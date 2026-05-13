Ресурсовики готовят Барнаул к зиме. Где будут ремонтировать сети и какие дороги перекроют

БТСК, "Росводоканал Барнаул" и дорожный комитет рассказали о летних работах, отключениях горячей воды и ограничениях движения

13 мая 2026, 15:10, ИА Амител

Дорожные знаки / Фото: сайт "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле начинается основной сезон ремонтов на коммунальных сетях. Летом ресурсоснабжающие организации будут готовить город к следующей зиме: проводить гидравлические испытания, менять изношенные трубы, обследовать магистрали роботизированным комплексом и восстанавливать благоустройство после раскопок. Из-за работ на 88 участках города временно ограничат движение, почти половина из них находится в центральной части Барнаула. Об этом 13 мая журналистам рассказали на брифинге в администрации города.

Как прошел отопительный сезон?

Руководитель БТСК Александр Гросс сообщил, что отопительный сезон в Барнауле завершился 29 апреля. По его словам, для компании и потребителей он прошел удовлетворительно.

«Мы с вами нигде не встречались в зимний период. Это говорит о том, что резонансных отключений не было. Потребители у нас получали ресурс удовлетворительного качества», — сказал Гросс.

Главная проблема, по словам руководителя БТСК, — высокий износ сетей. Магистральные сети изношены примерно на 70%, внутриквартальные — на 79%. В среднем износ сетевого хозяйства составляет 74%.

«Ресурс сетей составляет 30 лет. У нас ресурс уже отработал порядка 71% сетей. То есть если у нас 1700 км сетей, то 1200 км сетей уже, по большому счету, надо бы заменить», — пояснил он.

По расчетам компании, чтобы заменить эти 1200 км сетей, нужно около 170 млрд рублей. Даже при наличии такой суммы работы заняли бы 15–20 лет, иначе город пришлось бы фактически превратить в одну большую раскопку.

Когда в Барнауле будут отключать горячую воду?

С 18 мая БТСК начнет гидравлические испытания. Это обязательная процедура, во время которой сети проверяют повышенным давлением. Без отключения горячей воды такие работы провести невозможно. Испытания пройдут в четыре этапа и завершатся в августе. Подробные адреса опубликованы на сайте компании и в ее канале в мессенджере Max.

Кроме гидравлических испытаний, БТСК продолжит обследовать магистральные сети роботизированным комплексом. Такая технология позволяет увидеть состояние трубы изнутри и определить толщину стенок.

По словам Александра Гросса, робот показывает, какие участки находятся в критическом состоянии, а какие еще могут проработать один, три или пять лет. После обследования самые опасные участки компания сразу меняет. В прошлом году после такой диагностики заменили 2 км магистральных сетей. В этом году планируют заменить еще 2 км наиболее проблемных участков.

Где будут проводить крупные работы?

Всего БТСК планирует провести работы на 22 участках тепловых сетей, которые так или иначе связаны с дорогами. Где-то компания будет пересекать проезжую часть, где-то работать на одной полосе или тротуарах.

Один из крупных объектов — улица Деповская. Там работы начнут 20 мая и завершат 14 июля. Ремонт пройдет на участке от Союза Республик в сторону Брестской. Компания заменит 360 метров магистральной сети диаметром 700 мм. Именно здесь ранее фиксировали повреждения.

На улице Глушкова ремонт разделят на два этапа. Первый пройдет с 18 мая по 26 июня, второй — с 29 июня по 29 июля. Движение ограничат по нечетной стороне проезжей части. Кроме того, на три дня перекроют движение по улице Германа Титова в районе пересечения с Глушкова.

«У нас уже сложилась такая практика: улицы, которые переходим, стараемся проходить за два-три дня. Организуем работу в круглосуточном режиме, чтобы движение максимально быстро восстановить», — отметил Александр Гросс.

Также работы пройдут на улице Максима Горького. Первый этап запланирован с 10 по 29 июня в районе домов по Максима Горького, 16, и Льва Толстого, 19. Второй этап пройдет с 30 июня по 24 июля. В этот период перекроют проезжую часть по улице Максима Горького от дома № 20 до улицы Льва Толстого. Также в эти даты работы затронут пересечение с улицей Льва Толстого.

Еще один заметный объект — район Водопроводной, 122. Там с 14 мая по 1 июля ограничат движение по четной стороне бульвара 9 Января от Воровского до Водопроводной.

Всего в подготовительный период БТСК планирует переложить 42 км сетей. На 23 участках проведут капитальный ремонт с полной заменой труб. В планах также работы в частном секторе и на внутриквартальных сетях. На ремонтную кампанию БТСК направит около 1,2 млрд рублей, еще 1,5 млрд рублей — на инвестиционную программу. Общий объем финансирования составит почти 3 млрд рублей.

Какие работы проведет "Росводоканал Барнаул"?

Генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго рассказал, что предприятие обслуживает более 2 тыс. км сетей водопровода и канализации. Их износ также превышает 70%. В 2025 году на сетях водоканала произошло 495 повреждений. На 363 объектах работы проводили со вскрытием дорожного полотна или газона.

Сейчас водоканал ежегодно перекладывает от 12 до 15 км сетей. В 2026 году планируют построить, модернизировать и реконструировать около 15 км. На эти цели заложено около 690 млн рублей. Общий объем инвестиционных и производственных программ превысит 1 млрд рублей. Часть средств направят не только на трубы, но и на насосные станции, очистные сооружения и другое оборудование.

«Чтобы вода к вам поступила, нужна не только труба. Нужны насосы, насосные станции, модернизация водопроводных очистных сооружений, чем мы сейчас и занимаемся», — подчеркнул Андрей Полюго.

По словам руководителя организации, летом предприятие будет работать на девяти участках дорог. Речь идет об улицах Анатолия, Гоголя, Максима Горького, Интернациональной, Шевченко, а также об участке Шумакова — Челюскинцев.

Какие дороги перекроют?

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Барнаула Андрей Коншин рассказал, что подготовка к летнему сезону началась практически сразу после Нового года. В мэрии провели совещания с ресурсоснабжающими организациями, профильными комитетами и застройщиками. По итогам анализа в городе определили 88 участков, где в этом году пройдут работы, связанные с теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, газификацией и ремонтом дорог.

Из них 43 участка находятся в центральной части Барнаула. Среди основных улиц, где ожидаются работы, Андрей Коншин назвал Деповскую, Интернациональную, Максима Горького, Льва Толстого, Никитина, Анатолия, Социалистический, Пролетарскую, Пушкина, Ядринцева и Гоголя.

По словам представителя дорожного комитета, власти старались развести работы по срокам, чтобы не парализовать движение в городе.

«Невозможно работать на двух параллельных улицах одновременно и парализовать движение как пешеходов, так и транспорта», — отметил Андрей Коншин.

Если на участках возникнут серьезные заторы, к регулированию движения будут привлекать сотрудников Госавтоинспекции.