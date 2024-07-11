Какие сборные стали финалистами Евро-2024 по футболу и как закончились полуфиналы?

В турнире остался только один решающий матч, который состоится 14 июля

11 июля 2024, 11:55, ИА Амител

Полуфинал Испания – Франция / Фото: Getty Images, uefa.com

Чемпионат Европы по футболу – 2024 закончится уже совсем скоро. Прошли полуфиналы, теперь остается только финал, который состоится 14 июля. Имена двух лучших команд турнира уже известны. Amic.ru рассказывает, кто же будет претендовать на золото и где можно посмотреть решающую игру.

Как закончились полуфиналы?

Полуфиналы Евро-2024 прошли 9 и 10 июля. Закончились они так:

Испания – Франция – 2:1;

Нидерланды – Англия – 1:2.

Соответственно, в финал вышли Испания и Англия.

Когда состоится финал?

Финал состоится 14 июля в 22 часа по московскому времени (или в 2 часа ночи 15 июля по барнаульскому времени). Пройдет он на "Олимпийском стадионе" в Берлине.

Где смотреть финал?

Финал Евро-2024 покажут по телеканалу "Матч ТВ". В интернете трансляция будет доступна на сайте "Матч ТВ", на канале "Матч ТВ" на Rutube и на "Кинопоиске". Также трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

А матч за третье место будет?

Нет. На Евро не предусмотрен матч за третье место. Поэтому бронзу разделили между собой Нидерланды и Франция.

Кто сейчас лучший бомбардир?

На данный момент лучший бомбардир турнира – это автогол. Человека, забившего больше всех мячей, пока нет. Шесть футболистов забили по три гола. Это грузин Жорж Микаутадзе, англичанин Гарри Кейн, немец Джамал Мусиала, словак Иван Шранц, испанец Дани Ольмо и голландец Коди Гакпо. Гарри Кейн и Дани Ольмо могут вырваться вперед в финале турнира.

Как закончились предыдущие стадии турнира?

О результатах группового этапа можно прочитать здесь, об итогах матчей 1/8 финала читайте по ссылке, а о четвертьфиналах – в этом материале.