До конца турнира осталось всего три игры

08 июля 2024, 10:35, ИА Амител

Победа сборной Нидерландов над Турцией / Фото: Getty Images, uefa.com

5 и 6 июля в Германии завершились матчи 1/4 финала футбольного Евро 2024 года. Стали известны четыре команды, которые сыграют в полуфинале. До конца турнира осталось всего три игры. Amic.ru рассказывает, как прошли четвертьфиналы, кто с кем встретится на стадии 1/2 и когда смотреть эти игры.

Как закончились матчи 1/4 финала?

Четвертьфиналы, прошедшие 5 и 6 июля, закончились следующим образом:

Испания – Германия – 2:1 (в дополнительное время, в основное время счет был 1:1);

Португалия – Франция – 0:0 (по пенальти 3:5);

Англия – Швейцария – 1:1 (по пенальти 5:3);

Нидерланды – Турция – 2:1.

Кто сыграет в полуфинале?

В полуфинале будет две игры, которые определят финалистов турнира:

Испания – Франция (9 июля в 22 часа по московскому времени);

Нидерланды – Англия (10 июля в 22 часа по московскому времени).

Где смотреть полуфиналы?

Трансляции полуфиналов разделят между собой "Матч ТВ" и сервис Okko. Игру Испании и Франции покажут в прямом эфире по "Матч ТВ", а вот трансляцию матча Нидерланды – Англия забрала Okko, встречу можно будет посмотреть в этом платном сервисе.

Когда состоится финал и будет ли матч за третье место?

Финал состоится 14 июля в 22 часа. Его покажут по "Матч ТВ". А вот игры за третье место, как обычно на Евро, не будет.

Кто сейчас лучший бомбардир?

Пока лучший бомбардир турнира – это автогол. А если серьезно, то пока его нет. Четыре футболиста забили по три мяча. Это грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала, словак Иван Шранц и голландец Коди Гакпо. Коди Гакпо еще может вырваться вперед, так как сборная Нидерландов остается в турнире.

Как прошел групповой этап и 1/8 финала?

Об итогах группового этапа турнира amic.ru писал здесь. А о результатах матчей 1/8 финала можно прочитать по ссылке.