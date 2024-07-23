Какие меры приняли власти Барнаула после июньских пожаров в трамваях?

В Барнауле усилили контроль за состоянием сетей и планируют отремонтировать контактные сети на нескольких участках

23 июля 2024, 10:55, Антон Дегтярев

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула усилили контроль за состоянием путевого хозяйства электротранспорта в краевой столице. Также в "Горэлектротрансе" теперь проводят инструктажи для линейных работников, где им рассказывают о порядке действий при чрезвычайных ситуациях. А еще в 2024 году в краевой столице отремонтируют трамвайные пути на трех участках. Все это должно предотвратить пожары в трамваях, которые дважды случались в июне, рассказали amic.ru в барнаульской мэрии.

Городу из бюджета Алтайского края предоставили субсидию на модернизацию трамвайных путей, контактной сети и тяговых подстанций. Соглашение об этом заключили мэрия и региональный Минтранс. По нему в 2024 году планируется отремонтировать трамвайные пути на участках: трамвайный узел пр. Красноармейский – ул. Анатолия; кривая пл. Октября; автомобильный переезд ул. Балтийская – ул. Попова. Это поможет обеспечить надлежащую работу транспортной инфраструктуры города, подчеркнули в мэрии.

Сейчас ежедневно специалисты "Горэлектротранса" оценивают техническое состояние контактной сети, по результатам проверок формируется план по ее ремонту.

"Периодичность проведения работ определяется в соответствии с эксплуатационной документацией завода-изготовителя и предприятия по обслуживанию и ремонту трамвайных вагонов и троллейбусов. Ежедневное обслуживание проводится до выпуска подвижного состава на линию, первое техническое обслуживание – раз в семь-девять суток, второе – каждые шесть-восемь тысяч километров, а текущий ремонт – каждые 70-100 тысяч километров", – рассказали в мэрии.

Работы на сетях проводятся ежегодно, и это зависит от финансирования. За последние три года были отремонтированы участки: на ул. Попова (от станции "Пивзавод" до ул. Власихинской), на ул. Малахова; на проспекте Красноармейском; в Полюсном проезде; на ул. Анатолия, на ул. Аванесова и на проспекте Ленина, рассказали в администрации города.

Напомним, что 16 июня в Барнауле сгорел трамвай № 7 на конечной остановке "Кордон". Причиной стало короткое замыкание. Возгорание удалось оперативно локализовать, никто не пострадал. Через 10 дней после этого, 26 июня, трамвай № 7 загорелся уже на улице Аванесова в нагорной части Барнаула. В транспорте находилось 13 человек, в том числе двое детей. Все они эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Причиной возгорания было короткое замыкание из-за обрыва несущего троса контактной сети.

Тем временем "Горэлектротранс" все еще испытывает нехватку сотрудников. Сейчас дефицит кадров не предприятии в среднем составляет 40%. При этом за последнее время администрация города повысила цену за 1 км работ по перевозке пассажиров и багажа электротранспортом. Это привело к росту зарплат водителей трамваев с 42 тысяч рублей до 54,5 тысячи рублей, водителей троллейбусов – с 43,8 до 57 тысяч рублей, а кондукторов – с 37,8 до 43,5 тысячи рублей.