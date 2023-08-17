"7Б" и Ольга Кормухина выступят на День города в Барнауле

293-летие города отметят 2 сентября

17 августа 2023, 17:25, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 2 сентября на площади Сахарова пройдет фестиваль "Русское лето. Zа Россию", сообщает пресс-центр мэрии.

На День города выступят гости из Москвы: рок-группа "7Б" и певица Диана Завидова.

Кроме столичных музыкантов, ожидается выступление барнаульской группы "Фогель и Ко" и новосибирского коллектива "Рви Меха". В завершении концерта на сцену выйдет российская рок-певица Ольга Кормухина.

Напомним, 293-летие Барнаула отметят 2 сентября. Город постепенно готовится к предстоящему событию, уже известно о большинстве мероприятий, которые пройдут в это время. Узнайте больше из нашего материала.