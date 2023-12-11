Стало известно, когда барнаульский парк "Центральный" откроется после реконструкции

В парке состоится церемония открытия с концертом и костюмированным заездом на коньках

11 декабря 2023, 15:06, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульский парк "Центральный", который с мая 2023 года был закрыт на реконструкцию, откроется для жителей города в субботу, 16 декабря 2023 года. Официальное открытие запланировано на 14 часов. Об этом amic.ru сообщили в парке.

Директор парка Вера Браженс рассказала amic.ru, что с утра 16 декабря в парке начнет работать каток. А в 14:00 состоится церемония открытия парка.

В программе праздника встреча гостей горячим чаем с сушками, развлекательно-игровая программа от дуэта "Сочный", выступление молодежного хора русской песни "Сибиряночка" и театра танца "Иван да Марья", а также костюмированный заезд на коньках по случаю открытия катка. К последнему пригласят всех желающих. Участникам нужно будет прийти в парк в карнавальном костюме или надеть какой-либо карнавальный элемент одежды. И в 14:55 состоится массовый заезд.

"Каток заливают, выравнивают покрытие. Будет и маленькая горка для детей с 3 до 7 лет. Также планируется еще одна горка, однако организатор ее пока не зарегистрировал и не поставил на учет. Аттракционам тоже надо пройти техническое освидетельствование, в декабре они работать не будут", – рассказала Вера Браженс.

Директор парка пояснила, что с "Алтайской зимовкой" мероприятие связано не будет. Ранее парк планировалось открыть как раз для "Алтайской зимовки": "Центральный" должен был стать ее основной площадкой. Мероприятие там должно было пройти 3 декабря, однако из-за сильного ветра и плохих погодных условий "Алтайскую зимовку" в парке отменили и открытие "Центрального" сорвалось. Между тем организаторы "Алтайской зимовки" говорили о планах перенести ее на 16-17 декабря.

Напомним, что большую часть 2023 года парк "Центральный" был закрыт для посетителей. С мая 2023 года там началась реконструкция, в парке отремонтировали центральную аллею, построили новые дорожки из плитки, обновили освещение, установили скамейки, урны, малые архитектурные формы, парковые диваны, занимались благоустройством детской площадки и высадкой деревьев. Но главным обновлением стала реконструкция фонтана, который сделали пешеходным.

Как сейчас выглядит парк, можно посмотреть здесь.