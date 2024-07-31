Томенко назвал сроки газификации Рубцовска и села возле популярного озера
Пока все работы идут по плану и в ближайшем будущем газ появится в этих населенных пунктах
31 июля 2024, 17:33, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе общения с народом на прямой линии рассказал о планах газификации Рубцовска и села Ая возле одноименного популярного у туристов озера.
"Я думаю, что в следующем году, по информации "Газпрома", в соответствии с нашими планами и графиками, если ничего не поменяется, а пока все идет по плану, то магистральный газопровод и газораспределительная станция, которая будет стоять рядом с Рубцовском, появятся в 2027 году. Потом, когда появится ГРС и пойдут более точные планы газификации отдельных районов города, отдельных предприятий, потребителей и так далее, мы уточним, как все будет происходить. Думаю, что реально газ уже у потребителя сможет появиться в этой зоне где-то примерно в 2028 году с переходом на 2029-й", – рассказал Томенко.
Что касается поселка Ая, то, как указал глава региона, газ на этой территории уже есть: примерно в 15 километрах построена газораспределительная станция.
"Планы по доведению газа есть. И это примерно 2027 год, газ подойдет к населенным пунктам. И конец 2027 года, 2028-й с переходом на 2029-й – уже пойдут конкретные процессы. Повторюсь, это при условии, что все будет нормально", – подчеркнул губернатор Алтайского края.
Комментарии 0