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"7Б" и Ольга Кормухина выступят на День города в Барнауле

293-летие города отметят 2 сентября

17 августа 2023, 17:25, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru
День города в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 2 сентября на площади Сахарова пройдет фестиваль "Русское лето. Zа Россию", сообщает пресс-центр мэрии.

На День города выступят гости из Москвы: рок-группа "7Б" и певица Диана Завидова.

Кроме столичных музыкантов, ожидается выступление барнаульской группы "Фогель и Ко" и новосибирского коллектива "Рви Меха". В завершении концерта на сцену выйдет российская рок-певица Ольга Кормухина.

Напомним, 293-летие Барнаула отметят 2 сентября. Город постепенно готовится к предстоящему событию, уже известно о большинстве мероприятий, которые пройдут в это время. Узнайте больше из нашего материала

Барнаул Хорошие новости концерт День города
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2023

Комментарии 9

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гость

18:13:16 17-08-2023

в общем, надо валить из города. и подальше

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Гость

08:38:55 18-08-2023

Мне интересно, "7Б" - это школьный класс или заболевание, не позволяющее служить в советской армии (шизофрения)?

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Гость

09:14:45 18-08-2023

Гость (08:38:55 18-08-2023) Мне интересно, "7Б" - это школьный класс или заболевание, не... второе

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Гость

10:15:13 18-08-2023

Весь хлам собрали. Старье и нафталин.

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Гость

10:49:05 18-08-2023

Что такое 7Б ? Никогда даже не слышал о таком

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Гость

10:52:14 18-08-2023

Что такое 7Б ? - Ну вы что!! это седьмой Бэ из коррекционной школы же)

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гость

11:15:36 18-08-2023

И сколько отвалили старперам нафталиновым бюджетных денеХ?

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Гость

12:02:03 18-08-2023

На Украине силы Нато войска стягивают, а вы веселушки с салютами устраиваете, когда уже напразднуетесь, когда прилетит? 7Б для справки, это психическое расстройство штамп в белом советском военном билете.

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Гость

21:05:58 18-08-2023

Ольга Кормухина - достойная певица. Ну а 7Б на любителя, для молодёжи.

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