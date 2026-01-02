Казахстанцы "отменяют" Филиппа Киркорова после скандального судейства на шоу "Звезды"

Видео с этим решением мгновенно разлетелось по соцсетям

02 января 2026, 15:30, ИА Амител

Финальное решение Филиппа Киркорова в юмористическом шоу "Звезды" на НТВ вызвало волну возмущения среди казахстанских зрителей. В финале казахстанская команда "Астана" во главе с певцом Анатолием Цоем и российская "Команда мечты" Ивана Абрамова набрали равное количество баллов – по 22. Право определить победителя, которому полагался приз в 20 миллионов рублей, было предоставлено певцу Филиппу Киркорову, который отдал шесть баллов команде Абрамова и три балла команде "Астана", передает NUR.KZ.

Видео с этим решением мгновенно разлетелось по соцсетям. Капитан проигравшей команды Анатолий Цой написал на своей странице:

«Я плакал, если честно, когда мы не выиграли! Обидно было не за себя, а за "Астану". Было чувство, что я их подвел».

Многие пользователи поддержали Цоя и высказали мнение, что команду засудили. В комментариях к его посту можно было встретить такие сообщения:

«Вы выиграли эту игру на 100%. Пишу вам из Казани и понимаю, что просто не дали вам победу и все. А так вы чемпионы для истинных любителей юмора!»; «Пацаны, ну тут по факту вас засудили. Жесть какая-то».

Критика перекинулась и на социальные сети самого Киркорова. Под его новогодним постом множество комментариев от казахстанских пользователей посвящено именно решению певца в шоу. Среди них: "Астана была лучшая!!! Засудили!"; "Пусть в Казахстан даже не суется со своими концертами теперь"; "Вы опять не в ту дверь зашли Филипп Бедросович?"; "Разочарован в Филиппе из-за плохой оценки команды "Астана"; "Филипп, я вас уважала. Увы, Вы разочаровали меня и многих казахстанцев! Вообще не приезжайте к нам!"

Сам Филипп Киркоров на данный момент не комментировал итоги финала и возникший вокруг них скандал.