В Барнауле начали собирать главную новогоднюю елку на площади Сахарова

Рабочие приступили к монтажу каркаса "зеленой красавицы"

10 декабря 2024, 16:36, ИА Амител

В Барнауле собирают елку на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Константин Причиненко

В Барнауле приступили к сборке главной новогодней елки на площади Сахарова, сообщает корреспондент amic.ru.

"Начали монтаж каркаса елки", – отметил наш корреспондент.

Напомним, для строительства снежного городка с 9 декабря до 19 января 2025 года перекрыли движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Ранее власти Барнаула сообщили, что в этом году не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка".