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Казахстан будет бороться с российским параллельным импортом

Таким образом власти намерены показать Западу, что не помогают РФ обходить санкции

24 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Казахстан начнёт борьбу с российским параллельным импортом, пишет "Лента.ру".

Отмечается, что с апреля в республике начнёт работать онлайн-система, которая будет отслеживать все товары, которые ввозятся и вывозятся из страны.

С её помощью власти республики намерены показать Западу, что не помогают России обходить санкции, потому что понимают риски.

Ранее кабмин Казахстана принял постановление ликвидировать торговое представительство в России.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 5

  • КАЗАХИ...ВЫ КУКУКНУЛИСЬ
    24 марта, Гость   Ответить
  • Это инфа из Блумберг, известного западного рупора пропаганды, причём со слов неизвестного "источника" из кабинета министров КЗ. Кто этот источник, что он там наплёл - только Агентство "ОднаБабушкаСказала" знает.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Показывать западу можно что угодно)
    24 марта, Гость   Ответить
  • >отслеживать все товары, которые вывозятся из страны Это каким боком, рф и кз в еаэс, между ними нет таможни
    24 марта, Гость   Ответить
  • Не смешите народ, отслеживать они будут.
    24 марта, Гость   Ответить
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