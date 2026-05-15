Какие дороги перекроют в Барнауле летом 2026 года из-за ремонта инженерных сетей?

Всего работы на инженерных сетях запланированы на 88 участках города

15 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле летом 2026 года пройдут масштабные работы на инженерных сетях. Из-за ремонта теплосетей, водопровода, канализации и газоснабжения движение транспорта будут ограничивать или полностью перекрывать на отдельных улицах. Всего работы запланировали на 88 участках города, 43 из них находятся в центральной части. Об этом 13 мая во время брифинга в мэрии краевой столицы сообщил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Барнаула Андрей Коншин. Рассказываем, на каких участках пройдут работы.

Работы заранее согласовали

В мэрии Барнаула сообщили, что в первом квартале года провели несколько совещаний и рабочих встреч с ресурсоснабжающими и строительными организациями. Это понадобилось, чтобы синхронизировать ремонты и не допустить одновременных перекрытий на соседних улицах.

После этого комитет по дорожному хозяйству и транспорту собрал информацию о планируемых работах на инженерной инфраструктуре и подготовил график ограничений движения. В него вошли объекты, где ремонт затронет дороги общего пользования.

По словам представителя дорожного комитета, власти старались развести работы по срокам, чтобы минимизировать неудобства.

Где ограничат движение в Барнауле?

Серьезнее всего на движение транспорта повлияют работы на 22 участках. Среди них — улицы в центре города, а также несколько магистральных направлений.

Ремонт теплосетей пройдет на ул. Деповской, от дома № 8 до дома № 12, ул. Интернациональной, 72, ул. Шумакова, от дома № 24 до Павловского тракта, на пересечении ул. Максима Горького и ул. Льва Толстого, ул. Никитина, 71, а также на пересечении пр. Социалистического и ул. Пролетарской.

Также работы затронут ул. Советской Армии, 50, ул. Папанинцев, 161, бульвар 9 Января от ул. Воровского до ул. Водопроводной, ул. Пушкина, 30, пер. Ядринцева от дома № 115 до дома № 131 и ул. Гоголя, 48.

Где отремонтируют водопровод и канализацию?

На нескольких участках запланировали работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

Они пройдут в пер. Ядринцева от пр. Строителей до ул. Молодежной, на пересечении ул. Максима Горького и ул. Гоголя, ул. Максима Горького и ул. Никитина, а также пр. Социалистического и ул. Интернациональной.

Кроме того, ограничения возможны на ул. Шумакова — от ул. Взлетной до Павловского тракта, на пр. Социалистическом от ул. Никитина до ул. Короленко и на ул. Крупской от дома № 96/1 до дома № 102.

На ул. Анатолия от ул. Максима Горького до пр. Комсомольского работы затронут сразу теплосеть, водопровод и канализацию.

Где проведут работы на газовых сетях?

Отдельные ограничения связаны с ремонтом газоснабжения. Такие работы запланированы на пересечении пр. Комсомольского и ул. Чернышевского, а также на участке ул. Гоголя — пер. Революционного.

Андрей Коншин заявил, что если на участках возникнут серьезные заторы, к регулированию движения будут привлекать сотрудников Госавтоинспекции.