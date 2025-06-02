Как власти Барнаула собираются благоустроить туристический центр города?

В ближайшее время в Барнауле намерены продлить набережную, сделать новую площадь и освоить остров Побочень

02 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Совещание в мэрии по поводу благоустройства центра Барнаула / Фото: barnaul.org

В ближайшее время в Барнауле собираются продлить набережную Оби, реконструировать первую городскую электростанцию, освоить остров Побочень, сделать новую площадь для общегородских мероприятий рядом с Мало-Тобольской и так далее. Благоустройство центра города обсудили на совещании в мэрии, которое провел глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Что может появиться в городе?

На совещании напомнили о проектах, которые в ближайшее время планируется реализовать в центре Барнаула. Еще в 2024 году в городе разработали и утвердили проекты планировки территории в границах ул. Анатолия, пер. Некрасова, ул. Никитина, проспекта Комсомольского, ул. Ползунова, ул. Промышленной, акватории реки Оби в районе Ковша и туристического кластера. Строительные компании реализуют на этих площадках крупные проекты, которые включают в себя и благоустройство территорий, рассказали на совещании. Например, для единого архитектурного развития центра города ООО "Родные берега" предложило благоустроить набережную протоки Оби и реконструировать первую городскую электростанцию.

Также ООО "Селф", которое строит жилой комплекс на пл. Баварина, 8, сделает рядом с ним спортивные и детские площадки, зеленые зоны, а также продлит набережную реки Оби на территории вдоль ЖК. Компания проведет работы по террасированию, устройству уличного освещения, озеленению набережной и разместит на ней малые архитектурные формы. При этом участок будет открытым для всех барнаульцев.

Это не все планы. Для развития центральной части города и создания единого туристического пространства власти прорабатывают вопрос освоения острова Побочень, а также переноса трамвайного кольца с проспекта Социалистического и трамвайных путей с ул. Ползунова. Последнее позволит создать в исторической части Барнаула площадь для проведения общегородских мероприятий.

На совещании подчеркнули, что проект по созданию единого пространства в центре города позволит объединить территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, парка "Центральный", улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, а также набережной реки Оби с выходом к парку "Изумрудный".

Кроме того, Франк напомнил, что в последние годы в центральной части города уже реализованы проекты, в том числе по увеличению общественных пространств и зеленых уголков. Среди них – благоустройство сквера по улице Приречной с установкой памятного знака художнику Николаю Рериху.

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

"Необходимо вести эту работу публично"

Глава города Вячеслав Франк предложил всем участникам совещания войти в состав рабочей группы по развитию центральной части города.

"Нам необходимо вести эту работу публично, с привлечением всех заинтересованных сторон, учитывать мнение горожан", – подчеркнул Франк.

Участники встречи с предложением главы города согласились. Гендиректор ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов отметил важность того, работа по развитию центральной части города начата. По мнению архитектора Сергея Боженко, реализация проекта оживит исторический центр и позволит привести в порядок исторические объекты, а также продолжить благоустройство набережной и развитие туристического кластера.

Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев считает, что реализация перечисленных проектов может стать драйвером развития не только Барнаула, но и городской агломерации. Ведь проект поможет сформировать зеленый каркас, велоинфраструктуру, создать туристическое ядро, креативный кластер и городскую площадку для проведения общегородских мероприятий в центре Барнаула.