С начала года изменился и порядок получения некоторых мер поддержки

28 января 2025, 12:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В феврале в России пройдет вторая волна индексации социальных выплат. Основную часть мер поддержки повысили еще в январе. Но, во-первых, увеличили недостаточно: инфляция оказалась больше. А во-вторых, еще остались льготы, которые не индексировали вообще.

О том, какие соцвыплаты будут повышены с 1 февраля 2025 года и на сколько, – в материале amic.ru.

1 Ежемесячные выплаты федеральным льготникам Это мера соцподдержки, которую ежемесячно получают инвалиды всех групп, ветераны ВОВ, Герои РФ и СССР, Герои Труда, ветераны боевых действий и некоторые другие категории. Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) зависит от того, в какую льготную категорию входит получатель. Но во всех случаях с 1 февраля сумма будет проиндексирована на 9,5%. На столько же увеличат и стоимость набора социальных услуг, которые также положены льготникам.

2 Социальные пособия на детей С 1 февраля 2025 года на 9,5% проиндексируют следующие детские пособия: единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей. Часть пособий увеличили еще в январе. В частности, это единое детское пособие. Его размер зависит от прожиточного минимума, который проиндексировали в начале года. Максимальный размер ежемесячных выплат в Алтайском крае составляет 15 309 рублей. Также была проиндексирована выплата по беременности и родам – теперь максимальный размер составляет 17 202 рубля. Оба пособия выплачиваются за предыдущий месяц, так что в феврале они впервые придут получателям в повышенном размере. Наконец, с 1 февраля проиндексируют и материнский капитал. За первого ребенка будут платить более 690 тысяч рублей, а за второго – свыше 912 тысяч рублей. Подробнее о повышении маткапитала читайте в материале amic.ru

3 Пособие на погребение Социальное пособие на погребение тоже будет проиндексировано на 9,5% с 1 февраля. Но немного изменится и порядок выплат. Теперь весь процесс будет происходить без участия работодателя – организации освобождают от обязанности выплачивать деньги и направлять в Соцфонд документы для возмещения расходов. Чтобы оформить выплату, близкие умершего должны подать заявление.

4 Выплаты по уходу за детьми-инвалидами Выплаты по уходу за детьми с инвалидностью проиндексируют впервые. Ранее сумма была фиксированной. Но по поручению Владимира Путина теперь меру поддержки будут повышать ежегодно. Пособие положено тем, кто ухаживает за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.