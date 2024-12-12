Каркас новогодней ели продолжают устанавливать на площади Сахарова в Барнауле

Также рабочие начали устройство декоративно-светового оформления

12 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Конструкцию новогодней елки на площади Сахарова продолжают устанавливать в Барнауле. Об этом сообщает мэрия.

"Рабочие устанавливают конструкцию 32-метровой новогодней ели, которая станет главным украшением новогоднего городка, а также начали устройство декоративно-светового оформления, в том числе иллюминации, световых перетяжек, программируемых гирлянд", – сообщили в мэрии.

В течение двух недель ель украсят гирляндами и звездой. Также на площади смонтируют 26 светодинамических фигур и поставят шесть новогодних павильонов.

Завершить установку всего новогоднего городка планируют к 25 декабря.

Напомним, 9 декабря для подготовки к новогодним мероприятиям перекрыли движение всех видов транспорта на пр. Социалистическом от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. Проезд ограничен с 9 декабря 2024 года по 19 января 2025-го.