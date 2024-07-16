Группа компаний KAMSS подготовила большую площадку на "Дне сибирского поля", где представила свои новинки

16 июля 2024, 07:30, ИА Амител erid: LjN8KRwQ6

Площадка ГК KAMSS на "Дне сибирского поля"/ Фото: Екатерина Смолихина

"День сибирского поля", проходивший в Алтайском крае с 10 по 12 июля, собрал множество компаний, который производят, продают и обслуживают технику. Многие из них на выставке показали свои главные новинки. Например, их представила группа компаний KAMSS*, продающая и обслуживающая сельхозмашины. Представители KAMSS привезли на мероприятия машины пяти брендов. Подробнее о том, с чем компания приехала на "День поля", рассказал amic.ru руководитель направления "Сельхозтехника" KAMSS Станислав Муравлев.

С чем компания приехала на "День поля"?

По словам Станислава Муравлева, агровыставка "День сибирского поля" нужна компании KAMSS для того, чтобы показать сельхозпроизводителям, с какими брендами компания присутствует на рынке.

"Нашей компании 25 лет, и основное наше направление – это все-таки сервис. Поэтому мы даем сельхозпроизводителю понять, что после приобретения нашей техники она точно продолжит работать. Мы участвуем в форуме на протяжении последних восьми лет и каждый год у нас прирост клиентов составляет примерно 10%. То есть кто-то про нас узнает, про кого-то мы узнаем, кого-то начинает интересовать кто-то или иной вопрос", – рассказал Станислав Муравлев.

Технику ГК KAMSS оценил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин / Фото предоставлено компанией

Компания предлагает российским аграриям готовые решения для сельскохозяйственных нужд. Она привезла на форум новинки следующих брендов:

DEUTZ-FAHR* (немецкая компания-производитель комбайнов и тракторов). Несмотря на санкции западных стран, KAMSS сохраняет статус официального дилера техники DEUTZ-FAHR;

Irritech* (один из топовых китайских брендов систем полива);

SIPTEC* (греческая компания, которая производит почвообрабатывающую технику);

"АгроКолеса Белогорья" (российская компания, которая производит колесные системы для тракторов);

китайская техника Changfa* под маркой Agroapollo* (производство одного из крупнейших китайских концернов CHANGFA). Статус официального дилера по дистрибуции специальной техники Agroapollo компания KAMSS получила в 2024 году.

Площадка ГК KAMSS на "Дне сибирского поля" / Фото: Екатерина Смолихина

"Ни одного заказчика или покупателя мы не бросили"

Всего KAMSS является дилером шести брендов на территории Кемеровской области, Республики Алтай и Алтайского края. Кроме уже упомянутых брендов, компания также продает и обслуживает навигационные системы японской компании Topсon*.

"У нас нет упора на какой-то из регионов. Выполняем свои задачи в каждом. Поддерживаем всех сельхозпроизводителей. Делаем все, чтобы у них не было провалов и простоев в работе. Это наша основная цель и задача. Планов у нас много, но мы подстраиваемся под ситуацию на рынке, которая сейчас скачет. Смотрим, что происходит в России и в мире. Работать все хотят, включая и страны, которые ввели против нас санкции. Поэтому мы везем технику, поставляем ее и обслуживаем ", – отметил Станислав Муравлев.

Площадка ГК KAMSS на "Дне сибирского поля" / Фото: Екатерина Смолихина

По его словам, KAMSS сейчас на 100% поддерживает всю импортную технику, которую компания продает. Услуги оказываются и по запасным частям, и по сервису, и по ремонту техники. Станислав Муравлев подчеркнул, что KAMSS никогда не бросал своих клиентов, запчасти для оперативного ремонта техники всегда в наличии.

"Ни одного из наших заказчиков или покупателей, которые у нас приобрели технику, мы не бросили ни в прошлом, ни в этом, ни в позапрошлом годах. У всех все работает. Нет такого, чтобы техника встала и стояла. Склад у нас достаточно большой, мы являемся крупной компанией, соответственно, у нас есть склад запчастей. Под заказ запчасти идут до четырех месяцев, но мы стараемся большую часть запасных частей держать на складе здесь, в России, и в частности на территории Алтайского края", – рассказал руководитель направления "Сельхозтехника" группы компаний KAMSS.

Техника ГК KAMSS на "Дне Сибирского поля" / Фото предоставлено компанией

Напомним, что KAMSS остается одним из ведущих российских производственно-сервисных предприятий. Компания уже четверть века обеспечивает потребности не только сельхозпроизводителей, а также работает с предприятиями горнодобывающей, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей экономики. Принцип сервисного обслуживания компании заключается в техническом сопровождении техники и оборудования на протяжении всего жизненного цикла.

ООО "КАМСС"

Новокузнецкий район, п/ст. Тальжино, ул. Советская, 1а

+7 (3843) 99-35-55

nvkz@kamss.net

kamss.ru

* KAMSS ("КАМСС"), DEUTZ-FAHR ("Дойц-Фар"), SIPTEC ("Сиптек"), Topсon ("Топкон"), Irritech ("Иритек"), Changfa ("Чэнгфа"), Agroapollo ("Агрополо")

Реклама