Томенко назвал сроки газификации Рубцовска и села возле популярного озера

Пока все работы идут по плану и в ближайшем будущем газ появится в этих населенных пунктах

31 июля 2024, 17:33, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: кадр из прямой линии

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе общения с народом на прямой линии рассказал о планах газификации Рубцовска и села Ая возле одноименного популярного у туристов озера.

"Я думаю, что в следующем году, по информации "Газпрома", в соответствии с нашими планами и графиками, если ничего не поменяется, а пока все идет по плану, то магистральный газопровод и газораспределительная станция, которая будет стоять рядом с Рубцовском, появятся в 2027 году. Потом, когда появится ГРС и пойдут более точные планы газификации отдельных районов города, отдельных предприятий, потребителей и так далее, мы уточним, как все будет происходить. Думаю, что реально газ уже у потребителя сможет появиться в этой зоне где-то примерно в 2028 году с переходом на 2029-й", – рассказал Томенко.

Что касается поселка Ая, то, как указал глава региона, газ на этой территории уже есть: примерно в 15 километрах построена газораспределительная станция.