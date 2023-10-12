Сейчас активисты проводят субботники, они организовали конкурс на разработку концепции парка и подали заявку на благоустройство территории

12 октября 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Овраг за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Студенты Алтайского института культуры сделают свои варианты концепции так называемого "Парка 300-летия Барнаула" на месте пустыря за ТЦ "Европа". Среди предложенных идей профессионалы и общественники, выступающие за создание парка, соберут лучшие и сделают на их основе концепцию, которую затем отправят в мэрию. В конце сентября неравнодушные барнаульцы подали заявку на благоустройство территории по программе "Формирование комфортной городской среды" и они надеются попасть в список кандидатов в следующем году. Также недавно активисты провели субботник на пустыре и планируют еще одну масштабную уборку – уже с администрацией Индустриального района. Об этом amic.ru рассказал активист Алексей Корчагин.

Как к разработке концепции парка подключились студенты

По словам активистов, первые шаги по разработке концепции парка 300-летия Барнаула уже сделаны.

Важным шагом к созданию концепции парка стал конкурс среди студентов – дизайнеров среды старших курсов из АГИК, которые разработают свои варианты концепции.

Его организатором выступил Союз архитекторов Алтайского края. Активистов также привлекли к мероприятию как представителей от общественности.

"Основная задача конкурса – это наполнение смыслами территории, их поиск. Ребята сейчас продумывают, как эта территория может использоваться. У них нет задачи разработать готовый проект. Скорее, мы ищем идеи. Со стороны активистов есть рекомендации сделать площадки для собак, детские игровые площадки, зоны тихого отдыха, есть идея по смотровым площадкам. Студенты будут искать способы гармонично всё это соединить, они пытаются осознать эту территорию и понять, что там можно сделать. Все эти наработки, конечно же, мы постараемся использовать уже в создании полноценной концепции территории", – отметил Алексей Корчагин.

Первая встреча активистов по конкурсу прошла в конце сентября. Там неравнодушные барнаульцы рассказали студентам об особенностях рельефа пустыря за "Европой" и поделились личными ожиданиями от концептов.

Также старшекурсникам рассказали о предварительных результатах опроса барнаульцев о будущем парка, который шел почти все лето (опросить удалось около двух тысяч человек). Ответы еще обрабатываются, но по предварительным данным люди в большинстве своем проголосовали "за тихий и спокойный отдых без аттракционов, шумных площадок и беседок с шашлыками", отметил Алексей Корчагин.

































Работы студентов АГИК/ Фото предоставлено Алексеем Корчагиным

Как проходит конкурс?

Всего в конкурсе сейчас участвует 12 команд по два человека, сообщил amic.ru один из организаторов – архитектор Андрей Атаджанов. Он отметил, что основная цель проекта – не выбрать победителя, а оценить "свежие идеи студентов, которые можно будет потом использовать".

"По итогу мы будем иметь несколько победителей в разных номинациях, которых наградим дипломами от Союза архитекторов и, может быть, какими-нибудь небольшими подарками, сувенирами. У нас будет несколько интересных вариантов концепции, ну и, скорее всего, какие-то конкретные идеи мы потом используем. Если разработка концепции этого парка будет происходить на инициативных началах, то тогда мы сможем выбрать и применить эти идеи. В другом случае мы передадим их администрации, а также проведём выставку, какой-нибудь круглый стол по теме. В общем, как-то это все обнародуем и обсудим", – рассказал Атаджанов.

Продлится конкурс до декабря – тогда будут подведены его итоги. Выносить вердикт будет жюри, в состав которого войдут активисты, сам Атаджанов, преподаватели вуза, руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев, архитекторы, биологи и другие эксперты.

Что за заявку подали активисты?

29 сентября активисты подали заявку на включение "Парка 300-летия Барнаула" в голосование по программе "Формирование современной городской среды". По словам Корчагина, они успели до крайнего срока – 1 октября. Заявка состояла из предложения о включении объекта в список на голосование, сопроводительного письма и наброска проекта.

Если предложение одобрят, территория станет кандидатом на благоустройство в 2025 году. Тогда она сможет всерьез претендовать на победу и обновление, как это было с парками "Изумрудный", "Юбилейный", "Центральный", парком имени Ленина и другими территориями.

Конкурс среди студентов АГИК/ Фото предославлено Алексеем Корчагиным

По словам Атаджанова, вероятность включения парка в голосование довольно высокая. Но для успеха как раз нужно будет предоставить в мэрию проработанную концепцию парка.

"Как правило, общественники не против внесения в список подобных территорий. Но им нужно понимать, что за территория, в чем будет ее основная концепция и насколько она востребована. Поэтому мы хотим доработать концепцию и представить комиссии по благоустройству. Таким образом мы повысим вероятность того, что территория войдет в список", – рассказал Атаджанов.

Собственную концепцию активисты планируют разрабатывать в декабре, пояснил Атаджанов.

"Мы планируем подготовить концепцию к февралю-марту, когда будут отбирать территории на благоустройство. Но я думаю, что к концу года это произойдёт. Парк должен быть обязательно многофункциональный, с исторической составляющей. У нас будет более чёткое его видение и мы презентуем его мэрии. У нас с администрацией по этому поводу пройдут отдельные какие-то встречи и разговоры", – поделился Атаджанов.

Что если парк не попадет в программу?

Однако если территорию не возьмут в список на голосование, активисты будут искать другие возможности превратить её в парк, подчеркнул архитектор.

"Если парк не пройдет, мы будем искать другие программы, гранты, будем пробовать, скажем, включить этот проект в план благоустройства к трехсотлетию Барнаула. Мы будем искать разные варианты. Сейчас люди не просто сотрясают воздух, а есть реальная возможность чего-то добиться. Ведь поясления парка сильно хотят жители Индустриального района. Вопрос в том, насколько нам хватит нашего упорства и стратегического видения. Если мы сможем убедить всех, что это нужно, то все это вполне реализуемо", – считает Атаджанов.

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Что происходит с территорией?

Сейчас в овраге за "Европой" скапливается много мусора (от бытовых до строительных отходов), и территорию ухоженной не назовешь. Однако активисты своими силами проводят субботники и убирают её. Последний субботник состоялся 8 октября.

На уборку территории пришли как взрослые люди, так и учащиеся школы № 132. Им удалось собрать пластик, стекло, металл и смешанные отходы.

По словам Корчагина собранный мусор разделили. Металл, стекло и пластик забрал один из переработчиков города, остальное вывезли на полигон ТБО силами администрации района.

"Погода немножко планы испортила, кто-то, возможно, испугался, поэтому людей было немного, около 15 человек. Но при этом на субботнике присутствовала замглавы Индустриального района, удалось с ней пообщаться и договориться о сотрудничестве. Администрация предоставила нам мешки и помогла вывезти мусор. Также мы договорились об ещё одном, на этот раз совместном субботнике с администрацией в октябре, они пообещали дополнительно организовать людей. Проведём его до конца октября", – прокомментировал Алексей Корчагин.

Субботник с представителями администрации будет первым совместным с властями, отметил активист. Точная его дата пока неизвестна. Но это точно произойдет на выходных. На субботник, как и прежде, пригласят всех желающих. Следить за новостями можно в группе "Создаем парк на месте пустыря за "Европой" во "ВКонтакте".

Октябрьский субботник на территории оврага за ТЦ "Европа" / Фото: группа "Создаем парк на месте пустыря за "Европой" в ВК

Кроме того, другая активная группа собрала подписи за строительство "Парка 300-летия Барнаула" и запрет на продажу участка на улице Взлётной, 2д, который примыкает к территории. Всего удалось собрать почти 1,4 тысячи голосов барнаульцев. Письмо и бланки сборщики в середине сентября отправили в администрацию города, написала активистка Ольга Грек во "ВКонтакте".

Что известно о пустыре?

Территория пустыря за торговым центром "Европа" была отдана под парк еще в советское время, но реализовать проект не получилось. С тех пор от территории "отрезали" несколько кусков земли под застройку.

В 2010 году участок отдали под строительство так называемой "Национальной деревни", однако проект тоже не реализовали. А с конца 2022 года появилась группа активистов, которые начали просить создания "Парка 300-летия Барнаула" на пустыре за "Европой". О том, что активисты делали в течение года, можно прочитать здесь.

Кроме того, о возможности строительства парка за ТЦ "Европа" говорили министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев и замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Подробнее о том, каким может стать этот парк и почему его непросто сделать, можно прочитать здесь.