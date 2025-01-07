Какой фильм стал самым кассовым в Алтайском крае в 2024 году

"Холоп 2" не оставил шанса конкурентам

07 января 2025, 06:50, ИА Амител

Кадр из художественного фильма "Холоп 2"

Картина "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко стала самым кассовым фильмом в Алтайском крае по итогам 2024 года. Согласно исследованию ЕАИС, лента за время проката собрала 46,8 миллиона рублей. В общей сложности ее посмотрели 146 тысяч зрителей.

На второй строчке расположилась картина "Бременские музыканты". Ее сборы составили 35,8 миллиона рублей. "Бронза" еще у одной отечественной картины – "Лед 3". Она собрала около 23 миллионов рублей.

В десятке самых кассовых фильмов по итогам 2024 года также такие ленты, как "Мастер и Маргарита", "Сто лет тому вперед", "Огниво", "Летучий корабль", "Три богатыря и пуп Земли", "Руки Вверх!".

Любопытно, что в десятке самых прибыльных фильмов нет ни одной иностранной картины. Впрочем, эта информация не совсем верная. Дело в том, что большинство голливудских фильмов идут в российском прокате нелегально и их сборы не учитываются в ЕАИС.