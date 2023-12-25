Как звезды – участники "голой" вечеринки Ивлеевой ответили на нападки общественности
Вечеринка вызвала серьезный скандал в российском обществе
25 декабря 2023, 12:45, ИА Амител
Вечеринка в московском клубе "Мутабор", которая состоялась 20 декабря, вызвала широкий резонанс и возмущения российской общественности. Мероприятие за аморальность осудили как обычные пользователи в Сети, так и военкоры и депутаты Госдумы. В тусовке участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие звезды. Организовала вечеринку телеведущая Настя Ивлеева. Знаменитости уже ответили на нападки в своих соцсетях. Amic.ru собрал их высказывания.
Что это за вечеринка?
Вечеринку организовала Настя Ивлеева в клубе "Мутабор" 20 декабря. Мероприятие проходило в стиле almost naked ("почти голый"). В клубе установили кровать с голограммой Ивлеевой, а на потолке транслировались фотографии 100 голых женщин. Сама Ивлеева была одета в прозрачное платье, кружевное белье, а на ее пояснице было надето колье с бриллиантом стоимостью 23 млн рублей.
Среди участников заметили Ксению Собчак, Наталью Подольскую, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Джигана, Алену Водонаеву и других. В самом откровенном виде на вечеринке был рэпер Vacio, который пришел на мероприятие с одним только носком Balenciaga на половом органе.
На вторую часть тусовки в клуб нагрянула полиция. Силовики несколько часов не пускали людей в заведение и изучали видео с камер наблюдения.
Общественность и военкоры осудили мероприятие за то, что оно проводилось в период спецоперации, когда во время военных действий гибнут российские солдаты.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что Роскомнадзор увидел в вечеринке пропаганду ЛГБТ. Кроме того, другой депутат Госдумы, уроженка Алтайского края Мария Бутина, попросила РКН, МВД и Минкульт проверить мероприятие.
Затем Лефортовский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста рэперу Vacio (Николай Васильев) за то, что он "нарушал общественный порядок, использовал грубую нецензурную брань и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей", сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. В итоге 15 суток рэперу дали по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), а по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола") он должен заплатить штраф 200 тысяч рублей.
Что сказал Киркоров?
Филипп Киркоров сказал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что пошел на вечеринку, потому что обещал Ивлеевой, которая снялась у него в клипе, пишет "СтарХит".
"Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю: "Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки, и на выход", – заявил Киркоров".
Что сказала Лолита?
Певица Лолита Милявская между тем в своем телеграм-канале сказала, что "организованный на ровном месте хейт" ее посмешил.
"Когда ты в 60 приходишь на такое событие – это один из немногих вариантов увидеть своих друзей, которым под 60 или на 10 лет моложе. За это время, пока молодежь отплясывает, ты рассказываешь, что у тебя произошло за эти 10 лет, а твои друзья рассказывают, что у них. Тут не про секс, иначе 60-летних бы просто не позвали. Получился "нарядик" смешной. Обещаю, что в следующий раз на 70 выйду в этом", – сказала Милявская.
Что сказала Собчак?
Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Собчак" отметила, что "куда и когда взрослым людям ходить с голой ж... – это их личное дело".
"Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой ж... – это их личное дело. Мир несправедлив – был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно", – написала она.
Что сказала Ивлеева?
Вечеринку прокомментировала и сама Настя Ивлеева. Она выложила в свой телеграм-канал видео, где извинилась перед обществом и гостями, которые стали участниками происходящего.
"Я имею право на создание творчества – и да, порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем", – заявила Ивлеева.
Блогер отметила, что вечеринка в "Мутаборе" изначально должна была быть презентацией фотографий, снятых для журнала Playboy, но так и не опубликованных из-за ухода журнала из России. Поэтому и был выбран дресс-код almost naked, отметила она.
Ивлеева пояснила, что репер Vacio (Николай Васильев), который пришел в одном носке, прикрывающем его половой орган, заранее был предупрежден о том, что такой внешний вид неприемлем, но решил испытать судьбу. К тому же снимать видео на вечеринке и затем рассылать его в соцсетях было неуместно. По ее словам, при планировании мероприятия организаторы не предусмотрели все риски. За это телеведущая еще раз извинилась.
Кроме того, Ивлеева пообещала направить всю выручку от продажи билетов на вторую часть вечеринки в благотворительные фонды.
12:57:20 25-12-2023
да как же на них пофиг
14:07:46 25-12-2023
Гость (12:57:20 25-12-2023) да как же на них пофиг... настолько пофиг, что зашел в тему и коммент настрочил?
13:03:46 25-12-2023
Мир несправедлив - был, есть и будет всегда --- Собчак цинична. Но она не может знать, что это будет всегда. Может случится апокалепсис, после которого воцарится справедливость. А может люди и без апокалепсиса поймут, что так нельзя
13:10:53 25-12-2023
Вот и поговорить есть о чём. Прям главная новость страны.
14:57:09 25-12-2023
Из деревни (13:10:53 25-12-2023) Вот и поговорить есть о чём. Прям главная новость страны. ... Лучше это чем три дня про пухляша писали каждую вторую новость.
13:11:33 25-12-2023
Вы ничего не понимаете! Это был приквел Голубого Огонька!
13:39:07 25-12-2023
А плавать на яхтах и тратить на питание в день по миллиону во время СВО не аморально?
14:51:13 25-12-2023
Гость (13:39:07 25-12-2023) А плавать на яхтах и тратить на питание в день по миллиону в... зависть плохая черта
13:40:59 25-12-2023
А может это пропагандистский ход, на Украине 6-ая волна мобилизации, а тут молодой человек голый зад всем показывает и не боится. Мы когда женщине на Папанинцев зад показывали, после этого в армию уходили. Хотя после изучения его зада специальной медкомиссией может выясниться что он годен
14:08:45 25-12-2023
Силовики несколько часов не пускали людей в заведение и изучали видео с камер наблюдения. Ну теперь понятно кто видео в соц.сети слил.
14:49:31 25-12-2023
Ивлеева и вся это компашка просто омерзительны.
14:58:14 25-12-2023
Надо отдать должное- Ивлева хороший "тамада", что ее вечеринку обсуждает вся страна.
15:11:00 25-12-2023
Гость (14:58:14 25-12-2023) Надо отдать должное- Ивлева хороший "тамада", что ее вечерин... Это факт))
15:14:29 25-12-2023
Никакой траур не может длиться вечно", ====Уберите "лошадь"... Или напомните, что ее дома сынишка ждет..Пускай топает домой стишки к новому году учит с ним!! А если серьезно ... это тварье уже так надоело (которое на наркоте, с жиру уже не знают что попробовать и т.д.), тошно передачи смотреть с их участием и уже лет 5 не смотрю. Противно что "светских шалаффф" по телевизору показывают и считают , что нам так это интересно...
16:51:12 25-12-2023
Во всем этом хуже всего вспоминать опрос, по поводу президенства, в котором , если не изменяет память, более 30 тысяч человек , отдали голос за президентское место - сапчачке. Вот это жиовотное вы хотите видеть у власти? Люди вы дебилы?
19:25:59 25-12-2023
Да пусть на старости лет позажигают! В основном участники немолодые люди. Может, это вызвало такой хейт? Типа, что они себе позволяют, им всем за 40, а некоторым 50-60.
19:26:13 25-12-2023
Что там про гонорар за второй день написали? А за первый день выручку передать не хочет, когда билеты по миллиону стоили?
21:02:53 25-12-2023
Сразу вопросы возникают: 1)Киркоров прям сразу к пресс-секретарю побежал или Песков участвовал в расследовании? 2) На каком языке разговаривает Киркоров, на московском?
21:47:27 25-12-2023
На вечеринке было много народу, но «общественному» порицанию подвергаются лишь некоторые лица. А именно те, кто не делал заявлений против СВО, России, не сбежал в другие страны. Закономерность или заказ?
19:08:06 26-12-2023
Для чего так громко и долго. Про участников не буду, кто заказал шумиху?
02:34:34 29-12-2023
Их тварей надо снова всех раздеть и прогнать сквозь строй наших солдат которые сейчас на передовой, и отполосовать их розгами, кто сдохнет, туда и дорога, кто выживет в Харпы к Навальному
02:20:08 30-12-2023
Леонид (02:34:34 29-12-2023) Их тварей надо снова всех раздеть и прогнать сквозь строй на... Избить людей до смерти? Фашист. Именно такие как ты и есть позор страны, культуры и религии... Жопа прикрыта, а внутри сгнил
21:58:03 29-12-2023
Как они все омерзительны! Я даже не про эту вечеринку, а вообще! ДОСТАЛИ! Заполонили все эфиры, как же надоели эти морды!
01:35:04 30-12-2023
Гость (13:03:46 25-12-2023) Мир несправедлив - был, есть и будет всегда --- Собчак цини... Лишний раз доказывает, что Собчак- девушка с двойной моралью: то она за мораль и правду бьется на президентских выборах, то на самом дне готовасорвать с себя все , пропагандируя, как она о себе думает, наивысшее проявление свободы... Господи, насколько люди не знают куда себя деть!!!! Насколько эта категория беспринципная, продажна и не способна на любовь в истинном ее проявлении!!