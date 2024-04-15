Как выбрать подводку, чтобы зрительно увеличить глаза?

Рассказываем, на какие параметры обращать внимание

15 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KFmAP

Девушка. Макияж / Фото: Racool_studio / freepik.com

В мире косметики существует огромное количество карандашей и подводок для глаз различных брендов и составов. Однако не все они обеспечивают стойкость и долговечность макияжа, не все могут визуально сделать глаза больше и не все подходят для разных типов кожи. Если вы ищете подводку для глаз в виде лайнера или маркера, эта статья станет вашим помощником в поиске.

Карандаши и подводки для глаз / Иллюстрация: ООО «Алькор и Ко»

Основные критерии выбора подводки

Важно учитывать форму глаз:

тем, у кого опущены уголки глаз, подходит подводка с мягким аппликатором. Это позволяет создавать более плавные линии, которые могут смягчить углы и придать макияжу женственный вид;

для глаз с круглой формой рекомендуют использовать жидкую форму лайнера. Это поможет создать эффект удлинения, что визуально увеличит глаза;

для миндалевидных глаз рекомендуют выбирать карандаш в зависимости от того, какого эффекта хотите достичь: для более открытых глаз используйте светлые оттенки, а чтобы подчеркнуть форму глаз и сделать их выразительными – выбирайте более насыщенные цвета и четкие линии.

Другие важные аспекты

Среди них:

текстура . Гелевая или кремовая обычно создает более насыщенный цвет, ее легко растушевать. Жидкая подводка может обеспечить более четкие и точные линии;

. Гелевая или кремовая обычно создает более насыщенный цвет, ее легко растушевать. Жидкая подводка может обеспечить более четкие и точные линии; цветовая гамма. При выборе лайнера для увеличения объема глаз важно учитывать цветовую гамму. Нейтральные и приглушенные оттенки могут создать более естественный и объемный вид;

При выборе лайнера для увеличения объема глаз важно учитывать цветовую гамму. Нейтральные и приглушенные оттенки могут создать более естественный и объемный вид; техника нанесения. Нанесите тонкую линию вдоль верхнего века, начиная от внутреннего уголка глаза и постепенно утолщая ее к внешнему. Для более яркого эффекта можно применить подводку и на нижнем веке. Кроме того, перед нанесением устойчивого карандаша для глаз убедитесь, что кожа века чистая и сухая.

Чтобы линия выглядела естественно и мягко, используйте кисть для растушевки.

Бытует мнение, что растушевать темные оттенки труднее. Мы советуем попробовать усовершенствовать вашу технику, выбрав, например, зеленые или голубые оттенки лайнера.

Карандаши и подводки для глаз / Иллюстрация: ООО «Алькор и Ко»

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