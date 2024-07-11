Месси, драконы и коровы. Как на Алтае стартовал агрофорум "День сибирского поля"
Фоторепортаж с первого дня выставки-форума
11 июля 2024, 06:40, ИА Амител
10 июля в Алтайском крае стартовал знаковый для аграриев Сибири и не только форум "День сибирского поля". В этом году он проходит в 17-й раз и посвящен 100-летию российского тракторостроения и 70-летию освоения целинных земель.
В течение трех дней на площадке Сибирского агропарка в Павловском районе сельхозпроизводители, машиностроители, представители предприятий пищевой промышленности со всей России и зарубежных стран будут общаться и знакомиться с продукцией. Экспозиция Алтайского края представлена более чем 150 экспонатами сельхозтехники, из которых свыше 20 – новинки.
Как прошел первый день крупнейшего агрофорума в России – смотрите в нашем фоторепортаже.
07:53:44 11-07-2024
А Месси тут при чем? Маркетолог придумал?
08:02:37 11-07-2024
а фронтальные погрузчики и экскаваторы какое отношение имеют к данному "празднику"?
08:12:32 11-07-2024
Гость (08:02:37 11-07-2024) а фронтальные погрузчики и экскаваторы какое отношение имеют... Такое же, как известный автосалон с легковушками
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08:51:45 11-07-2024
Гость (08:02:37 11-07-2024) а фронтальные погрузчики и экскаваторы какое отношение имеют... А навоз чем грузить? Головой подумай!
08:55:43 11-07-2024
Гость (08:51:45 11-07-2024) А навоз чем грузить? Головой подумай!... откуда навоз то? все орут что коров повырезали. или врут все таки и поголовье КРС в крае имеется? ну и экскаватор для погрузки навоза это самая оптимальная техника, ага.
09:23:40 11-07-2024
Гость (08:55:43 11-07-2024) откуда навоз то? все орут что коров повырезали. или врут все... это в личных хозяйствах вырезали. а в фермах то держат!!!!
09:45:03 11-07-2024
интересно, Шварц и Месси давали согласие на использование их образов в непонятно каком событии показушного характера? особенно "впечатлил" пункт проверки ВИЧ-статуса.... самое место ему там...
18:57:53 11-07-2024
R22 (09:45:03 11-07-2024) интересно, Шварц и Месси давали согласие на использование их... прости, вот тебя не спросили, кому быть, кому нет. Если тебя волнует мнение Шварца и Месси - можешь их спросить в письме или лично. Откуда вы такие беретесь? Явно не от человека разумного