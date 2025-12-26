Какие российские артисты стали самыми востребованными и "дорогими" в 2025 году?
Больше всех за один выход на сцену зарабатывает Надежда Кадышева
26 декабря 2025, 14:15, ИА Амител
Стало известно, какие российские звезды стали самыми "дорогими" и востребованными в 2025 году. Об этом Общественной службе новостей (ОСН) рассказал продюсер Виктор Дробыш. Он уточнил, что стоимость концертов артистов зависит от их успеха, репертуара и узнаваемости.
О том, какие исполнители в 2025 году стали самыми высокооплачиваемыми и сколько они зарабатывают за один выход на сцену, – в материале amic.ru.
Надежда Кадышева
Самой востребованной и "дорогой" исполнительницей в 2025 году стала Надежда Кадышева, солистка ансамбля "Золотое кольцо".
«Сейчас Кадышева – самый рейтинговый и богатый исполнитель на нашей эстраде», – рассказал Виктор Дробыш.
С его слов, за один концерт певица зарабатывает не менее 50 миллионов рублей.
А еще в апреле 2025 года СМИ писали, что Кадышева получает порядка 20 млн рублей за концерт. То есть за восемь месяцев стоимость выросла на 30 млн рублей.
Отметим, что за последний год у фолк-исполнительницы появилось очень много фанатов-зумеров. Виктор Дробыш также объяснил, почему популярность Кадышевой резко увеличилась. С его слов, это связано с цикличностью музыки и запросом на фольклорную тематику.
«Касаемо Кадышевой, могу сказать, что сейчас идет большой хайп на народном творчестве и есть запрос на фольклорную тематику. Эту волну удачно подловили зумеры и втянулись, как когда-то подсели их родители на песни по типу "Широка река" или "Я не колдунья"», – рассказал он ОСН.
Сергей Шнуров
«Конечно, в прибыли он значительно отстает, но около 30 миллионов рублей одно его выступление соберет», – подчеркнул Дробыш.
Филипп Киркоров
Леонид Агутин, Полина Гагарина и Сергей Лазарев
«Агутин, Гагарина, Лазарев – все они просят за выход куда более скромные суммы – около 10–15 миллионов», – добавил он.
14:27:40 26-12-2025
самым дорогим и долгим выступлением считаю "концерт" Долиной.
Вот только заплатила за всё Полина.....
15:42:36 26-12-2025
Шинник (14:27:40 26-12-2025) самым дорогим и долгим выступлением считаю "концерт" Долиной... Не только самый дорогой, но еще и самый долгоиграющий...
11:39:59 27-12-2025
С Кадышевой, это какой-то продюсерский трюк. Говорят, молодёжь продвинула, но моя дочь подросток практически не слышала про неё и песен не знает, как и всё ее окружение. Да и весь этот откат в 90-е и 2000 -е, просто искусственно сделали. Какой стиль 90 - х??!! Была нищета и безвкусица, покупали все на рынке, ходили в одинаковых вещах🤦