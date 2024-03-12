Рособрнадзор готовит поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена

12 марта 2024, 06:30, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com/ Go to Ben Mullins's profile Ben Mullins

Летом 2024 года выпускники школ, которых не устроят их результаты по ЕГЭ, впервые смогут пересдать экзамен по одному из предметов на свой выбор. Таким образом, еще до завершения приемной кампании в высших учебных заведениях ребята теоретически получат возможность повысить свои шансы для поступления на бюджет. Однако есть несколько важных нюансов, которые раскрыл Рособрнадзор. О том, как будет проходить процедура пересдачи ЕГЭ, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как будет проходить пересдача ЕГЭ по одному из предметов в 2024 году?

Ребята, которые в 2024 году оканчивают одиннадцатый класс, смогут при желании пересдать ЕГЭ – такая возможность появится у них уже этим летом. Выбрать можно как обязательный, так и предмет на выбор, но только один.

Однако если школьник, пойдет на пересдачу, результаты первой попытки в любом случае аннулируют. То есть даже если вторая принесет меньшее количество баллов, уже переиграть и отмотать все назад не получится, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ответ Рособрнадзора. Поэтому в ведомстве настоятельно рекомендуют предварительно взвесить все за и против.

А как будет проходить пересдача ЕГЭ по иностранным языкам, которые сдают в два этапа?

ЕГЭ по иностранным языкам, которые состоят из двух отдельных частей, пересдавать придется полностью, уточнили в Рособрнадзоре. То есть не получится выбрать только письменный или устный этап и подтянуть именно тот, где результаты, по мнению ученика, оказались неудовлетворительными. Или все, или ничего.

"Пересдача только одной части невозможна, так как результат участник ЕГЭ получает за обе части в совокупности. В случае принятия решения о пересдаче ЕГЭ по иностранным языкам первый результат за обе части будет аннулирован", – предупредили в ведомстве.

Когда будут проходить пересдачи по ЕГЭ?

Период проведения переэкзаменовки пока неизвестен: Рособрнадзор еще готовит поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена. Точные даты сообщат в ближайшее время.

Напомним, в этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая и продлится до 1 июля. Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля.

Как ранее сообщал amic.ru, с инициативой дать выпускникам второй шанс для пересдачи ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах выступил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил 29 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.