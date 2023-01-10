«Активно ничего не делал». Появилось видео с допросом убийцы пропавшей в Барнауле женщины

Преступник рассказал, при каких обстоятельствах погибла его бывшая супруга

10 января 2023, 11:15, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/sledcom_press

Следственный комитет России опубликовал видео с допросом убийцы женщины, которую нашли мёртвой 8 января на крыше многоэтажки по улице Юрина в Барнауле. Ролик разместили в Telegram-канале ведомства.

На кадрах мужчина рассказал, что горожанка незадолго до смерти «начала кидаться в драку», а он её «схватил тыльной стороной локтя за шею и начал придушивать».

«Сдавливал, ослаблял – она вроде успокоилась. Активно ничего не делал», — рассказал он.

О пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. 8-го числа труп женщины с признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего бывшего мужа потерпевшей. По предварительным данным, в ночь на 5 января между экс-супругами из-за квартирного вопроса произошёл конфликт: мужчина не хотел выселяться, несмотря на официальный развод.

Во время ссоры горожанин задушил женщину, а затем отнёс её тело на крышу дома, присыпал снегом и избавился от вещей и телефона погибшей. Сейчас правоохранители готовят ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.