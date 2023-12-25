Как звезды – участники "голой" вечеринки Ивлеевой ответили на нападки общественности

Вечеринка вызвала серьезный скандал в российском обществе

25 декабря 2023, 12:45, ИА Амител

Фото с вечеринки / Фото: соцсети

Вечеринка в московском клубе "Мутабор", которая состоялась 20 декабря, вызвала широкий резонанс и возмущения российской общественности. Мероприятие за аморальность осудили как обычные пользователи в Сети, так и военкоры и депутаты Госдумы. В тусовке участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие звезды. Организовала вечеринку телеведущая Настя Ивлеева. Знаменитости уже ответили на нападки в своих соцсетях. Amic.ru собрал их высказывания.

Что это за вечеринка?

Вечеринку организовала Настя Ивлеева в клубе "Мутабор" 20 декабря. Мероприятие проходило в стиле almost naked ("почти голый"). В клубе установили кровать с голограммой Ивлеевой, а на потолке транслировались фотографии 100 голых женщин. Сама Ивлеева была одета в прозрачное платье, кружевное белье, а на ее пояснице было надето колье с бриллиантом стоимостью 23 млн рублей.

Среди участников заметили Ксению Собчак, Наталью Подольскую, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Джигана, Алену Водонаеву и других. В самом откровенном виде на вечеринке был рэпер Vacio, который пришел на мероприятие с одним только носком Balenciaga на половом органе.

На вторую часть тусовки в клуб нагрянула полиция. Силовики несколько часов не пускали людей в заведение и изучали видео с камер наблюдения.

Общественность и военкоры осудили мероприятие за то, что оно проводилось в период спецоперации, когда во время военных действий гибнут российские солдаты.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что Роскомнадзор увидел в вечеринке пропаганду ЛГБТ. Кроме того, другой депутат Госдумы, уроженка Алтайского края Мария Бутина, попросила РКН, МВД и Минкульт проверить мероприятие.

Затем Лефортовский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста рэперу Vacio (Николай Васильев) за то, что он "нарушал общественный порядок, использовал грубую нецензурную брань и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей", сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. В итоге 15 суток рэперу дали по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), а по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола") он должен заплатить штраф 200 тысяч рублей.

Что сказал Киркоров?

Филипп Киркоров сказал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что пошел на вечеринку, потому что обещал Ивлеевой, которая снялась у него в клипе, пишет "СтарХит".

"Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю: "Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки, и на выход", – заявил Киркоров".

Что сказала Лолита?

Певица Лолита Милявская между тем в своем телеграм-канале сказала, что "организованный на ровном месте хейт" ее посмешил.

"Когда ты в 60 приходишь на такое событие – это один из немногих вариантов увидеть своих друзей, которым под 60 или на 10 лет моложе. За это время, пока молодежь отплясывает, ты рассказываешь, что у тебя произошло за эти 10 лет, а твои друзья рассказывают, что у них. Тут не про секс, иначе 60-летних бы просто не позвали. Получился "нарядик" смешной. Обещаю, что в следующий раз на 70 выйду в этом", – сказала Милявская.

Что сказала Собчак?

Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Собчак" отметила, что "куда и когда взрослым людям ходить с голой ж... – это их личное дело".

"Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой ж... – это их личное дело. Мир несправедлив – был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно", – написала она.

Что сказала Ивлеева?

Вечеринку прокомментировала и сама Настя Ивлеева. Она выложила в свой телеграм-канал видео, где извинилась перед обществом и гостями, которые стали участниками происходящего.

"Я имею право на создание творчества – и да, порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем", – заявила Ивлеева.

Блогер отметила, что вечеринка в "Мутаборе" изначально должна была быть презентацией фотографий, снятых для журнала Playboy, но так и не опубликованных из-за ухода журнала из России. Поэтому и был выбран дресс-код almost naked, отметила она.

Ивлеева пояснила, что репер Vacio (Николай Васильев), который пришел в одном носке, прикрывающем его половой орган, заранее был предупрежден о том, что такой внешний вид неприемлем, но решил испытать судьбу. К тому же снимать видео на вечеринке и затем рассылать его в соцсетях было неуместно. По ее словам, при планировании мероприятия организаторы не предусмотрели все риски. За это телеведущая еще раз извинилась.

Кроме того, Ивлеева пообещала направить всю выручку от продажи билетов на вторую часть вечеринки в благотворительные фонды.