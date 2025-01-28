Какие социальные выплаты и пособия проиндексируют в России с 1 февраля 2025 года?
С начала года изменился и порядок получения некоторых мер поддержки
28 января 2025, 12:40, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В феврале в России пройдет вторая волна индексации социальных выплат. Основную часть мер поддержки повысили еще в январе. Но, во-первых, увеличили недостаточно: инфляция оказалась больше. А во-вторых, еще остались льготы, которые не индексировали вообще.
О том, какие соцвыплаты будут повышены с 1 февраля 2025 года и на сколько, – в материале amic.ru.
1
Ежемесячные выплаты федеральным льготникам
Это мера соцподдержки, которую ежемесячно получают инвалиды всех групп, ветераны ВОВ, Герои РФ и СССР, Герои Труда, ветераны боевых действий и некоторые другие категории.
Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) зависит от того, в какую льготную категорию входит получатель. Но во всех случаях с 1 февраля сумма будет проиндексирована на 9,5%. На столько же увеличат и стоимость набора социальных услуг, которые также положены льготникам.
2
Социальные пособия на детей
С 1 февраля 2025 года на 9,5% проиндексируют следующие детские пособия:
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.
Часть пособий увеличили еще в январе. В частности, это единое детское пособие. Его размер зависит от прожиточного минимума, который проиндексировали в начале года. Максимальный размер ежемесячных выплат в Алтайском крае составляет 15 309 рублей.
Также была проиндексирована выплата по беременности и родам – теперь максимальный размер составляет 17 202 рубля.
Оба пособия выплачиваются за предыдущий месяц, так что в феврале они впервые придут получателям в повышенном размере.
Наконец, с 1 февраля проиндексируют и материнский капитал. За первого ребенка будут платить более 690 тысяч рублей, а за второго – свыше 912 тысяч рублей. Подробнее о повышении маткапитала читайте в материале amic.ru.
3
Пособие на погребение
Социальное пособие на погребение тоже будет проиндексировано на 9,5% с 1 февраля.
Но немного изменится и порядок выплат. Теперь весь процесс будет происходить без участия работодателя – организации освобождают от обязанности выплачивать деньги и направлять в Соцфонд документы для возмещения расходов.
Чтобы оформить выплату, близкие умершего должны подать заявление.
4
Выплаты по уходу за детьми-инвалидами
Выплаты по уходу за детьми с инвалидностью проиндексируют впервые. Ранее сумма была фиксированной. Но по поручению Владимира Путина теперь меру поддержки будут повышать ежегодно.
Пособие положено тем, кто ухаживает за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.
5
Страховые пенсии
Наконец, страховые пенсии повысят повторно. С 1 января они выросли на 7,3%, но этого не хватило, чтобы перекрыть уровень инфляции. Так что с 1 февраля индексацию "подтянут" до 9,5%.
Подробности "двойной" индексации – в материале amic.ru.
13:37:09 28-01-2025
Ну а край то когда проиндексирует ежемесячные выплаты? По военной травме уже более 10 лет нет индексаций инвалидам.
13:40:17 28-01-2025
Дадут 2% пенсии т.е подтянут до 9,5%..