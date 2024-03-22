Электросамокаты – замедлить, наливайки – закрыть. Как пройдет мартовская сессия АКЗС?

В повестку внесено почти 30 вопросов, многие из них – весьма острые и дискуссионные

22 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Запретить "алкомаркеты" в многоквартирных домах, ввести новые меры поддержки для многодетных семей, ограничить скорость электросамокатчиков до скорости ежа. Эти и другие инициативы намерены рассмотреть депутаты АКЗС на сессии 28 марта. Судя по повестке (а в нее внесено аж 28 вопросов), первая весенняя сессия обещает быть весьма дискуссионной. Рассказываем подробнее.

Новые меры поддержки для многодетных семей

Как и ранее писал amic.ru, поправки разработали в связи с январским указом президента № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Руководителям субъектов дали поручения принять соответствующие меры поддержки.

Согласно документу, членам многодетных семей предоставят право бесплатно посещать музеи, парки, выставки, ездить в общественном транспорте (трамваях, троллейбусах и электричках), получать горячее питание в школах. Семьи смогут воспользоваться выплатой на покупку одежды и спортивной формы для занятий в образовательных учреждениях, а также компенсацией ЖКХ. На все эти цели из бюджета региона дополнительно выделят 1,05 млрд рублей.

Подробнее о том, как собираются поддерживать многодетных в регионе, читайте в материале по ссылке ниже.

Ограничить скорость электросамокатчиков

С такой просьбой депутаты намерены обратиться в правительство РФ. И на сессии 28 марта они как раз рассмотрят проект обращения.

Как утверждается в тексте документа, только за прошлый год в регионе зарегистрировали 30 "самокатных" ДТП, в которых пострадали более 30 человек, 11 из них – дети. А потому депутаты решили переломить неутешительную тенденцию. Они предлагают запретить электросамокатчикам (и пользователям других средств индивидуальной мобильности (СИМ)) передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам со скоростью выше 8 км/ч. Кроме того, документ обяжет велосипедистов и электросамокатчиков использовать велошлемы и иметь при себе светоотражающие элементы.

Запрет на "алкомаркеты" в многоквартирных домах

Электросамокаты – не единственная "боль", о которой депутаты намерены доложить федеральному правительству. На сессии они также рассмотрят обращение (помимо правительства, они направят его в Госдуму), в котором попросят запретить "алкомаркетам" вести деятельность в многоквартирных домах.

По мнению народных избранников, подобное размещение специализированных магазинов "нарушает права жителей на отдых и безопасную среду, способствует возникновению шума и потреблению алкоголя во дворах".

"Нередко потребители приходят в специализированные магазины уже находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это оказывает негативное влияние на комфортные условия проживания граждан, дает негативный пример несовершеннолетним", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Больше денег бюджету

Рассмотрят депутаты и поправки в бюджет на 2024 год. Ранее соответствующий законопроект внес глава региона Виктор Томенко. Согласно поправкам, доходы бюджета вырастут почти на 62 млн рублей – до 149,1 млрд, расходы – на 14,6 млрд рублей (до 178,7 млрд). Дефицит увеличится на 14,6 млрд – до 29,6 млрд рублей.

Дополнительные расходы пойдут на оплату труда бюджетников (2,2 млрд рублей), поддержку многодетных семей (1,05 млрд рублей), строительство новых амбулаторий, ФАПов, поликлиник (3,4 млрд рублей в 2024 году и 2,6 млрд – в 2025-м), помощь муниципалитетам (около 6 млрд рублей), дорожное хозяйство (1,43 млрд рублей). Средства также заложат на обновление коммунальной и дорожной техники, газификацию, переселение граждан из аварийного жилья.

Отчеты главного полицейского и омбудсмена

Заслушают депутаты и ежегодный отчет о работе алтайской полиции – его народным избранникам представит начальник краевого ГУ МВД Андрей Подолян.

Судя по документу, преступность в регионе за год снизилась на 3%: стало меньше краж, грабежей, причинений тяжкого вреда здоровью. Вместе с тем некоторые виды преступлений демонстрируют рекордный рост, одни из которых – "компьютерные". Их количество в прошлом году выросло сразу на 235% – с 512 до 1,7 тысячи. Больше стало и террористических злодеяний: 32 случая против 10 в 2022 году. На 7% выросло число лжесообщений о терроризме – до 195 случаев.

В целом из-за преступлений в Алтайском крае в 2023 году погибли 409 человек, из них 57 детей, говорится в докладе. Потерпевшими признаны 30,1 тысячи человек, в том числе 13,9 тысячи женщин и 2,2 тысячи детей. Раскрыть удалось только чуть больше половины уголовных дел (52%).

Кроме того, с докладами перед депутатами выступит уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев – омбудсмен представит народным избранникам отчет о работе (напомним, этот пост Васильев занял в августе 2023 года) и даст наставления органам власти и ведомствам, которые позволят им лучше соблюдать права жителей.

И итоги приватизации

Еще один отчет парламентариям предстоит заслушать от начальника Алтайкрайимущества Александра Теплова. Чиновник представит итоги приватизации в Алтайском крае за 2023 год.

Как и ранее писал amic.ru, в прошлом году край на продаже недвижимости и акций предприятий заработал 682,6 млн рублей вместо запланированных 310 млн рублей. Самым прибыльным для казны объектом стал животноводческий комплекс "Бийское" – реализация 75% акций предприятия принесла в бюджет 438,9 млн рублей. Также в частные руки полностью перешли Торгово-производственный комплекс Алтайского края (управляет барнаульским "Китайским рынком", 189,9 млн); Алейская типография (3,6 млн), Славгородская типография (6,8 млн), Благовещенская типография (8 млн); Змеиногорская типография (1,5 млн); Каменская типография (2 млн); Новоалтайская типография (3,8 млн); Рубцовская типография (7,5 млн); 5,1% акций компании "Бийский аэропорт" (1,3 млн рублей); менее процента акций "Россети Сибирь".

Что еще рассмотрят на сессии АКЗС?

КПРФ выступит с инициативой расширить льготы на транспортный налог. Сейчас нулевая ставка действует для ветеранов (и членов семей погибших ветеранов), многодетных семей Героев СССР и др. категорий, владеющих автомобилями мощностью до 100 лошадиных сил. Коммунисты предлагают повысить планку до 200 л.с.

"Установление указанной льготы для этих категорий граждан не в полной мере отвечает принципам социальной справедливости, поскольку в настоящее время и ряд относительно новых отечественных легковых автомобилей, и значительное количество подержанных легковых автомобилей иностранного производства по мощности двигателя превышают 100 л.с. (например, ВАЗ "Лада Priora" и ВАЗ "Лада Vesta" 106 л.с.) и 150 л.с. (например, Toyota Camry 2007 года выпуска 167 л.с. и т.п.)", – говорится в пояснительной записке.