Казахстан будет бороться с российским параллельным импортом

Таким образом власти намерены показать Западу, что не помогают РФ обходить санкции

24 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Казахстан начнёт борьбу с российским параллельным импортом, пишет "Лента.ру".

Отмечается, что с апреля в республике начнёт работать онлайн-система, которая будет отслеживать все товары, которые ввозятся и вывозятся из страны.

С её помощью власти республики намерены показать Западу, что не помогают России обходить санкции, потому что понимают риски.

Ранее кабмин Казахстана принял постановление ликвидировать торговое представительство в России.