Самой востребованной и "дорогой" исполнительницей в 2025 году стала Надежда Кадышева, солистка ансамбля "Золотое кольцо".

«Сейчас Кадышева – самый рейтинговый и богатый исполнитель на нашей эстраде», – рассказал Виктор Дробыш.

С его слов, за один концерт певица зарабатывает не менее 50 миллионов рублей.

А еще в апреле 2025 года СМИ писали, что Кадышева получает порядка 20 млн рублей за концерт. То есть за восемь месяцев стоимость выросла на 30 млн рублей.

Отметим, что за последний год у фолк-исполнительницы появилось очень много фанатов-зумеров. Виктор Дробыш также объяснил, почему популярность Кадышевой резко увеличилась. С его слов, это связано с цикличностью музыки и запросом на фольклорную тематику.