Месси, драконы и коровы. Как на Алтае стартовал агрофорум "День сибирского поля"

Фоторепортаж с первого дня выставки-форума

11 июля 2024, 06:40, ИА Амител

"День сибирского поля – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

10 июля в Алтайском крае стартовал знаковый для аграриев Сибири и не только форум "День сибирского поля". В этом году он проходит в 17-й раз и посвящен 100-летию российского тракторостроения и 70-летию освоения целинных земель.

В течение трех дней на площадке Сибирского агропарка в Павловском районе сельхозпроизводители, машиностроители, представители предприятий пищевой промышленности со всей России и зарубежных стран будут общаться и знакомиться с продукцией. Экспозиция Алтайского края представлена более чем 150 экспонатами сельхозтехники, из которых свыше 20 – новинки.

Как прошел первый день крупнейшего агрофорума в России – смотрите в нашем фоторепортаже.