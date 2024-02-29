Какие мероприятия проведут для социального бизнеса в Алтайском крае в 2024 году

Семинары, практикумы, конкурсы и многое другое

29 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Бизнес. Поддержка / Фото: freepik

Алтайский край – один из тех регионов, который активно занимается развитием предпринимательства. В крае разработаны программы, различные меры поддержки бизнеса. В том числе и для социального. В Центре "Мой бизнес" (некоммерческая организация "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства") действует Центр инноваций социальной сферы. И для предпринимателей здесь подготовили обширную программу обучения и мероприятий по продвижению социального бизнеса на 2024 год. Какую именно, порталу amic.ru рассказала руководитель Центра Лариса Иванютина.

– Лариса Васильевна, напомните коротко, чем занимается Центр?

– Центр инноваций социальной сферы обеспечивает комплексное сопровождение инициатив социальных предпринимателей. Мы проводим образовательные мероприятия, оказываем информационную, консультационную и методическую помощь. Все это – в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ.

– Что приготовили для бизнеса в этом году?

– Программа большая. И, что важно, рассчитана на предпринимателей из разных муниципалитетов. Например, в Заринске 14 марта 2024 года мы проведем мастер-класс "Малобюджетный маркетинг для социального бизнеса в сегодняшних реалиях". В Рубцовске 4 июня пройдет семинар "Кадровый учет на предприятиях социального бизнеса".

В Бийске запланировано несколько мероприятий. 26 марта – мастер-класс "Креативные индустрии как драйвер развития социального предпринимательства". А 23-24 апреля – бизнес-практикум "Нейросети и Digital* продвижение в социальном бизнесе".

На тему нейросетей и диджитал бизнес-практикум пройдет и в Барнауле 2-3 апреля 2024 года. Также в краевой столице состоится бизнес-практикум "Думай как клиент: построение стратегии привлечения и удержания клиентов в социальном бизнесе", который запланирован на 20-21 мая.

– Будет что-то для тех, кто только подумывает заняться этим направлением бизнеса?

– Да, с 11 по 21 марта 2024 года мы проведем мастерскую "От идеи социального проекта к социальному бизнесу". Стать ее участниками могут физические лица.

А для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 24-25 сентября проведем мастерскую "Бизнес-основы социального предпринимательства".

– Обычно у вас и фестивальная программа большая.

– 25 мая совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры мы проведем Фестиваль социальных предпринимателей "Бизнес в деле" в Барнауле. А в августе в Бийске, там фестиваль носит название "Бизнес Добрых Рук". Оба мероприятия – в рамках Недели российского предпринимательства.

В Международный день социального предпринимательства 28 июня мы проведем Фестиваль социальных предпринимателей Алтайского края "Лучше всех" в формате семейного праздника.

И уже по традиции ко Дню защиты детей, в регионе с 1 по 3 июня пройдет пятая онлайн-ярмарка детских товаров и услуг "Алтайский край – территория детства". Для нее мы создали сайт ярмаркадетства.рф, где компании продают товары и услуги со скидкой от 30% до 50%. Ежегодно в ярмарке принимают участие около 100 СМСП.

– А что кроме мероприятий и фестивалей?

– В течение всего года мы оказываем бизнесу консультационные услуги. Привлеченные эксперты отвечают на вопросы по созданию маркетинговой стратегии, ведению бухгалтерского учета и как работать в разных системах налогообложения. Помогают оценить социальную эффективность проекта, прорабатывают модель дальнейшего развития бизнеса.

– А будут ли конкурсы для социальных предпринимателей?

– Будут, и это тоже уже традиция. Ежегодно Центр организует региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО "Мой добрый бизнес". Участие в нем принимают представители МСП региона. Подать заявку может любая компания, работающая в сфере социального предпринимательства, в том числе и те, кто уже имеет статус социального предприятия.

Прием заявок по семи номинациям стартует в сентябре.

– Алтайским компаниям удавалось побеждать на федеральном уровне?

– Конечно, последние пару лет социальные предприниматели Алтайского края входят в число победителей федерального этапа конкурса "Мой добрый бизнес". И это была действительно заслуженная победа.

– Где можно узнать подробную информацию о компаниях, которые занимаются социальным бизнесом?

– Для этого мы разработали информационный портал – "Навигатор социальных предприятий Алтайского края". На данный момент на платформе имеется информация о 158 социальных предпринимателях региона. Что это за компании, какие товары они производят, какие оказывают услуги, адреса, телефоны – все это есть. Портал интересен как действующим предпринимателям: они не только могут рассказать о себе (компания сама может представить о себе всю необходимую информацию, заполнив на платформе специальную форму), но и найти партнеров или даже инвесторов. Так и тем субъектам МСП, которые хотели бы развивать социальное направление.

* Digital ("Диджитал")