитывать мнение горожан", – подчеркнул Франк.

Участники встречи с предложением главы города согласились. Гендиректор ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов отметил важность того, работа по развитию центральной части города начата. По мнению архитектора Сергея Боженко, реализация проекта оживит исторический центр и позволит привести в порядок исторические объекты, а также продолжить благоустройство набережной и развитие туристического кластера.

Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев считает, что реализация перечисленных проектов может стать драйвером развития не только Барнаула, но и городской агломерации. Ведь проект поможет сформировать зеленый каркас, велоинфраструктуру, создать туристическое ядро, креативный кластер и городскую площадку для проведения общегородских мероприятий в центре Барнаула.

Вячеслав Франк Благоустройство мэрия

Комментарии 13

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Элен без ребят

15:12:40 02-06-2025

противно слушать трёп про мнение горожан. горожанам нужен был речной вокзал, площадь Советов с малоэтажной архитектурой, зона отдыха на Сахарова, а не небоскребы, уродующие город. горожанам нужны деревья, скамейки и фонтаны. а ещё горожанам нужны крепкие фасады домов, мимо которых они ходят, чтобы на головы не летели штукатурка , лепнина и кирпичи. и чтобы малолетние дебилы на электросамокатах их не давили, и ещё нужен комфортный, чистый и регулярно ходящий общественный транспорт, а не гниющие скотовозки, называемые маршрутками. в общем- то немного.

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ППШариков

15:36:08 02-06-2025

Элен без ребят (15:12:40 02-06-2025) противно слушать трёп про мнение горожан. горожанам нужен б... "Фантазер, ты меня называла" (с) ))))

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Гость

16:13:36 02-06-2025

Элен без ребят (15:12:40 02-06-2025) противно слушать трёп про мнение горожан. горожанам нужен б... К сожалению, бабло рулит и вряд ли что-то изменится

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Я только написать

15:56:09 02-06-2025

Барнаулу необходимо строить магистрали и развязки, а не вот это все. Уже город становится независимым от центральной части. Такими темпами скоро будет Барнаул 1 и Барнаул 2 с разделением ж/д путями.

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Чучмек

16:22:19 02-06-2025

Поистине странная инициатива - повысить привлекательность туристического центра за счёт ликвидации трамвайной инфраструктуры именно в её исторической части - в том месте, откуда шло зарождение трамвайного движения в городе.

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Гость

16:40:07 02-06-2025

Ведь ничего полезного не сделают. Но на проекты деньги присво...ошибка- освоят. И потом, какие туристо? Представители ауло- кишлачных поселений из ближнего зарубежья?

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Гость

16:41:15 02-06-2025

а жд пути то нельзя использовать чтобы вокруг города по кольцу электричку городскую пустить? Это сильно разгрузит трафик городской

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Иванов Евгений

17:29:46 02-06-2025

Я думаю, что проспект Социалистический пешеходный был бы городу гораздо полезнее. Он связал бы вокзалы, площади Сахарова и Советов с формируемым кластером Старого города комфортным пешим маршрутом. Визуализацию этого и обоснование я представил в ВК и в администрацию. Есть сторонники, есть противники. Но ни разу в град совете это не обсуждалось. Формируют рекреационную зону, куда людям удобно добираться лишь по выходным. Стороне от людских потоков и основных основных мест проживания. При этом разрушая ещё и доступность на ОТ. Никто к населению не прислушивается. Лишь красивые фразы.

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Гость

22:26:14 02-06-2025

Иванов Евгений (17:29:46 02-06-2025) Я думаю, что проспект Социалистический пешеходный был бы гор... что сейчас мешает ходить по Соцу? Не так там много и народа, чтобы соц перекрыть полностью. А вот пешеходная Сахарова была бы в тему

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Евгений Иванов

08:13:58 03-06-2025

Гость (22:26:14 02-06-2025) что сейчас мешает ходить по Соцу? Не так там много и народа,... Я с Вами согласен. Сейчас в нижней половине проспекта Социалистического не так и много народа ходит, чтобы сейчас создавать там пешеходную зону. Но это проблема также и пешеходной зоны у Старого базара. Я подробно описал это в ВК сообществах 'Проект Пешка Соборная, Барнаул' и 'Комфорт центра Барнаула'.Барнаула'. Перевод проспекта на мой взгляд, следует превращать в пешеходную зону поэтапно сверху вниз. И первый этап - это ,Первые 400 метров' начиная от проспекта Строителей с сохранением возможности паркования ниже. Большую роль в наполнению людьми нижней части проспекта я отвожу трамвайному пути от площади Октября по проспекту Ленина до улицы Анатолия и по ней связь с Красноармейским,а потом и через Челюскинцев трамвайный путь по Павловскому тракту до Солнечной поляны. Это решит проблему переполнения ОТ в центре города в часы пик и поможет борьбе с пробками. К сожалению, люди молчат. Обсуждают повышение цены на проезд, а главное - трамвайный путь для связи площади Советов и основных жилых районов через Павловский тракт даже отсутствует в Генеральном плане. Зато там есть много развязок и трамвайный путь по улице Просторной. Денег нет, но деньги тратятся бездарно. Мы молчим, а чего получим в результате?

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e.ivanov2025

10:16:45 03-06-2025

Гость (22:26:14 02-06-2025) что сейчас мешает ходить по Соцу? Не так там много и народа,... А я и хожу, но мешает многое. Прежде всего автомобили, которые не только создают шум и загрязняют воздух, но и занимают большую часть пространства улицы за счет дороги и множества припаркованных машин, вытесняя велосипеды и самокаты на тротуары. Это визуальный мусор, который как ни крути создает стресс и неудобства, не дает получать удовольствия от прогулки, от вида окружающих зданий. Не хватает элементарного нормального покрытия тротуаров. Нижняя половина разбита, на асфальте дыры, плиточная часть зияет многочисленными пустотами. На перекрестке с Анатолия не только величественное здание, но и заброшенный десятилетия участок, как гниющая помойка, язва, с которой сыплется земля на тротуар. На участке проспекта от вокзала, включая мемориал, до Молодежной нет ни одной лавочки. Да и ниже практически то же неприветливое для пешехода окружение. Не хватает элементарных лавочек, которые нужны особенно пожилым людям и людям с детьми. Не хватает чувства удовлетворения состоянием городской среды, потому что и слева и справа соседние проспекты переполнены транспортом еще больше и ставят людей еще в более ущербное положение. Короче, центру города не хватает элементарного уважения к человеку пешеходу , пешеходной зоны в его так называемом центре. И в первую очредь там, гдедействительно много людей, а это связь вокзалов и площадей Сахарова и Советов.

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Гость

06:42:12 03-06-2025

чем бы дитя не тешилось...

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Гость

09:33:24 03-06-2025

собираются благоустроить туристический центр города? А где можно посмотреть или побывать в Туристическом центре .? Или это только в бумажном варианте .?

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