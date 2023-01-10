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«Активно ничего не делал». Появилось видео с допросом убийцы пропавшей в Барнауле женщины

Преступник рассказал, при каких обстоятельствах погибла его бывшая супруга

10 января 2023, 11:15, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/sledcom_press
Кадр из видео: t.me/sledcom_press

Следственный комитет России опубликовал видео с допросом убийцы женщины, которую нашли мёртвой 8 января на крыше многоэтажки по улице Юрина в Барнауле. Ролик разместили в Telegram-канале ведомства.

 На кадрах мужчина рассказал, что горожанка незадолго до смерти «начала кидаться в драку», а он её «схватил тыльной стороной локтя за шею и начал придушивать». 

«Сдавливал, ослаблял – она вроде успокоилась. Активно ничего не делал», — рассказал он.

О пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. 8-го числа труп женщины с признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего бывшего мужа потерпевшей. По предварительным данным, в ночь на 5 января между экс-супругами из-за квартирного вопроса произошёл конфликт: мужчина не хотел выселяться, несмотря на официальный развод. 

Во время ссоры горожанин задушил женщину, а затем отнёс её тело на крышу дома, присыпал снегом и избавился от вещей и телефона погибшей. Сейчас правоохранители готовят ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.

 

Комментарии 13

  • Вряд ли намерение было.Но труп спрятал.
    10 января, Гость   Ответить
  • Теперь всё понятно с этой гражданинкой
    10 января, Гость   Ответить
  • вы его еще пожалейте за то что он ее жизни лишил. какой бы она не была. выбор был встать и уйти. только вот мужское отключено.
    10 января, Гость   Ответить
  • Причём тут жалеть-не жалеть:суд решит.
    10 января, Гость   Ответить
  • Не оправдываю, но там история, как в голливудском фильме - разошлись, а квартиру 4х.комн. жена делить не захотела, а просто выгоняла его на улицу и завела любовника
    10 января, Гость   Ответить
  • он её «схватил тыльной стороной локтя за шею - Это как? К стенке припер? Тогда придавил.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, что тебе понятно? Этот убийца что угодно может врать, пытаясь себя обелить. А ты уши развесил.
    10 января, Гость   Ответить
  • жена делить не захотела - Что значит не захотела? Имел он права на часть квартиры или нет?
    10 января, Гость   Ответить
  • "разошлись, а квартиру 4х.комн. жена делить не захотела" ---- Гость, ну что за детский лепет? "Не захотела делить". Если квартира в совместной собственности, подают в суд на раздел имущества. А не спрашивают "хотела делить или не хотела". И уж тем более не убивают бывшую супругу, чтобы получить всё.
    10 января, Гость   Ответить
  • Надеюсь суд во всем разберётся и вынесет справедливый вердикт.
    10 января, Гость   Ответить
  • А ПОЧЕМУ он должен был выселяться из СВОЕЙ квартиры, которую он приобрел (да, в браке, НО на деньги, полученные от продажи недвижимости, которую он получил по наследству от умерших родителей, а это не является совместно нажитым имуществом). Ощущение складывается такое, что просто хотели отжать квартиру у пацана, прекрасно зная, что у него нет никого из родных.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, просто хотели отжать квартиру у пацана --- Вполне возможно, говорят у нее хахаль появился, а у него, могли и дружки быть.
    11 января, Гость   Ответить
  • Жалко мальчишку. Учительнице, угробившей троих детей дали 5,5 лет. А тут по неосторожности и впаяют по полной...и под стражу прям сразу взяли на 2 месяца. Хотя не припомню что-то, чтобы кого-либо так быстро брали под стражу из всех резонансных ДТП, в которых погибали люди, да по несколько человек. Мальчишка-то, на самом деле, неплохой, да и не с простой судьбой с детства. Мама моя работала у его мамы, он вырос на ее глазах. Несколько лет назад приходил к маме, был счастлив, доволен жизнью, фото детишек своих показывал, рассказывал, что квартиру эту (как выясняется теперь злополучную) купил.
    11 января, Гость   Ответить
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