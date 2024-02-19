Прокурор запросил для "душителя жены" Константина Падуна около 10 лет тюрьмы

19 февраля в суде начались прения сторон по делу Падуна

19 февраля 2024, 12:35, Антон Дегтярев

Константин Падун / Фото: Антон Дегтярев

Сторона обвинения запросила для Константина Падуна, который обвиняется в убийстве своей жены (ст. 105 ч. 1 УК РФ), девять лет и десять месяцев исправительной колонии строгого режима. Об этом прокурор заявил на заседании в Ленинском районном суде Барнаула 19 февраля 2024 года, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Как прошел суд?

19 февраля следствие по делу в суде было закончено, начались прения сторон. На них выступил прокурор и сторона потерпевших.

Прокурор запросил срок для Падуна, предложил зачесть ему время содержания под стражей с 8 января 2023 года до вступления приговора в силу из расчета один к одному и сказал, что отягчающих обстоятельств по делу не собрано. В качестве смягчающих обстоятельств обвинение признало раскаяние и помощь следствию, в том числе при работе на месте преступления.

Сторона потерпевших раскритиковала версию Падуна, по которой он защищался от нападения Елены Падун. Ее представитель отметил, что это не подтверждается протоколами осмотра места происшествия, и Елена Падун по своему телосложению не смогла бы причинить мужу вред, так как была худой и низкорослой.

"У подсудимого должны были остаться какие-либо телесные повреждения, даже незначительные, однако их обнаружено не было, а у потерпевшей были обнаружены повреждения. Это доказывает, что сам Падун напал на потерпевшую. Падун пояснял, что Елена кричала, однако дети, которые спали в квартире, не слышали шума, криков и скандалов, что свидетельствует о том, что не было какого-либо нападения со стороны потерпевшей", – сказала представитель.

Она также напомнила, что Падун схватил жену за шею, сдавливал ее и понимал общественно опасный характер своих действий. Делал это он в течение нескольких минут.

Также представитель потерпевших напомнила, что свидетели характеризовали Елену Падун как неконфликтного человека, она сама зарабатывала деньги и воспитывала детей. А вот Константин Падун, наоборот, якобы несколько раз оскорблял супругу и применял к ней силу.

Представитель стороны потерпевших / Фото: Антон Дегтярев

Свидетели также говорили, что Елена Падун несколько раз приходила на работу с синяками и кровоподтеками, напомнила представитель потерпевших. Один раз Падун якобы положил на голову жены подушку, отметила она.

Также Падун якобы "не занимался воспитанием детей", играл в азартные игры и часто проигрывал деньги, в том числе сумму с продажи квартиры, – привела сторона потерпевших показания свидетелей. После убийства же Падун вел себя "цинично и хладнокровно", то есть продолжал "жить обычной жизнью" и "готовил детям завтрак", пока на крыше лежал труп его жены, отметила она.

В итоге сторона потерпевших запросила для Падуна максимально возможное наказание в виде реального лишения свободы.

"За тот период, когда Падун будет находиться в изоляции от общества, он, возможно, осознает тяжесть последствий, которые наступят от его действий. Хотя пройдет время и, возможно, он забудет о произошедшем. А самое главное, что дети на всю жизнь остались без самого близкого человека, их матери. Прошу признать Падуна виновным и назначить ему максимально строгое наказание", – сказала представитель.

Падун же сразу ответить на позицию стороны пострадавших не смог, потому что оказался "не готов к такому объему информации". Он попросил день, чтобы составить свою речь. Судья дала неделю. Следующее заседание по делу Падуна состоится 26 февраля в 10:00.

После прения сторон подсудимому дадут последнее слово, затем ему вынесут приговор.

В чем обвиняют Падуна?

Константин Падун обвиняется в том, что ночью 5 января 2023 года убил свою бывшую жену, положил ее тело в мешок и вынес на крышу дома. Убийство он замаскировал под пропажу женщины. Но через несколько дней правоохранители нашли тело, и Константин Падун в преступлении сознался.

Константин Падун/ Фото:Антон Дегтярев

Как идет процесс?

В Ленинском суде сейчас дело Константина Падуна рассматривается с самого начала. Приговор ему планировалось огласить еще 26 июля 2023 года, но дело вернули в прокуратуру "для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения".

16 января 2024 года суд закрыл процесс, так как на нем оглашалась информация о несовершеннолетних детях Падуна. 30 января процесс по делу Константина Падуна вновь стал открытым. А 7 февраля сторона потерпевших приобщила к делу уточненное исковое заявление о компенсации морального и материального вреда. По нему Падун должен заплатить 246 тысяч рублей в качестве материального ущерба. Из них 150 тысяч – на похороны, а 96 тысяч – на установку памятника Елене Падун. Брат Елены Падун потребовал миллион в качестве морального ущерба.

Также на каждого из двоих детей сторона потерпевших намерена взыскать по три миллиона рублей. Получается, что всего с Падуна требуют 7,2 млн рублей. Подсудимый с требованиями уже согласился.