Как власти Барнаула собираются благоустроить туристический центр города?
В ближайшее время в Барнауле намерены продлить набережную, сделать новую площадь и освоить остров Побочень
02 июня 2025, 15:00, ИА Амител
В ближайшее время в Барнауле собираются продлить набережную Оби, реконструировать первую городскую электростанцию, освоить остров Побочень, сделать новую площадь для общегородских мероприятий рядом с Мало-Тобольской и так далее. Благоустройство центра города обсудили на совещании в мэрии, которое провел глава краевой столицы Вячеслав Франк.
Что может появиться в городе?
На совещании напомнили о проектах, которые в ближайшее время планируется реализовать в центре Барнаула. Еще в 2024 году в городе разработали и утвердили проекты планировки территории в границах ул. Анатолия, пер. Некрасова, ул. Никитина, проспекта Комсомольского, ул. Ползунова, ул. Промышленной, акватории реки Оби в районе Ковша и туристического кластера. Строительные компании реализуют на этих площадках крупные проекты, которые включают в себя и благоустройство территорий, рассказали на совещании. Например, для единого архитектурного развития центра города ООО "Родные берега" предложило благоустроить набережную протоки Оби и реконструировать первую городскую электростанцию.
Также ООО "Селф", которое строит жилой комплекс на пл. Баварина, 8, сделает рядом с ним спортивные и детские площадки, зеленые зоны, а также продлит набережную реки Оби на территории вдоль ЖК. Компания проведет работы по террасированию, устройству уличного освещения, озеленению набережной и разместит на ней малые архитектурные формы. При этом участок будет открытым для всех барнаульцев.
Это не все планы. Для развития центральной части города и создания единого туристического пространства власти прорабатывают вопрос освоения острова Побочень, а также переноса трамвайного кольца с проспекта Социалистического и трамвайных путей с ул. Ползунова. Последнее позволит создать в исторической части Барнаула площадь для проведения общегородских мероприятий.
На совещании подчеркнули, что проект по созданию единого пространства в центре города позволит объединить территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, парка "Центральный", улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, а также набережной реки Оби с выходом к парку "Изумрудный".
Кроме того, Франк напомнил, что в последние годы в центральной части города уже реализованы проекты, в том числе по увеличению общественных пространств и зеленых уголков. Среди них – благоустройство сквера по улице Приречной с установкой памятного знака художнику Николаю Рериху.
"Необходимо вести эту работу публично"
Глава города Вячеслав Франк предложил всем участникам совещания войти в состав рабочей группы по развитию центральной части города.
"Нам необходимо вести эту работу публично, с привлечением всех заинтересованных сторон, учитывать мнение горожан", – подчеркнул Франк.
Участники встречи с предложением главы города согласились. Гендиректор ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов отметил важность того, работа по развитию центральной части города начата. По мнению архитектора Сергея Боженко, реализация проекта оживит исторический центр и позволит привести в порядок исторические объекты, а также продолжить благоустройство набережной и развитие туристического кластера.
Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев считает, что реализация перечисленных проектов может стать драйвером развития не только Барнаула, но и городской агломерации. Ведь проект поможет сформировать зеленый каркас, велоинфраструктуру, создать туристическое ядро, креативный кластер и городскую площадку для проведения общегородских мероприятий в центре Барнаула.
15:12:40 02-06-2025
противно слушать трёп про мнение горожан. горожанам нужен был речной вокзал, площадь Советов с малоэтажной архитектурой, зона отдыха на Сахарова, а не небоскребы, уродующие город. горожанам нужны деревья, скамейки и фонтаны. а ещё горожанам нужны крепкие фасады домов, мимо которых они ходят, чтобы на головы не летели штукатурка , лепнина и кирпичи. и чтобы малолетние дебилы на электросамокатах их не давили, и ещё нужен комфортный, чистый и регулярно ходящий общественный транспорт, а не гниющие скотовозки, называемые маршрутками. в общем- то немного.
15:36:08 02-06-2025
Элен без ребят (15:12:40 02-06-2025) противно слушать трёп про мнение горожан. горожанам нужен б... "Фантазер, ты меня называла" (с) ))))
16:13:36 02-06-2025
Элен без ребят (15:12:40 02-06-2025) противно слушать трёп про мнение горожан. горожанам нужен б... К сожалению, бабло рулит и вряд ли что-то изменится
15:56:09 02-06-2025
Барнаулу необходимо строить магистрали и развязки, а не вот это все. Уже город становится независимым от центральной части. Такими темпами скоро будет Барнаул 1 и Барнаул 2 с разделением ж/д путями.
16:22:19 02-06-2025
Поистине странная инициатива - повысить привлекательность туристического центра за счёт ликвидации трамвайной инфраструктуры именно в её исторической части - в том месте, откуда шло зарождение трамвайного движения в городе.
16:40:07 02-06-2025
Ведь ничего полезного не сделают. Но на проекты деньги присво...ошибка- освоят. И потом, какие туристо? Представители ауло- кишлачных поселений из ближнего зарубежья?
16:41:15 02-06-2025
а жд пути то нельзя использовать чтобы вокруг города по кольцу электричку городскую пустить? Это сильно разгрузит трафик городской
17:29:46 02-06-2025
Я думаю, что проспект Социалистический пешеходный был бы городу гораздо полезнее. Он связал бы вокзалы, площади Сахарова и Советов с формируемым кластером Старого города комфортным пешим маршрутом. Визуализацию этого и обоснование я представил в ВК и в администрацию. Есть сторонники, есть противники. Но ни разу в град совете это не обсуждалось. Формируют рекреационную зону, куда людям удобно добираться лишь по выходным. Стороне от людских потоков и основных основных мест проживания. При этом разрушая ещё и доступность на ОТ. Никто к населению не прислушивается. Лишь красивые фразы.
22:26:14 02-06-2025
Иванов Евгений (17:29:46 02-06-2025) Я думаю, что проспект Социалистический пешеходный был бы гор... что сейчас мешает ходить по Соцу? Не так там много и народа, чтобы соц перекрыть полностью. А вот пешеходная Сахарова была бы в тему
08:13:58 03-06-2025
Гость (22:26:14 02-06-2025) что сейчас мешает ходить по Соцу? Не так там много и народа,... Я с Вами согласен. Сейчас в нижней половине проспекта Социалистического не так и много народа ходит, чтобы сейчас создавать там пешеходную зону. Но это проблема также и пешеходной зоны у Старого базара. Я подробно описал это в ВК сообществах 'Проект Пешка Соборная, Барнаул' и 'Комфорт центра Барнаула'.Барнаула'. Перевод проспекта на мой взгляд, следует превращать в пешеходную зону поэтапно сверху вниз. И первый этап - это ,Первые 400 метров' начиная от проспекта Строителей с сохранением возможности паркования ниже. Большую роль в наполнению людьми нижней части проспекта я отвожу трамвайному пути от площади Октября по проспекту Ленина до улицы Анатолия и по ней связь с Красноармейским,а потом и через Челюскинцев трамвайный путь по Павловскому тракту до Солнечной поляны. Это решит проблему переполнения ОТ в центре города в часы пик и поможет борьбе с пробками. К сожалению, люди молчат. Обсуждают повышение цены на проезд, а главное - трамвайный путь для связи площади Советов и основных жилых районов через Павловский тракт даже отсутствует в Генеральном плане. Зато там есть много развязок и трамвайный путь по улице Просторной. Денег нет, но деньги тратятся бездарно. Мы молчим, а чего получим в результате?
10:16:45 03-06-2025
Гость (22:26:14 02-06-2025) что сейчас мешает ходить по Соцу? Не так там много и народа,... А я и хожу, но мешает многое. Прежде всего автомобили, которые не только создают шум и загрязняют воздух, но и занимают большую часть пространства улицы за счет дороги и множества припаркованных машин, вытесняя велосипеды и самокаты на тротуары. Это визуальный мусор, который как ни крути создает стресс и неудобства, не дает получать удовольствия от прогулки, от вида окружающих зданий. Не хватает элементарного нормального покрытия тротуаров. Нижняя половина разбита, на асфальте дыры, плиточная часть зияет многочисленными пустотами. На перекрестке с Анатолия не только величественное здание, но и заброшенный десятилетия участок, как гниющая помойка, язва, с которой сыплется земля на тротуар. На участке проспекта от вокзала, включая мемориал, до Молодежной нет ни одной лавочки. Да и ниже практически то же неприветливое для пешехода окружение. Не хватает элементарных лавочек, которые нужны особенно пожилым людям и людям с детьми. Не хватает чувства удовлетворения состоянием городской среды, потому что и слева и справа соседние проспекты переполнены транспортом еще больше и ставят людей еще в более ущербное положение. Короче, центру города не хватает элементарного уважения к человеку пешеходу , пешеходной зоны в его так называемом центре. И в первую очредь там, гдедействительно много людей, а это связь вокзалов и площадей Сахарова и Советов.
06:42:12 03-06-2025
чем бы дитя не тешилось...
09:33:24 03-06-2025
собираются благоустроить туристический центр города? А где можно посмотреть или побывать в Туристическом центре .? Или это только в бумажном варианте .?