Казахстанцы "отменяют" Филиппа Киркорова после скандального судейства на шоу "Звезды"
Видео с этим решением мгновенно разлетелось по соцсетям
02 января 2026, 15:30, ИА Амител
Финальное решение Филиппа Киркорова в юмористическом шоу "Звезды" на НТВ вызвало волну возмущения среди казахстанских зрителей. В финале казахстанская команда "Астана" во главе с певцом Анатолием Цоем и российская "Команда мечты" Ивана Абрамова набрали равное количество баллов – по 22. Право определить победителя, которому полагался приз в 20 миллионов рублей, было предоставлено певцу Филиппу Киркорову, который отдал шесть баллов команде Абрамова и три балла команде "Астана", передает NUR.KZ.
Видео с этим решением мгновенно разлетелось по соцсетям. Капитан проигравшей команды Анатолий Цой написал на своей странице:
«Я плакал, если честно, когда мы не выиграли! Обидно было не за себя, а за "Астану". Было чувство, что я их подвел».
Многие пользователи поддержали Цоя и высказали мнение, что команду засудили. В комментариях к его посту можно было встретить такие сообщения:
«Вы выиграли эту игру на 100%. Пишу вам из Казани и понимаю, что просто не дали вам победу и все. А так вы чемпионы для истинных любителей юмора!»; «Пацаны, ну тут по факту вас засудили. Жесть какая-то».
Критика перекинулась и на социальные сети самого Киркорова. Под его новогодним постом множество комментариев от казахстанских пользователей посвящено именно решению певца в шоу. Среди них: "Астана была лучшая!!! Засудили!"; "Пусть в Казахстан даже не суется со своими концертами теперь"; "Вы опять не в ту дверь зашли Филипп Бедросович?"; "Разочарован в Филиппе из-за плохой оценки команды "Астана"; "Филипп, я вас уважала. Увы, Вы разочаровали меня и многих казахстанцев! Вообще не приезжайте к нам!"
Сам Филипп Киркоров на данный момент не комментировал итоги финала и возникший вокруг них скандал.
16:10:44 02-01-2026
Пусть это будет самое резонансное событие в 26 году
16:28:01 02-01-2026
На кол Бедро Едросовича!
17:45:45 02-01-2026
Сделай он наоборот, его тут бы "отменяли"
17:51:25 02-01-2026
Филя как-нибудь переживет, не самое большое огорчение в его жизни))) Киркоров отдал победу российским исполнителям. Имеет право. Ну, российские исполнители ему больше нравятся. Если бы на его месте был казах, то тоже присудил первое место своим , иначе его не пустили бы в Казахию.
19:23:55 02-01-2026
киркоров-отстой
19:58:26 02-01-2026
Так он Румын или кто?
20:04:24 02-01-2026
Пусть в суд подадут и там назначат независимую экспертизу по выявлению истинного победителя
01:00:53 03-01-2026
А что не так все честно.
У мечты по факту было выступление лучше и спорить не с чем .
20:45:03 09-01-2026
Не являюсь поклонником Астанинской команды и Анатолия Цоя. Более того, я-русский и всю жизнь живу в России. Судя по оценкам, шоу Звезды делает ударение на пародию. Команда с классным юмором (Казахи) проиграла одному пародисту. При этом, в пародии ничего смешного не было. Больше не смотрю это шоу, т.к. рассматривал его как юмористическое, а не пародийное.