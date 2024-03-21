Карантин по бешенству ввели в пригороде Барнаула
Очаги заболевания выявили во Власихе
21 марта 2024, 15:16, ИА Амител
Карантин / Фото: admzarinsk.ru
Карантин по бешенству ввели в барнаульском селе Власиха. Распоряжение об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Как отмечается в документе, в селе обнаружили два очага заболевания на территории личных подсобных хозяйств по улице Зеленой, 24/1 и 24/2. Прилегающую к ним территорию в радиусе 700 м признали неблагополучной.
Карантин отменят через 60 дней после убоя подозреваемого в заражении животного и уничтожения его трупа. Также в этот период специалисты будут проводить противоэпизоотические и профилактические мероприятия, чтобы не допустить повторного появления и распространения заразы.
16:07:06 21-03-2024
Говорят, бездомных собачек зоозащитники свозили во Власиху? НУ-НУ!
17:19:08 21-03-2024
Гость (16:07:06 21-03-2024) Говорят, бездомных собачек зоозащитники свозили во Власиху? ... Вам словосочетание "территория личных подсобных хозяйств" ни о чем не говорит?) У нас же сейчас антипрививочников вокруг больше, чем нормальных людей. И в их среде бешенство - это та болезнь, которой не существует. К гадалке не ходи, там домашняя живность не привита была. А уж кто им там бешенство занес - грызуны, лисы аль еще кто, уже не суть важно.
17:01:53 21-03-2024
Животное то какое ?
06:54:56 22-03-2024
Гость (17:01:53 21-03-2024) Животное то какое ?...
Корова,должно быть.