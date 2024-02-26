Какой приговор вынес суд "душителю жены" из Барнаула Константину Падуну

Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор 26 февраля

26 февраля 2024, 16:13, ИА Амител

Константин Падун в суде / Фото: amic.ru

В Ленинском районном суде Барнаула 26 февраля вынесли приговор по делу Константина Падуна, который задушил свою жену и спрятал ее тело на крыше. Ему дали девять лет в исправительной колонии строгого режима по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

"Время под стражей с 8 января 2023 года зачтут из расчета один день в СИЗО за один день в исправительной колонии строгого режима", – уточнил наш корреспондент.

Кроме того, суд удовлетворил иск стороны потерпевших о компенсации морального и материального вреда. По нему Падун должен будет выплатить 246 тысяч рублей в качестве материального ущерба: из них 150 тысяч – на похороны Елены Падун и 96 тысяч рублей – на установку памятника погибшей. Также брату Елены Падун осужденный выплатит 1 млн рублей в качестве морального ущерба, а каждому из двоих детей – по 3 млн рублей. Итого Падун должен выплатить 7,2 млн рублей.

Отметим, что сторона обвинения запрашивала для Константина Падуна девять лет и десять месяцев исправительной колонии строгого режима.

Адвокат Падуна, напротив, предложил суду назначить "максимально мягкое наказание", переквалифицировать статью с умышленного убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" (ч. 1 ст. 108 УК РФ) и при вынесении решения учесть явку с повинной, частичное признание вины, содействие следствию, хорошую характеристику Падуна и состояние здоровья в качестве смягчающих обстоятельств.

26 февраля в суде прозвучал не только приговор. Также завершились судебные прения, а Константин Падун выступил с финальным словом в суде. Что именно он сказал, можно прочитать здесь.

Напомним, Константина Падуна осудили за то, что он 5 января 2023 года задушил свою жену, упаковал ее тело в мешок, вытащил на крышу дома, и замаскировал под безвестное исчезновение. Но 8 января труп девушки нашли, и Падун вскоре сознался в совершенном преступлении.



Приговор по делу должны были вынести еще 26 июля 2023 года, однако дело вернули в прокуратуру "для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения". В январе 2024 года процесс начали заново.