Калманский суд заканчивает рассматривать убийства по делу возможного маньяка Манишина

Осталось опросить несколько свидетелей по эпизоду с убийством Ксении Киргизовой

22 октября 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Суд по делу Виталия Манишина / Фото: amic.ru

Калманский районный суд постепенно заканчивает исследовать убийства возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Осталось опросить всего несколько свидетелей по эпизоду с исчезновением последней жертвы – Ксении Киргизовой. Об этом amic.ru рассказали в суде.

"Сегодня опросили одного свидетеля с использованием видеосвязи и исследовали письменные материалы дела по этому же эпизоду. Рассмотрение эпизода продолжится на следующем заседании, будут опрашивать свидетелей, планируется еще опросить четырех человек, только они остались. Потерпевшие уже опрошены", – пояснили в суде.

Следующее заседание по делу состоится 23 октября в 11 часов. Пока неизвестно, закончат ли на нем разбирать убийство Киргизовой.

Отметим, что эпизод с убийством Ксении Киргизовой начали исследовать в суде еще 7 октября. С тех пор прошло уже пять заседаний. Это убийство разбирается дольше остальных, потому что по делу должно было выступить более 15 человек – свидетелей и потерпевших (потерпевшими по делу могут быть в том числе родственники погибшей. – Прим. ред.).

Ксения Киргизова, поступив в АлтГТУ в 2000 году, поехала на отработку и решила узнать, возможно ли перевестись с платного отделения на бесплатное. По версии следствия, на площади перед входом в вуз (на "сковородке") Манишин предложил ей помочь в этом вопросе, но для этого нужно было якобы поехать и поговорить с человеком, который живет за городом. Киргизова села в машину, Манишин отвез ее в Калманский район и убил, уверено следствие. Тело Киргизовой нашли на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.

Напомним, что Виталий Манишин был задержан в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, совершенном в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Во время допросов Манишин признался еще в десяти убийствах, среди них были и те, которые приписывали так называемому "политеховскому" маньяку. Со списком жертв можно ознакомиться здесь.

В мае 2024 года дело Виталия Манишина поступило в Калманский районный суд, мужчину начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

С июня суд изучил убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой и Анжелы Бурдаковой. После того как суд исследует все обстоятельства смерти Киргизовой, начнется опрос еще более 50 "общих" свидетелей, которые связаны с Манишиным, но не с конкретными эпизодами. После этого будут судебные прения и, наконец, приговор.