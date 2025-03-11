Кардиолог назвала безопасную норму потребления яиц для сердца и сосудов

Есть их можно даже людям с хроническими заболеваниями сердца

11 марта 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: Coffeefy Workafe / unsplash.com

Умеренное потребление яиц может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявила "АиФ" кардиолог Елена Новикова.

По ее словам, одно яйцо в день не усугубляет состояние пациентов с хроническими заболеваниями сердца.

Новикова отметила, что рекомендации по потреблению яиц варьируются: в США здоровым людям можно есть до семи яиц в неделю, а пожилым без сердечно-сосудистых заболеваний – не более двух яиц в день.

Хотя яйцами не следует злоупотреблять, они все же могут быть частью сбалансированного рациона и даже снижать риск летального исхода от болезней сердца на 33% и от сосудистых заболеваний на 44%.