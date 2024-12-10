В Барнауле начали собирать главную новогоднюю елку на площади Сахарова
Рабочие приступили к монтажу каркаса "зеленой красавицы"
10 декабря 2024, 16:36, ИА Амител
В Барнауле собирают елку на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Константин Причиненко
В Барнауле приступили к сборке главной новогодней елки на площади Сахарова, сообщает корреспондент amic.ru.
"Начали монтаж каркаса елки", – отметил наш корреспондент.
Напомним, для строительства снежного городка с 9 декабря до 19 января 2025 года перекрыли движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
Ранее власти Барнаула сообщили, что в этом году не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка".
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