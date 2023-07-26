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Барнаульцу Падуну не вынесли приговор за убийство жены. Дело возвратили прокурору

Суд нашел в уголовном деле недочеты, которые необходимо исправить

26 июля 2023, 16:48, ИА Амител

Фото: скриншот видео СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: скриншот видео СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле перенесли суд по делу Константина Падуна, который задушил бывшую жену Елену Падун и спрятал тело на крыше дома, сообщает корреспондент amic.ru. Сегодня, 26 июля, мужчине должны были вынести приговор.

"Суд постановил возвратить прокурору Ленинского района Барнаула уголовное дело в отношении Константина Падуна для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения", – пояснила судья в ходе заседания.

После этих слов растерянный Падун обратился к судье: "Я не услышал, какой срок". Судья повторно и уже лично ему объяснила, что оглашение приговора перенесли. "Понятно, понятно", – ответил подсудимый.

Утром 26 июля Падун в своем последнем слове заявил, что сожалеет о произошедшем и хочет побыстрее вернуться к нормальной жизни и детям.

Напомним, ночью 5 января 2023 года Падун во время ссоры задушил бывшую жену, положил тело в мешок, вынес на крышу дома и засыпал снегом. 8 января тело женщины нашли. После этого мужчина признался в убийстве.

Кадр из видео: t.me/sledcom_press

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Комментарии 2

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Гость

18:02:14 26-07-2023

Потерпите,подсудимый пока не устранят препятствия для рассмотрения судом.Снимут повязку,кое-что взвесят,прикинут и огласят.

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Гость

10:04:13 27-07-2023

преступление налицо. Сокрытие тела дабы избежать наказания налицо. В той же америке ему бы однозначно дали электрический стул. Смотрите фильм Зеленая миля

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