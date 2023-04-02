Камызяки, комики и "Любовнички". Кто из артистов выступит в Барнауле в апреле

На улице настоящая весна и хочется не только гулять, но слушать музыку и танцевать

02 апреля 2023, 07:28, Вячеслав Кондаков

Наступила настоящая весна и душа требует не только солнца и тепла, но и музыки, а также танцев. Рассказываем, что интересного произойдёт в Барнауле в апреле 2023 года и куда уже можно покупать билетики.

Спектакль "Любовнички"

Спектакль наполнен таким невероятным количеством юмора и гомерически смешных перевоплощений мужчин в женщин, и, наоборот, которого до сих пор ещё не было на сцене. В постановке задействованы Тарзан (Сергей Глушко), Максим Киселёв из "Однажды в России" и многие другие.

Когда: 4 апреля

Где: ДК Барнаула

Сколько стоят билеты: 1200-3000 рублей

"Мельница"

Культовая в определённых кругах фолк-группа, которая уже не в первый раз приезжает в Барнаул. Фанаты не должны пропустить это событие.

Когда: 10 апреля

Где: Музыкальный театр Алтая

Сколько стоят билеты: 1800-3300 рублей

Andru Donalds

Золотой голос проекта ENIGMA. Эндрю Дональдс – международно-признанный певец и автор песен с Ямайки: известен как соло-исполнитель и выдающийся участник проекта.

Название музыкального проекта Enigma (от др.-греч. "загадка") говорит само за себя: первоначально студийный проект задумывался как нечто таинственное – никто не должен был знать исполнителей. Но теперь у поклонников появилась возможность не только услышать "голос-загадку", который заслуженно считается золотым в проекте Enigma, но и увидеть Эндрю Дональдса на живых концертах.

Когда: 10 апреля

Где: Театр драмы имени Шукшина

Сколько стоят билеты: 1800-4000 рублей

Ярослав Евдокимов

Песни Евдокимова зазвучали на радио и телевидении ещё в 80-х годах и обладатель красивого баритона мгновенно достиг вершины популярности, завоевав сердца публики не только своим голосом, но и непередаваемым обаянием. Любая песня в исполнении Ярослава Евдокимова проникает в душу, играет на её струнах, вызывая бурю восторга и восхищения мастерством артиста.

Многие из его песен ушли в народ, и, наверняка каждый из вас хоть раз распевал "Фантазёр", "Маменька" или "Колодец", даже не задумываясь, где услышал эту песню впервые.

Когда: 10 апреля

Где: ДК Моторостроителей

Сколько стоят билеты: 1200-2800 рублей

Хабиб

Хабиб – автор нашумевшего хита "Ягода-малинка", собравшего уже больше 500 миллионов просмотров на YouTube.

Когда: 11 апреля

Где: ДК Моторостроителей

Сколько стоят билеты: 1000-3500 рублей

Алексей Щербаков

Самый искренний StandUp комик – Алексей Щербаков – впервые приедет в Барнаул. У него большая фан-база. Темы его монологов обыденны и злободневны. Шутки про всё то искусственное и ненастоящее, что он так не любит.

Когда: 13 апреля

Где: ДК Моторостроителей

Сколько стоят билеты: 1800-5000 рублей

"Камызяки"

Команда чемпионов Высшей лиги КВН 2015 года в полном составе. Возможно, лучшая команда в истории КВН даст большой концерт в столице края. Ожидается много юмора и нестандартных номеров.

Когда: 18 апреля

Где: ДК Моторостроителей

Сколько стоят билеты: 2000-6000 рублей

Любовь Казарновская

Оперная дива приедет на Алтай с концертом – творческой встречей, посвящённой 150-летию Фёдора Шаляпина. Также на творческой встрече состоится презентация книги Любови Казарновской и автограф-сессия для читателей.

Когда: 25 апреля

Где: Музыкальный театр

Сколько стоят билеты: 1300-3500 рублей

"Чиж и Ко"

Одна из самых легендарных блюз-групп в истории российской музыки, известная по хитам "Перекрёсток", "О любви", "18 берёз" и многих других. Коллектив бывает в Барнауле почти каждый год, но всегда на их выступлении собирается полный зал фанатов.

Когда: 25 апреля

Где: Театр драмы имени Шукшина

Сколько стоят билеты: 2000-5000 рублей