Какие сборные стали полуфиналистами Евро-2024 по футболу и когда состоятся матчи?
До конца турнира осталось всего три игры
08 июля 2024, 10:35, ИА Амител
5 и 6 июля в Германии завершились матчи 1/4 финала футбольного Евро 2024 года. Стали известны четыре команды, которые сыграют в полуфинале. До конца турнира осталось всего три игры. Amic.ru рассказывает, как прошли четвертьфиналы, кто с кем встретится на стадии 1/2 и когда смотреть эти игры.
Как закончились матчи 1/4 финала?
Четвертьфиналы, прошедшие 5 и 6 июля, закончились следующим образом:
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Испания – Германия – 2:1 (в дополнительное время, в основное время счет был 1:1);
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Португалия – Франция – 0:0 (по пенальти 3:5);
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Англия – Швейцария – 1:1 (по пенальти 5:3);
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Нидерланды – Турция – 2:1.
Кто сыграет в полуфинале?
В полуфинале будет две игры, которые определят финалистов турнира:
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Испания – Франция (9 июля в 22 часа по московскому времени);
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Нидерланды – Англия (10 июля в 22 часа по московскому времени).
Где смотреть полуфиналы?
Трансляции полуфиналов разделят между собой "Матч ТВ" и сервис Okko. Игру Испании и Франции покажут в прямом эфире по "Матч ТВ", а вот трансляцию матча Нидерланды – Англия забрала Okko, встречу можно будет посмотреть в этом платном сервисе.
Когда состоится финал и будет ли матч за третье место?
Финал состоится 14 июля в 22 часа. Его покажут по "Матч ТВ". А вот игры за третье место, как обычно на Евро, не будет.
Кто сейчас лучший бомбардир?
Пока лучший бомбардир турнира – это автогол. А если серьезно, то пока его нет. Четыре футболиста забили по три мяча. Это грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала, словак Иван Шранц и голландец Коди Гакпо. Коди Гакпо еще может вырваться вперед, так как сборная Нидерландов остается в турнире.
Как прошел групповой этап и 1/8 финала?
Об итогах группового этапа турнира amic.ru писал здесь. А о результатах матчей 1/8 финала можно прочитать по ссылке.
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