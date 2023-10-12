Какие работы осталось сделать в барнаульских парках "Центральный" и "Юбилейный"?
Благоустройство парков проинспектировал мэр Барнаула Вячеслав Франк
12 октября 2023, 15:25, ИА Амител
Благоустройство парков "Центральный" и "Юбилейный" по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершается в Барнауле. Сейчас основные работы в парке выполнены, остается доделать детали. Результаты работ проверил мэр Барнаула Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии.
Что сделали в парке "Центральный"?
Сейчас в парке "Центральный" полностью заменили плиточное и асфальтобетонное покрытие дорожек, смонтировали камеры видеонаблюдения и опоры освещения, высадили часть деревьев, оборудовали пандус и установили ограждение со стороны улицы Ползунова. Также в "Центральном" сделали новый фонтан, который стал светодиодным и теперь имеет пешеходную часть.
В данный момент в "Центральном" идет установка малых архитектурных форм, детских игровых комплексов и посадка деревьев. По словам Вячеслава Франка, зимой парк уже точно примет посетителей.
"Парк хоть и небольшой, но очень востребован у барнаульцев. Сейчас он стал более комфортным, значительное изменение – это фонтан, который барнаульцы смогут оценить уже следующей весной. И тем не менее здесь остаются заложенные традиции, например, зимой будут снова залиты дорожки и жители смогут кататься на коньках", – отметил Вячеслав Франк.
Что сделали в парке "Юбилейный"?
В парке "Юбилейный" сейчас завершается второй этап благоустройства. Подрядчик там сделал пешеходные связи и велобеговые дорожки, смонтировал освещение и видеонаблюдение, установил туалетный модуль и высадил более 250 крупномерных деревьев. Сейчас в "Юбилейном" высаживают кустарники.
Вячеслав Франк отметил, что парк уже стал комфортным и уютным. Теперь главная задача властей – решить, как поддерживать его состояние, и определить, как будет выстроена работа по содержанию и обслуживанию парка.
По словам Франка, зимой здесь тоже будут активности. В частности, власти собираются проложить в "Юбилейном" лыжную трассу.
"Есть вопрос о наполнении парка. Здесь уже есть спортивные элементы, в их числе новая велобеговая дорожка, также планируем зимой проложить лыжную трассу. Однако необходимо, чтобы в парке были и другие площадки, в том числе культурные и образовательные", – сказал Вячеслав Франк.
Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич отметила, что обновление "Юбилейного" – это результат слаженной работы краевых, городских властей, депутатов и общественности.
"Парки должны отличаться друг от друга и в каждом должна быть своя особенность. "Юбилейный" формируется как парк для отдыха и прогулок, поэтому важно уделить внимание грамотному зонированию локаций, разделить территории активного, семейного и спокойного уединенного отдыха, чтобы они дополняли друг друга, но не мешали", – добавила Галина Буевич.
Как в Барнауле идет благоустройство парков?
В 2023 году в Барнауле по нацпроекту "Жилье и городская среда" шел второй этап обновления парка "Юбилейный", четвертый этап реконструкции парка "Изумрудный" и благоустройства парка "Центральный". Работы в последних двух в этом году подошли к концу.
В 2024 году рабочие в Барнауле проведут третий этап обновления "Юбилейного" и начнется благоустройства парка имени Ленина. Кстати, предварительный эскизный проект последнего 10 октября презентовали в мэрии. Каким он получился, можно посмотреть здесь.
Все эти территории выбрали барнаульцы в ходе голосования по нацпроекту. Очередные такие "выборы" состоятся весной 2024 года. Уже известно, что одним из кандидатов на благоустройство может стать пустырь за ТЦ "Европа", который активисты просят превратить в парк 300-летия Барнаула.
07:14:27 13-10-2023
Самое главное- в парке Юбилейном нет хозяина. Поэтому и делается всё не по -хозяйки. Последовательность, качество и технические решения работ похоже никто не контролирует.