Благоустройство парков проинспектировал мэр Барнаула Вячеслав Франк

12 октября 2023, 15:25, ИА Амител

Отремонтированный фонтан в парке "Центральный" / Фото: barnaul.org

Благоустройство парков "Центральный" и "Юбилейный" по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершается в Барнауле. Сейчас основные работы в парке выполнены, остается доделать детали. Результаты работ проверил мэр Барнаула Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии.

Что сделали в парке "Центральный"?

Сейчас в парке "Центральный" полностью заменили плиточное и асфальтобетонное покрытие дорожек, смонтировали камеры видеонаблюдения и опоры освещения, высадили часть деревьев, оборудовали пандус и установили ограждение со стороны улицы Ползунова. Также в "Центральном" сделали новый фонтан, который стал светодиодным и теперь имеет пешеходную часть.

В данный момент в "Центральном" идет установка малых архитектурных форм, детских игровых комплексов и посадка деревьев. По словам Вячеслава Франка, зимой парк уже точно примет посетителей.

"Парк хоть и небольшой, но очень востребован у барнаульцев. Сейчас он стал более комфортным, значительное изменение – это фонтан, который барнаульцы смогут оценить уже следующей весной. И тем не менее здесь остаются заложенные традиции, например, зимой будут снова залиты дорожки и жители смогут кататься на коньках", – отметил Вячеслав Франк.





























Благоустроенный парк "Центральный" /Фото: barnaul.org

Что сделали в парке "Юбилейный"?

В парке "Юбилейный" сейчас завершается второй этап благоустройства. Подрядчик там сделал пешеходные связи и велобеговые дорожки, смонтировал освещение и видеонаблюдение, установил туалетный модуль и высадил более 250 крупномерных деревьев. Сейчас в "Юбилейном" высаживают кустарники.

Вячеслав Франк отметил, что парк уже стал комфортным и уютным. Теперь главная задача властей – решить, как поддерживать его состояние, и определить, как будет выстроена работа по содержанию и обслуживанию парка.

По словам Франка, зимой здесь тоже будут активности. В частности, власти собираются проложить в "Юбилейном" лыжную трассу.

"Есть вопрос о наполнении парка. Здесь уже есть спортивные элементы, в их числе новая велобеговая дорожка, также планируем зимой проложить лыжную трассу. Однако необходимо, чтобы в парке были и другие площадки, в том числе культурные и образовательные", – сказал Вячеслав Франк.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич отметила, что обновление "Юбилейного" – это результат слаженной работы краевых, городских властей, депутатов и общественности.

"Парки должны отличаться друг от друга и в каждом должна быть своя особенность. "Юбилейный" формируется как парк для отдыха и прогулок, поэтому важно уделить внимание грамотному зонированию локаций, разделить территории активного, семейного и спокойного уединенного отдыха, чтобы они дополняли друг друга, но не мешали", – добавила Галина Буевич.

















Благоустроенный парк "Юбилейный" / Фото: barnaul.org

Как в Барнауле идет благоустройство парков?

В 2023 году в Барнауле по нацпроекту "Жилье и городская среда" шел второй этап обновления парка "Юбилейный", четвертый этап реконструкции парка "Изумрудный" и благоустройства парка "Центральный". Работы в последних двух в этом году подошли к концу.

В 2024 году рабочие в Барнауле проведут третий этап обновления "Юбилейного" и начнется благоустройства парка имени Ленина. Кстати, предварительный эскизный проект последнего 10 октября презентовали в мэрии. Каким он получился, можно посмотреть здесь.

Все эти территории выбрали барнаульцы в ходе голосования по нацпроекту. Очередные такие "выборы" состоятся весной 2024 года. Уже известно, что одним из кандидатов на благоустройство может стать пустырь за ТЦ "Европа", который активисты просят превратить в парк 300-летия Барнаула.