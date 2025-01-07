Какой фильм стал самым кассовым в Алтайском крае в 2024 году
"Холоп 2" не оставил шанса конкурентам
07 января 2025, 06:50, ИА Амител
Картина "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко стала самым кассовым фильмом в Алтайском крае по итогам 2024 года. Согласно исследованию ЕАИС, лента за время проката собрала 46,8 миллиона рублей. В общей сложности ее посмотрели 146 тысяч зрителей.
На второй строчке расположилась картина "Бременские музыканты". Ее сборы составили 35,8 миллиона рублей. "Бронза" еще у одной отечественной картины – "Лед 3". Она собрала около 23 миллионов рублей.
В десятке самых кассовых фильмов по итогам 2024 года также такие ленты, как "Мастер и Маргарита", "Сто лет тому вперед", "Огниво", "Летучий корабль", "Три богатыря и пуп Земли", "Руки Вверх!".
Любопытно, что в десятке самых прибыльных фильмов нет ни одной иностранной картины. Впрочем, эта информация не совсем верная. Дело в том, что большинство голливудских фильмов идут в российском прокате нелегально и их сборы не учитываются в ЕАИС.
09:58:02 07-01-2025
Дело в том, что большинство голливудских фильмов идут в российском прокате нелегально и их сборы не учитываются в ЕАИС//// Вот именно, 1000%
13:53:45 07-01-2025
Гость (09:58:02 07-01-2025) Дело в том, что большинство голливудских фильмов идут в росс... Ну и фиг с ними!
17:18:41 07-01-2025
Тупость и безвкусие. За исключение МиМ.
22:26:50 07-01-2025
как же хорошо сыграла Бортич... палку !
00:11:13 09-01-2025
Шинник (22:26:50 07-01-2025) как же хорошо сыграла Бортич... палку !... фига! ты даже фамилии знаешь!!
00:11:41 09-01-2025
про Робота мультик американский классный! остальное шлак