Кардиолог назвала безопасную норму потребления яиц для сердца и сосудов
Есть их можно даже людям с хроническими заболеваниями сердца
11 марта 2025, 10:45, ИА Амител
Фото: Coffeefy Workafe / unsplash.com
Умеренное потребление яиц может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявила "АиФ" кардиолог Елена Новикова.
По ее словам, одно яйцо в день не усугубляет состояние пациентов с хроническими заболеваниями сердца.
Новикова отметила, что рекомендации по потреблению яиц варьируются: в США здоровым людям можно есть до семи яиц в неделю, а пожилым без сердечно-сосудистых заболеваний – не более двух яиц в день.
Хотя яйцами не следует злоупотреблять, они все же могут быть частью сбалансированного рациона и даже снижать риск летального исхода от болезней сердца на 33% и от сосудистых заболеваний на 44%.
10:53:33 11-03-2025
Здоровым можно 7 в неделю, пожилым и с заболеванием не более 14 в неделю получается.....
11:17:17 11-03-2025
Гость (10:53:33 11-03-2025) Здоровым можно 7 в неделю, пожилым и с заболеванием не более... Смотришь в книгу видишь фигу? Читай внимательно: "здоровым людям можно есть до семи яиц в неделю, а пожилым БЕЗ сердечно-сосудистых заболеваний – не более двух яиц в день".
12:07:11 11-03-2025
Гость (11:17:17 11-03-2025) Смотришь в книгу видишь фигу? Читай внимательно: "здоровым л... //////// не более двух яиц в день".//// в неделе 7 дней, с математикой знаком?
12:25:50 11-03-2025
Гость (12:07:11 11-03-2025) //////// не более двух яиц в день".//// в неделе 7 дней, с м... Двоечник, читай внимательно коммент: "Здоровым можно 7 в неделю, пожилым и с заболеванием не более 14 в неделю получается". В то время как в статье написано: "здоровым людям можно есть до семи яиц в неделю, а пожилым БЕЗ сердечно-сосудистых заболеваний – не более двух яиц в день". Теперь осознай, что за чушь про количество дней в неделе ты написал и иди лесом, вместе с математикой которую ты уже постиг во втором классе. Дроби еще не изучал?.
12:40:02 11-03-2025
Гость (12:25:50 11-03-2025) Двоечник, читай внимательно коммент: "Здоровым можно 7 в нед... Дурачок местный? Сколько можно съесть яиц пожилым БЕЗ сердечно-сосудистых заболеваний за 2 дня? Алежки ск бестолковые
17:59:41 11-03-2025
Гость (12:40:02 11-03-2025) Дурачок местный? Сколько можно съесть яиц пожилым БЕЗ сердеч... Не связывайся. Бесполезно.Там свой мир и свои математические законы.
10:54:07 11-03-2025
весь холестерин из яиц в тонкой кишке расщепляется с помощью пищеварительных ферментов до составных частей - углерода и воды, в организме синтезируется свой холестерин. они не взаимосвязаны никак. поэтому хоть сколько яиц можно есть ежедневно.
12:08:48 11-03-2025
А вы пробовали закусывать водочку сырым яичком с солью и перцем? Попробуйте. Это божественно...
13:53:09 11-03-2025
А яйца в семье должны быть под рукой,
Яйца, они в дом несут сытость и покой
Ты можешь хлеб не есть, но яйца - обязательно.
Яйца ведь сытны, полезны и питательны.
Яйца богаты живительным белком
И если жарить яйца, то лучше с молоком.
Яйца надо жарить, чтобы яйца аж взопрели.
Лишь бы они не подгорели.
14:06:55 11-03-2025
Сейчас этическая битва за яйца разворачивается в пендостане. Где уж там 7 штук в неделю.