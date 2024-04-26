Какие мероприятия пройдут в Алтайском крае для социальных предпринимателей

Программа на май-июнь

26 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Фестиваль "Бизнес в деле" / Фото предоставлено Центром инноваций социальной сферы

Фестивали, семинар и ярмарка – в ближайшие два месяца в Алтайском крае состоится несколько значимых событий для предпринимателей, имеющих социальный статус. Развитием этого направления бизнеса в регионе занимается Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), подразделение Алтайского фонда МСП. И там amic.ru рассказали, что это за мероприятия и кто может принять в них участие.

Обучающий семинар

16 мая 2024 года ЦИСС организует обучающий семинар "Кадровый учет и начисление заработной платы на предприятиях социального бизнеса". Участие в нем примут предприниматели, имеющие статус "Социальное предприятие". Кроме того, на мероприятие приглашают и тех представителей малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, кто заинтересован в деятельности в области социального предпринимательства.

Участникам расскажут о:

размерах взносов субъектов МСП;

едином налоговом платеже;

расчете больничного листа;

трудоустройстве сотрудников, в том числе на неполный рабочий день.

А еще предпринимателям дадут практические рекомендации по обработке персональных данных, оформлению документов при трудоустройстве сотрудников, хранению документов с персональными данными. Кроме того, расскажут об основных аспектах системы налогообложения (налог на профессиональный доход или самозанятость), о специальной оценке условий труда и воинскому учету.

В этих вопросах поможет разобраться Жанна Суворова, профессиональный бухгалтер и сертифицированный налоговый консультант, имеющий большой практический опыт работы в качестве главного бухгалтера.

Фестиваль "Бизнес в деле"

Фестиваль "Бизнес в деле" состоится 25 мая 2024 года в барнаульском парке "Изумрудный". Его цель – популяризация и продвижение услуг и товаров социальных предпринимателей. Фестиваль, организованный совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, пройдет в Алтайском крае уже в третий раз.

Участие примут 30 предпринимателей. Для гостей (а прийти может любой желающий) проведут мастер-классы, настольные игры, битву роботов, шоу-показ собачек и показ модных детских коллекций от алтайских производителей и дизайнеров "Стильно и модно, сделано на Алтае!". А еще будет мыльная кухня, фотозоны с животными, квест с подарками и 28 призовых локаций.

Ярмарка "Алтайский край – территория детства"

Традиционно в регионе проведут и онлайн-ярмарку детских товаров и услуг "Алтайский край – территория детства". Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и пройдет с 1 по 3 июня 2024 года. Там компании Алтайского края будут продавать товары и услуги для детей со скидкой от 30 до 50% на сайте ярмаркадетства.рф.

Фестиваль "Лучше всех"

Этот фестиваль приурочен уже к Международному дню социального предпринимательства. Он запланирован на 28 июня 2024 года и пройдет в формате семейного праздника. Во время фестиваля народным голосованием определят и наградят лучших социальных предпринимателей.

В августе в Бийске пройдет во второй раз фестиваль социальных предпринимателей "Бизнес Добрых Рук".

Как принять участие в мероприятиях?

Если вы заинтересовались мероприятиями, проводимыми ЦИСС, обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 207), по электронной почте aciss@bk.ru или приходите по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, офис 101.

Тем более что мероприятий еще будет много. Так, в сентябре начнется региональный этап всероссийского конкурса проектов в сфере социального предпринимательства и СОНКО "Мой добрый бизнес".

Добавим, что всю эту работу Центр инноваций социальной сферы в частности и Центр "Мой бизнес" (Фонд МСП) в целом проводят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это не только фестивали и конкурсы, но и обучающие мероприятия (тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.). А также разнообразные информационно-консультационные услуги. Например, предпринимателям рассказывают о мерах государственной поддержки, как правильно заниматься маркетингом и продвижением, как вести бухгалтерский и налоговый учет, бизнес-планирование и многое другое.