Креативность и неравнодушие. Почему в Алтайском крае развивается социальный бизнес

Сегодня в регионе работает 139 компаний с особым, социальным статусом

23 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Социальный бизнес. Поддержка / Фото: freepik

Что общего между компанией, которая производит корпусную мебель для образовательных организаций края и при этом дает работу людям с нарушениями по слуху и зрению, и реабилитационным центром для детей? Обе организации могут получить статус социального предприятия, потому что трудятся на благо общества и помогают незащищенным категориям граждан. И в Алтайском крае таких становится все больше. Рассказываем почему.

Особый статус

Количество социальных предпринимателей в Алтайском крае растет. Сейчас в регионе 139 компаний имеют социальный статус. Это на 40 больше, чем было годом ранее.

Компания, которая делает корпусную мебель, и детский центр – реальные примеры. А еще в регионе есть частный музей, фитнес-центр и пансионаты для пожилых людей, языковые школы, танцевальные, спортивные и художественные студии для детей. И это тоже реальные и успешные проекты, которые помогают сотням людей решать их проблемы, а также приносят доход их создателям и сотрудникам.

О формальных признаках, которые дают право на такой статус, amic.ru подробно писал в материале "Добрый бизнес на Алтае. Как стать социальным предпринимателем и получить господдержку".

Но важнее то, что социальные предприниматели – это неравнодушные люди, которые проявляют заботу о других. И при этом они мыслят так, чтобы видеть спрос и находить предложение.

Меры господдержки

Социальное предпринимательство – это не просто почетный статус. Это еще и доступ к мерам государственной поддержки.

В Алтайском крае это направление курирует Центр инноваций социальной сферы – структурное подразделение Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

ЦИСС оказывает образовательные, информационные, консультационные услуги, а также услуги, направленные на развитие и продвижение бизнеса.

Только за первые три месяца 2024 года Центр оказал 649 услуг для субъектов бизнеса и для будущих предпринимателей, планирующих открыть социально ориентированное предприятие. В том числе 627 информационно-консультационных услуг. ЦИСС провел 12 образовательных мероприятий для 454 участников.

Также предприниматели бесплатно получают от ЦИСС услуги по:

размещению наружной рекламы (билбордов);

изготовлению рекламно-информационных материалов;

созданию сайтов;

изготовлению аудио- и видеороликов с прокатом в торговых центрах и на телевидении;

созданию брендбука.

А с прошлого года появились два новых вида поддержки – размещение информации о компании в сервисе "2ГИС" и размещение вакансий работодателей на hh.ru.

"Это способствует увеличению роста социальных предпринимателей в Алтайском крае. Центр инноваций социальной сферы формирует пространство для профессионального общения предпринимателей", – подчеркнула руководитель Центра инноваций социальной сферы Лариса Иванютина.

Все это в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Цель проекта – поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Самые интересные программы

Особой популярностью пользуется обучающая программа "Основы социального предпринимательства" в Школе социального предпринимательства. В марте 2024 года ее прошли 39 предпринимателей в Барнауле и еще 25 – в Бийске.

За первые три месяца года ЦИСС совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры организовал два пресс-тура для шести предпринимателей.

А еще в 2020 году в регионе по инициативе ЦИСС действует "Навигатор социального бизнеса". Это интернет-портал с информацией о социальных предпринимателях, их деятельности, партнерских проектах, инвестиционных потребностях, региональных мерах государственной поддержки. На портале в один клик можно узнать контакты таких компаний (сейчас там данные о 158 субъектах МСП), посмотреть, чем они занимаются, какие есть услуги и товары. А также напрямую связаться с социальным предприятием.