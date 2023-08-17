"7Б" и Ольга Кормухина выступят на День города в Барнауле
293-летие города отметят 2 сентября
17 августа 2023, 17:25, ИА Амител
День города в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле 2 сентября на площади Сахарова пройдет фестиваль "Русское лето. Zа Россию", сообщает пресс-центр мэрии.
На День города выступят гости из Москвы: рок-группа "7Б" и певица Диана Завидова.
Кроме столичных музыкантов, ожидается выступление барнаульской группы "Фогель и Ко" и новосибирского коллектива "Рви Меха". В завершении концерта на сцену выйдет российская рок-певица Ольга Кормухина.
Напомним, 293-летие Барнаула отметят 2 сентября. Город постепенно готовится к предстоящему событию, уже известно о большинстве мероприятий, которые пройдут в это время. Узнайте больше из нашего материала.
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18:13:16 17-08-2023
в общем, надо валить из города. и подальше
08:38:55 18-08-2023
Мне интересно, "7Б" - это школьный класс или заболевание, не позволяющее служить в советской армии (шизофрения)?
09:14:45 18-08-2023
Гость (08:38:55 18-08-2023) Мне интересно, "7Б" - это школьный класс или заболевание, не... второе
10:15:13 18-08-2023
Весь хлам собрали. Старье и нафталин.
10:49:05 18-08-2023
Что такое 7Б ? Никогда даже не слышал о таком
10:52:14 18-08-2023
Что такое 7Б ? - Ну вы что!! это седьмой Бэ из коррекционной школы же)
11:15:36 18-08-2023
И сколько отвалили старперам нафталиновым бюджетных денеХ?
12:02:03 18-08-2023
На Украине силы Нато войска стягивают, а вы веселушки с салютами устраиваете, когда уже напразднуетесь, когда прилетит? 7Б для справки, это психическое расстройство штамп в белом советском военном билете.
21:05:58 18-08-2023
Ольга Кормухина - достойная певица. Ну а 7Б на любителя, для молодёжи.